Ajax simpel naar kwartfinales Europa League

Antony en David Neres vieren de 0-1. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

In stadion Wankdorf van Bern, waar Oranje tijdens het EK van 2008 magistraal mooie duels uitvocht met Italië en Frankrijk, won Ajax opnieuw van Young Boys, waarmee het zichzelf een cadeau gaf voor de 121ste verjaardag, als zijnde opgericht op 18 maart 1900. Na de 3-0 van vorige week eindigde het duel op het Zwitserse kunstgras in 0-2.

Het was geen verrassend of origineel cadeau, want Ajax had zijn topniveau niet nodig tegen de matige tegenstander. Het was eerder een degelijk, nuttig presentje, bruikbaar vooral voor de nabije toekomst. Ajax staat voor de derde keer in vijf seizoenen minimaal in de kwartfinales van een Europees toernooi, na de verloren finale van de Europa League van 2017 tegen Manchester United en de halve finale van de Champions League in 2019, verloren van Tottenham Hotspur.

Daarmee is in feite voldaan aan een van de wensen van de bijna vijf jaar geleden overleden Johan Cruijff, nadat het clubicoon ruim tien jaar geleden de zogenoemde fluwelen revolutie ontketende. Cruijff vond dat Ajax het ondanks de veranderde financiële verhoudingen in het Europese topvoetbal, met een bescheiden rol voor clubs uit de kleinere landen, aan zijn stand verplicht was aan te schurken tegen de Europese top. Dat lukt aardig, al blijven de twee opeenvolgende uitschakelingen in de groepsfase van de Champions League teleurstellend.

Sinds de laatste eliminatie door Atalanta Bergamo (en Liverpool) gaat het weer de goede kant op, met vier zeges in de knock-outfase, tegen de koplopers van Frankrijk (Lille) en Zwitserland. Young Boys voetbalde donderdag beter dan vorige week in Amsterdam en begon fel en kansrijk, meestal daartoe in staat gesteld door slordigheden van Ajax.

De 0-1 van David Neres na 20 minuten haalde het laatste restje spanning uit de confrontatie. Net als afgelopen weekeinde in Zwolle was de openingstreffer van de dribbelaar uit Brazilië, de snelle artiest die langzaam in betere vorm geraakt en wiens spel na veel fysieke problemen herinneringen oproept aan twee seizoenen geleden, toen hij door het voetballeven dartelde en geregeld de Braziliaanse nationale ploeg haalde.

Met Neres op links en Antony op rechts heeft Ajax twee soms moeilijk af te stoppen vleugelspelers. Antony was bij zijn komst min of meer bedoeld als opvolger van Neres, maar die miste door het fysieke ongemak een transfer. Dusan Tadic was donderdag spits, door het ontbreken van de niet speelgerechtigde Sébastien Haller. Opvallend is dat, een elftal met drie linksbenige aanvallers, hetgeen zeldzaam is in voetbal.

Neres scoorde nadat Ryan Gravenberch de bal na een Zwitserse inworp ontfutselde aan Nsame. Daarop ging het snel. Tadic bediende Neres, wiens schuiver 0-1 betekende. Het zat Ajax daarna niet tegen. Waar Young Boys geen strafschop kreeg toen Edson Alvarez de bal tegen de arm kreeg, legde scheidsrechter Madden de bal kort na rust na consultatie van de VAR wel op de stip na hands van Camara (Tadic scoorde), en keurde de Schot een doelpunt van Nsame af voor buitenspel van Elia.

Trainer Erik ten Hag kon rustig spelers wisselen, onder anderen het drietal dat bij een gele kaart de eerste kwartfinale zou missen: Daley Blind, terug van een blessure, Neres en Nicolas Tagliafico. Hij bracht Mohammed Kudus, Oussama Idrissi, Perr Schuurs, Brian Brobbey en Sean Klaiber, hetgeen ook iets zegt over de brede selectie van Ajax. Het was verder een zaak van de 90 minuten volbrengen.

Ajax blijft dus meedoen om drie prijzen, als soeverein koploper van de eredivisie en bekerfinalist tegen Vitesse. Ajax loot vrijdag voor de kwartfinales van 8 en 15 april, in een gevarieerd veld met clubs uit zes landen: Villarreal en Granada (Spa), Arsenal en Manchester United (Eng), AS Roma (Ita), Slavia Praag (Tsj), Dinamo Zagreb (Kro) en dus de topclub uit Nederland.