Ajax staat na zege op Lille (2-1) in achtste finale Europa League

Neres van Ajax viert de 2-1. Beeld AFP

Davy Klaassen tekende in de 15e minuut voor de 1-0. Hij kopte raak, na een vrije trap van Dusan Tadic. Sven Botman, oud-speler van Ajax, ging niet vrijuit bij dat doelpunt. Hij gleed uit, net voordat Tadic de vrije trap nam.

Lille kwam in de 78e minuut op gelijke hoogte. Yusuf Yazici benutte een strafschop, nadat de videoscheidsrechter had gezien dat Lisandro Martínez de ingevallen Jonathan David wel heel erg had geduwd. David Neres tekende in de 88e minuut voor 2-1, op aangeven van de sterk ingevallen Brian Brobbey.

De achtste finales worden op 11 en 18 maart afgewerkt. Ajax wordt vrijdagmiddag tijdens de loting aan een tegenstander gekoppeld.