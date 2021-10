Ajax speelt niet alleen tegen Haaland, maar ook tegen tien andere goede voetballers

Jurrien Timber (op de foto in duel met Anastasios Douvikas van Utrecht) is een van de verdedigers die dinsdag Erling Haaland moet afstoppen.

Trainer Erik ten Hag van Ajax wil het even hebben gezegd, op de dag voor de wedstrijd die alle kenmerken van een klassieke kraker in zich draagt: ‘We spelen niet tegen Haaland. Dat is een belediging voor de andere spelers van Borussia Dortmund. Het is een uitstekend team met een heel goede spits. En we moeten hem als team afstoppen.’

Borussia Dortmund is, als club van gemiddeld aantrekkelijk, aanvallend voetbal, in zekere zin een soort Ajax, al is het beleid substantieel anders. Zeker sinds de periode onder trainer Jürgen Klopp (2008-2015) staat BVB voor offensief, bevallig voetbal, van spelers voor wie de liefhebber naar het stadion trekt. ‘Twee aanvallende ploegen in een kokende Arena. Hun stijl van voetballen staat me zeer aan. Het kan spektakel worden’, verwacht Ten Hag.

Zijn collega, Marco Rose, is één van de belangrijkste exponenten uit de zogenoemde Red Bull-school, als voormalig trainer ook van Salzburg. Voetbal met veel loopvermogen, met bijna voortdurende druk naar voren, waarbij de snelle omschakeling belangrijker is dan balbezit. Nederlandse trainers proberen juist die voorliefde voor balbezit te koppelen aan hoge druk, zoals ze dat noemen. ‘Nederland is een balbezitland’, zei Ten Hag maandag tegen een Duitse journalist die vroeg naar de kwaliteiten van Ajax.

Neus voor talent

Dortmund investeert net als Ajax veel in de opleiding. Belangrijker bij de Duitsers is de tactiek om liefst jonge, zeer talentvolle spelers voor een redelijk bedrag te kopen, ze verder te laten groeien op hoog niveau en voor ongelooflijke bedragen te verkopen. Van Götze (zelf opgeleid) en Hummels (de laatste is allang weer terug), tot Lewandowski, Pulisic, Dembéle en Aubameyang.

Afgelopen zomer verkocht Borussia Jadon Sancho, een Engelsman nota bene die als jongen van 17 van Manchester City naar Dortmund verhuisde, omdat hij in Engeland weinig speeltijd zou krijgen. Hij kostte pakweg 7 miljoen euro en ging voor bijna 100 miljoen weg, inclusief bonussen die de club nog kan ontvangen van Manchester United.

Zo zal het straks ook gaan met Haaland. Bijna twee jaar geleden in de winterstop gekocht voor ongeveer 20 miljoen euro, van Salzburg. Na dit seizoen zal hij vermoedelijk vertrekken voor een bedrag dat normaliter ruim boven de 100 miljoen zal liggen. De kwaliteit van de selectie is nochtans ontoereikend om kampioen te worden, want Bayern München is abonnementhouder op de titel.

Borussia won de Champions League in 1997 en verloor de finale in 2013, door de beslissende goal van Robben voor Bayern. De laatste landstitel dateert alweer van 2012, met Klopp als trainer. Dortmund kampt met blessures, maar staat slechts een punt achter op Bayern en heeft een selectie met voetballers als Guerreiro, Akanji, Bellingham, nog zo’n tiener uit Engeland, routiniers als Hummels, Reus, Meunier en Witsel, en Donyell Malen natuurlijk, die voor 30 miljoen van PSV is overgenomen.

Haaland - Nederland

Toch is het lastig om aan Haaland voorbij te gaan. Het zijn de maanden van de 21-jarige Noor, als het om confrontaties met Nederlanders gaat. Twee keer tegen Oranje in de WK-kwalificatie, twee keer tegen Ajax. Bij de eerste ontmoeting, vorige maand in Oslo, kreeg hij drie kansen. Het resultaat: een doelpunt, een bal op de paal, een superbe redding van Justin Bijlow.

Ajacied Jurriën Timber was rechtsback in die wedstrijd. Hij neemt maandag de term fenomeen in de mond, al herhaalt hij vooral de term van een vragensteller. ‘Een wereldspits’, noemt hij hem ook. ‘Virgil van Dijk en Stefan de Vrij deden het best goed tegen hem, maar hij creëerde nog steeds kansen.’

De cijfers spreken voor zich. In zeventien duels in de Champions League maakte Haaland 21 doelpunten. Het hoogste aantal bij zijn debuut, ruim twee jaar geleden met Salzburg tegen Genk: drie treffers. In slechts vier CL-wedstrijden maakte hij geen doelpunt, waaronder de kwartfinales van de vorige uitgave tegen Manchester City.

Spektakel

Timber en Ten Hag weten dat Ajax Haaland, met zijn kracht, snelheid en vermogen om altijd vrij te lopen, in samenwerking zal moeten afstoppen. Ze weten ook dat Haaland veel meer lengte meeneemt, 1,94 meter tegen de 1,75 meter van Lisandro Martinez en de 1,79 meter van Timber.

Maar dat zegt niet alles. Beiden timen uitstekend, terwijl Haaland juist op het gebied van koppen geen grote reputatie geniet. Zijn wapen is vooral het linkerbeen. Bij spelhervattingen zal Edson Alvarez zich vermoedelijk ook met de dekking bezighouden. De Mexicaan is 1,87.

Het uitschakelen van Haaland is slechts één aspect van een wedstrijd die alles in zich heeft om tot een klassieker uit te groeien, dankzij twee elftallen die de aanval omarmen, vol individuele klasse. Allebei met zes punten na twee duels in de groep, tegen nul punten voor Besiktas en Sporting Portugal. Verlies is niet meteen dramatisch.