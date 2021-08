Ajax scoort vijf keer tegen Vitesse, maar er zit geen doelpunt tussen van Haller

Ajax-spits Sébastien Haller (links) in de scrimmage voor de tweede goal tegen Vitesse. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Sébastien Haller weet inmiddels hoe dat gaat bij het swingende en geconcentreerde Ajax, dat met 5-0 wint van een uitgeput Vitesse. Het publiek verwacht veel van een spits. De wedstrijd is allang beslist als Haller nog achter rechtsback Dasa aanrent en een sliding maakt die niemand op dat moment nog van hem verwacht. Hij wil zo graag scoren, ook als hij denkt aan een dribbel te kunnen beginnen en Oroz hem onbeholpen neerhaalt, waarna zijn oranje schoen uitvliegt. Haller is gretig, zoals heel Ajax gretig is en een klasse of twee beter dan Vitesse.

‘We hebben veel moois voorgeschoteld’, vindt trainer Erik ten Hag, die wist dat Ajax de 1-1 van vorige week bij FC Twente snel wilde vergeten. ‘En de contouren van de ploeg zijn zichtbaar.’ Ja, het is een ploeg met veel concurrentie binnen de selectie, met sommige posities drie of vier keer bezet, met tot nog toe één wedstrijd in de week. Dat is nu afgelopen. ‘We hebben veel spelers nodig, ook met de interlands die eraan komen. En we willen op diverse podia actief zijn.’

Ajax kocht Mohamed Daramy vorige week, rechtsbenig en snel. ‘Hij komt het liefst van links. Zo’n speler hadden we nog niet op onze balans.’ De radertjes moeten nu in elkaar grijpen. ‘Spelers moeten elkaars kwaliteiten aanvullen en elkaars tekortkomingen camoufleren.’

Lade vol lekkers

Het is allemaal zo anders dan bij Vitesse, het elftal dat het Nederlands voetbal trakteerde op een Europese stunt van formaat, door Anderlecht uit te schakelen voor de Conference League. Zondag was het duel totaal zonder spanning. Het was zoeken naar sappige krenten: het spel van Álvarez, de soli van Antony, het samenspel, de spelvreugde, de werklust van Haller dus, de rust van Timber, bij wie voetbal zo gemakkelijk oogt. Een hele lade vol lekkers. Ten Hag kon tegen het einde bondscoach Van Gaal ter wille zijn, door Blind en Klaassen te wisselen en Rensch en Berghuis nog wat speeltijd te gunnen.

Haller kent de rijke spitsenhistorie van Ajax. De Fransman opende de score tegen NEC en tegen FC Twente. ‘Soms scoor je, soms scoor je niet’, zei hij vorige week. ‘Als je voor Ajax speelt, ken je de verhalen over de nummer 9. Niet veel aanvallers zullen beter zijn dan de nummers 9 uit het verleden.’ Hij is geen Van Basten, geen Cruijff, geen Kluivert. Hij is Haller. Sterk, ook in de lucht. Nooit opgeven. Dreigend zijn, zeker in thuisduels, dicht bij het doel. Hij speelt eigenlijk best goed, als je in aanmerking neemt dat hij geen Van Basten of Cruijff is.

Maar ja, wat is goed? Voor Ajax is het een veredeld oefenduel. Neem Riechedly Bazoer en Oussama Tananne, dat was plusplus bij Vitesse vorig seizoen. Dat was het toefje van de ploeg die verraste met de vierde plaats en de bekerfinale. Trainer Thomas Letsch richtte het elftal in naar de individuele kwaliteiten van de twee. Nu zijn ze minmin, want de mannen willen weg na een goed seizoen. De een zit op de bank, de ander vertrok in de rust, toen hij eigenlijk al rood had moeten krijgen na een charge op Antony.

Geen veerkracht

Vitesse was moe, terwijl bij Ajax de voor Oranje geselecteerde Steven Berghuis en Devyne Rensch op de bank zaten, net als Argentijns international Nicolas Tagliafico. Vitesse is donderdag diepgegaan, als trots deelnemer van het feest voor het Nederlandse clubvoetbal dat met vijf clubs tot de winter actief is. En als het dan na drie minuten al 1-0 is, door een fraaie schuiver van Antony, na een kunstig hakje van de weer uitstekende Mazraoui, is het eigenlijk al beslist.

Vitesse heeft geen veerkracht, geen ambitie. Dan is een herhaling van vorig seizoen onmogelijk, toen Vitesse ook vroeg in het seizoen naar de Arena kwam en net met 2-1 verloor. Alvarez 2-0, Gravenberch 3-0 (assist Haller), na een schot van Alvarez op de lat. Het kan zomaar 6-0 worden, of 7-1, zo veel kansen als Ajax krijgt in de tweede helft.

Antony flitst telkens langs Wittek, de uitblinker van afgelopen donderdag met twee goals tegen Anderlecht. Hajek werkt de bal nog in eigen doel, Klaassen let goed op bij 5-0.

Het is jammer dat Haller niet scoort. Het had nog gekund, in de letterlijk allerlaatste seconde, maar Tadic schiet zelf. Nou ja, goed gewerkt. Van Ten Hag had hij man van de wedstrijd mogen zijn.