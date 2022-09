Ajax-spits Brobbey aan vooravond van duel tegen Rangers: ‘We hebben een gezellig teampje’

Brian Brobbey heeft alleen oog voor de bal tijdens een duel eerder dit jaar in de Johan Cruijff Arena. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Scoren? ‘Scoren is alles voor een spits’, zegt Brian Ebenezer Adjei Brobbey (20), spits van Ajax, voor de start van de Champions League. ‘Als je niet scoort, ben je niet blij. Als ik een kans mis en thuis aan die wedstrijd denk, kan ik niet slapen.’

Onlangs tegen FC Groningen speelde hij goed; 6-1 gewonnen, maar geen doelpunt. ‘Ik draaide een keer weg, schoot ik op de keeper. Dat maalt een dagje in mijn hoofd. Een nachtje. Dan zie ik de boys weer. Zeggen ze: ‘niet te lang mee zitten, Brian’. Maar ik ben spits, een nummer 9. Ik wil scoren, anders word ik chagrijnig.’ Het internationale podium voor doelpunten is de komende maanden een ‘mooie poule. Napoli, Rangers, Liverpool.’

Brobbey heeft alles voor een spits. Hij kan de bal afschermen. Hij is snel en vrij technisch. Sterk. Hij heeft gevoel voor positie. Maar ho, stop de loftuiting. ‘Er zijn altijd verbeterpuntjes. Koppen. Mijn linkerbeen. Rustiger zijn voor de goal.’

Op de tribune van het stadionnetje op de Toekomst, kort voordat hij wordt opgeroepen voor de voorselectie van Oranje, straalt Brobbey tevredenheid en blijdschap uit. Hij drukt een inkomend gesprek van linksback Owen Wijndal weg, die zich even later in hoogsteigen persoon meldt. ‘Ik zit in een interview, man.’ Ze lachen schaterend.

Beetje lollig doen met de jongens

Ajax is gezellig, ondanks verhalen tijdens de transferperiode over muitende spelers. Gewoon een beetje lollig doen met de jongens. Hij gebruikt graag verkleinwoorden. ‘We hebben een heel gezellig teampje, maar als we serieus moeten zijn, zijn we echt serieus.’ Ajax is zijn thuis sinds zijn achtste, met als onderbreking een half seizoen bij Leipzig, waarvoor hij tekende omdat hij even geen vertrouwen voelde, omdat hij ergens eerste spits wilde zijn. Hij vertrok transfervrij en kwam, na een half seizoen huur door Ajax, terug voor ongeveer 17 miljoen euro. Wat zo mooi is aan Ajax? ‘De club, de mensen. Altijd positief. Een goede vibe. Na de training even lekker de stad in. Naar de Bijenkorf. Even naar binnen. Kijken, niet altijd kopen. Of naar de Cornelis Schuytstraat, om fruit te halen. Gewoon, met vrienden. Iets eten. Gezellig met de familie.’

En hij kijkt veel voetbal. ‘Ik ga straks voor de tv zitten voor Erik’, zegt hij, als de vorige trainer Ten Hag een wedstrijd heeft met Manchester United. ‘Ik kijk niet speciaal naar de spitsen. Ik kijk voor Erik ten Hag.’

Hij is opgegroeid vlakbij de Johan Cruijff Arena in de Bijlmer, met drie broers en zijn ouders van Ghanese afkomst. Waarom zijn voetballende oudere broers Derrick en Kevin de achternaam Luckassen gebruiken? Dat is een lang verhaal. ‘Kijk maar op YouTube, met Andy van der Meijde in de auto.’ In dat programma zegt hij: ‘Mijn moeder was eerst met een witte man, voor de papieren. Die man heette Luckassen.’

Hij woont op zichzelf, maar na de training gaat hij eerst naar zijn ouders. ‘Lekker zitten, chillen, mijn broers zijn daar ook. Eten bij mijn moeder. Pas in de avond ga ik naar huis.’

Onbevangen

Brobbey staat onbevangen in het leven. ‘Heel lief van ze’, noemt hij de actie van FC Utrecht om hem een bos bloemen te geven, nadat supporters hem racistisch bejegenden. ‘Een mevrouw kwam ze speciaal brengen. Een mooi gebaar.’ Hij gaf de bloemen aan zijn moeder en bleef rustig, ook vlak na het duel. ‘Ik zei dat het me niets boeide. Het boeit me nog steeds niet. Ik laat me niet gek maken. Het zijn aparte mensen die zoiets roepen. Als het andere mensen wel boeit, begrijp ik dat ook. Het is ook niet fijn om te horen. Je hoort het vaker, dus het is niet echt gek. Stadionverbod, boete, blabla, dat zou kunnen helpen, denk ik.’

Hij was zes maanden bij Leipzig, zonder veel speeltijd. ‘Die periode heeft me tot een betere voetballer gemaakt. Ook daar voetbalde ik met geweldige spelers. Nkunku. Kijken hoe hij iets doet op de training. Zijn eerste aanname is fantastisch. Hij is dodelijk in het strafschopgebied. Yussuf Poulsen, hoe hij zijn lichaam gebruikt. André Silva, hoe hij ballen afmaakt.’ Spijt had hij nooit. ‘Het was ook een les, in het buitenland.’

Hij kopte vorige week tegen Utrecht een voorzet van Steven Berghuis in, voor 0-2. Verdediger Hidde ter Avest was kansloos. ‘Ik had mijn hand voor hem gezet, zodat hij er niet meer langs kon komen. En het was een hele goede bal van Berghuis. Je moet kracht goed gebruiken, en niet alleen daarop spelen. Ook kaatsen, in de bal komen. Slim zijn, achter de verdediging de diepte in. Ik ben één van de snelsten. Blessures zijn mijn probleem. Ik ben hard voor mezelf aan het trainen, om minder geblesseerd te raken.’

Zijn droomdoelpunt? ‘Een omhaaltje of zo. In een finale, ergens. Nee, het hoeft niet als die omhaal van Van Basten. Toen was ik niet eens geboren. Gewoon, mijn eigen type omhaal.’