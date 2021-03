Ajax speelt als team Young Boys stap voor stap kapot: 3-0

Davy Klaassen scoort in de 62ste minuut de 1-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Davy Klaassen, goed voor elf doelpunten dit seizoen, waarvan zeven keer de 1-0, ramde de bal als een zucht van opluchting in het net. Woensdag, tijdens de persconferentie, haalde Klaassen de schouders op toen ze hem alvast vroegen naar een mogelijke finale, en daarmee een kans op revanche na de verloren eindstrijd in 2017 tegen Manchester United.

Hij ging daarop naar Everton en Werder Bremen, geen clubs die normaliter prijzen winnen, en keerde in 2020 terug, om weer mee te doen om bokalen, om zijn ‘cluppie’ Ajax van ervaring te voorzien en in de armen te sluiten. Hij vond het ook wat vroeg om over een finale te praten. ‘Die finale van 2017 blijft altijd in je achterhoofd, maar ik denk er niet elke dag aan, ook omdat ik er niet elke dag aan wil denken.’

Het is inderdaad nog ver, de finale in Gdansk, maar door de 3-0 is Ajax alvast vrijwel zeker van de laatste acht, zeker gezien het feit dat de ploeg van Erik ten Hag in uitwedstrijden doorgaans relatief eenvoudig overeind blijft. Die reputatie mag Ajax volgende week op het kunstgras in Bern waarmaken.

Pisballetjes

Ajax was veel sterker dan de goed georganiseerde Zwitsers, die het tegenhouden alleen lang volhielden. Het was alsof een vaardige tennisser het opnam tegen een opponent met veel minder techniek, die allemaal pisballetjes terugslaat en dankzij een ijzeren conditie op elke bal rent. Maar vaak zwicht de mindere dan uiteindelijk toch, gewoon omdat het niet meer te belopen valt, want de bal is altijd sneller dan de mens.

Ajax leverde een uitstekende prestatie. Alleen al die verdediging, de jongens van de opleiding Rensch en Timber, bij de hand genomen door de Latijnse klasse en passie van Tagliafico en Martinez. Middenvelder Gravenberch met zijn passing en benen die overal tussendoor glippen, Klaassen met zijn doelgerichtheid en niet te vergeten controleur Edson Alvarez, alsmaar beter in het collectief van Ten Hag. Maestro op het middenveld. Zijn pass, zijn tackle, zijn overzicht en hardheid, zijn weigering om de bal te verspelen, soms zelfs zijn penetratie in het strafschopgebied; het is het ten volle waard om te aanschouwen. Met aanvoerder Dusan Tadic, dit seizoen gemiddeld gesproken in puike vorm, mocht hij zich uitblinker noemen.

Het eerste, bijna onvermijdelijke doelpunt ontstond na één van de vele combinaties en eindelijk ging het goed tot het eind toe: Alvarez, Klaassen, Tadic, een Zwitsers been en Klaassen, in het centrum, die de bal met links in het doel schoot.

Dat was waarlijk een opluchting. Ajax combineerde tot dat moment soms razendsnel en balvaardig, maar meestal ging het ergens onderweg naar het doel net mis in de drukte van lijven, of misten Antony, Neres, Gravenberch of Tadic de kans die voortvloeide uit het samenspel. Het was ook lastig de grof gemetselde geel-zwarte muur te omzeilen.

Slanker

Young Boys, dat zijn geen jongens maar kerels, mannen met lengte, kracht en uithoudingsvermogen, vol discipline, en dan kunnen ze nog redelijk voetballen ook. Niet overdreven goed, maar zeker ook niet heel slecht. Ze zijn kampioen en koploper in Zwitserland, als ploeg die Basel afloste als nationale grootheid, en alweer met 19 punten voorsprong op nummer 2, Servette. Die zekerheid van een nieuwe titel gaf trainer Gerardo Seoane gelegenheid basisspelers te sparen afgelopen weekeinde.

Young Boys voetbalt naar de mode van het huidige voetbal: compact, weinig werkelijke interesse in langdurig balbezit, soms als blok naar voren schuiven door handig druk zetten, proberen de bal te veroveren en zo snel mogelijk tot een doelpoging komen. Fysiek sterk ook. Ze kunnen allemaal lopen, behalve oude bekende Miralem Sulejmani dan, eens de duurste Ajacied aller tijden, die een helft meedeed. Hij oogde slanker dan een jaar of tien geleden in zijn Ajax-tijd, maar hij rende een beetje stram en zijn passes misten zuiverheid.

De 2-0 was grotendeels te danken aan Tagliafico, die agressief instapte en meteen schoot. De bal belandde wat gelukkig bij Tadic, die knap scoorde. In blessuretijd viel 3-0, na een subliem passje van Gravenberch op invaller Brian Brobbey, die van dichtbij bekwaam scoorde, opnieuw. Het ging snel nu met de doelpunten, zoals vaker gebeurt als de drilboor het gat heeft geforceerd en de rest van de muur in rap tempo afbrokkelt. Ten Hag: ‘Op veel facetten van voetbal hebben we een hoog niveau gehaald. Je kunt met plezier naar Ajax kijken.’