Ajax slaat met Promes eerste slag, jaagt nog op Bergwijn

Opmerkelijk: beide aanvallers zijn geboren Amsterdammers en werden weggestuurd in de jeugdopleiding van Ajax vanwege ongewenst gedrag. Promes (27) liep van zijn 10de tot zijn 16de in een Ajax-shirtje rond. ‘Ik wist niet tegen wie ik wel en niet een grote mond kon hebben’, zei hij eerder over zijn gedwongen adieu uit Amsterdam in de Volkskrant.

Via HFC Haarlem belandde hij bij FC Twente, dat hem in 2012 uitleende aan Go Ahead Eagles. Daar trof hij huidig Ajaxtrainer Erik ten Hag, die hem keihard confronteerde met zijn tekortkomingen, maar nooit liet vallen. Samen bewerkstelligden ze promotie, daarna ging Promes terug naar FC Twente, waar hij elfmaal scoorde en acht assists verzorgde.

Promes wilde dolgraag in Enschede blijven, maar de Twente-leiding accepteerde een bod van 11,5 miljoen euro van Spartak Moskou. Promes kort na die overgang: ‘Als dat gebeurt, wijst een club je in feite ook de deur. Ik heb geen spijt. Nu ben ik financieel onafhankelijk en het gaat goed.’

Rijkdom

Hij slaagde in Rusland glansrijk waar menig Nederlandse voetbalprof het moeilijk had. In 2017 werd hij kampioen met Spartak en verkozen tot speler van het jaar. Twee jaar eerder kwam hij in het nieuws dankzij een hilarisch filmpje waarbij hij opzichtig koketteerde met zijn rijkdom in straattaal (‘ik ga straight money blowen’). Hij wees op de tas van een juwelier, zijn riem, schoenen, ketting en penthouse op de 35ste verdieping. Het werd vele malen geparodieerd, onder meer door oud-speler en FOX-analist Kees Kwakman.

Promes werd door het drukke Moskou gereden door chauffeur Oleg. Die hielp hem bij het in elkaar zetten van zijn meubilair, leerde hem alle verkeersborden te negeren en de nodige Russische (scheld)woorden. Promes bracht Oleg de liefde voor André Hazes bij.

In vier seizoenen kwam hij tot 64 doelpunten en 33 assists in alle competities, het leverde hem een vaste plek op in de Oranjeselectie. Hij bracht Nederland recentelijk naar de finale van de Nations League door in de halve finale tegen Engeland de 1-3 aan te tekenen, en daarvoor de bal tegen Engelandverdediger Walker aan te trappen waardoor het 1-2 werd.

Flirt

Het was het fraaie einde van een topzwaar seizoen met liefst 66 wedstrijden, waarin Promes eerst nog Europees voetbal speelde met Spartak alvorens naar Sevilla over te stappen voor 25 miljoen euro. Bij de Spaanse subtopper, waar hij voor vier jaar tekende, werd hij steeds vaker als opkomende rechtsback opgesteld. Dat zinde Promes niet. Op Instagram plaatste hij een hartje bij het nieuws dat Ten Hag zijn contract bij Ajax had verlengd. Ten Hag flirtte tegenover VI terug: ‘Natuurlijk heeft Quincy het Ajax-dna. Hij is technisch vaardig, creatief, heeft scorend vermogen en toont altijd lef en moed. Daarbij is hij een hartstikke positieve jongen. Als hij ergens binnenkomt, gebeurt er altijd wat. Bij Quincy is het glas altijd halfvol.’

Promes kan op alle aanvallende posities spelen. Omdat wordt verwacht dat Ziyech en Neres, die zich na een uitstekend seizoen momenteel nog nadrukkelijker in de kijker spelen op de Afrika Cup en de Copa América, zullen vertrekken, maakt de landskampioen ook onverminderd jacht op Steven Bergwijn (21) van PSV. Op die manier zou Ajax de belangrijkste belager in Nederland een klap toebrengen zoals Bayern München dat in Duitsland gewend is te doen bij de concurrentie. Vandaar dat PSV hevig tegensputtert, maar het zal een topbieding niet kunnen weigeren.

Daarmee is de Amsterdamse club nog niet klaar. Eerdaags moet de transfer van Matthijs de Ligt naar waarschijnlijk Juventus rondkomen en zal de defensie gestut moeten worden, al kocht het voor die linie al Lisandro Martinez (7 miljoen euro) en Kik Pierie (5 miljoen euro). De Ligt moet zo’n 70 miljoen euro opleveren, daarmee de reserves weer flink aanvullend.