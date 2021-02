Ajax slaat modderfiguur door spits Haller niet aan te melden bij Uefa

Sébastian Haller in januari tijdens een wedstrijd tegen Willem II. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Fransman Haller, mede gekocht om Ajax aan de landstitel te helpen en de weg door Europa succesvol te vervolgen, kan die tweede ambitie vergeten. Hij is niet speelgerechtigd, te beginnen tegen Lille, op 18 (uit) en 25 februari in de Europa League.

Consternatie dus donderdag, ook bij trainer Erik ten Hag. ‘Het is nooit saai in Amsterdam’, zei hij met een berustende kwinkslag. ‘Maar nee, het is niet om te lachen. Het is ongelooflijk vervelend, voor ons en voor de speler. Het is een administratieve fout. We zijn het niet vergeten. Het is iets met computers. Een vinkje aanzetten of uitzetten, met grote consequenties. Overmars (directeur voetbalzaken, red.) en ik zijn verantwoordelijk. We zullen de zaak beschouwen en conclusies trekken.’

Haller, zo zei Ten Hag, was teleurgesteld toen hij het nieuws hoorde, maar op de training was hij ‘on fire’. Het was voor degenen wier hart niet klopt voor Ajax een moment van leedvermaak. Een vergeten vinkje bij Ajax, dat Nederland op sommige gebieden is ontgroeid als club met bijna 200 miljoen euro omzet in het topseizoen 2018-2019.

Een nieuwe lijst voor de Europa League was nodig, voor na de winterstop. De van Sevilla gehuurde Oussama Idrissi werd toegevoegd, Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) verdween. Waar is Haller, bleek deze week?

Misschien had Ten Hag een oog op de lijst moeten werpen, al dan niet in het bijzijn van de teammanagers Jan Siemerink en Herman Pinkster. ‘We dachten een goede procedure te hebben en mogen het niet op een persoon afschuiven. De fout is niet met opzet gemaakt.’ Ajax heeft gevraagd om clementie bij de Uefa, waar de computersystemen bij vrijwel elke stap vragen om vinkjes.

Huntelaar vertrok mede omdat hij minder speeltijd vermoedde door de komst van Haller in januari, die is gekocht van West Ham United. Opeens zit Ajax, Europees gezien, krap in de spitsen. Lassina Traoré is net hersteld van een blessure. Wie weet, speelt Brian Brobbey straks een belangrijke rol, al besloot hij zijn contract niet te verlengen, eveneens tot teleurstelling van Ten Hag. ‘Ajax is een fantastisch podium. Hier kunnen talenten zich ontwikkelen, titels halen en bij de beste clubs in Europa terechtkomen. Maar als hij denkt dat hij bij een andere club beter af is, gaat hij. Talent zit in jezelf. Dat is van jou. Niet van een club.’