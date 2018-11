Ajax rekent in veredeld trainingspotje simpel af met Willem II, maar in de Johan Cruijff Arena klinkt gemor

In de swingende amusementsfabriek Ajax is ook op avonden van zeges gemor te horen. Makkelijk winnen van Willem II, vervallen in slordige vrijblijvendheid en opnieuw vergeten het doelsaldo op te voeren. Ondertussen denken aan Benfica-uit.

Kasper Dolberg in duel met Freek Heerkens en Diego Palacios van Willem II Beeld ANP

Het is weer zo’n avond waarop de eredivisie zich toont in zijn huidige gedaante: Ajax wint moeiteloos (2-0) van een opponent uit de grote middenklasse. Willem II denkt met drie verdedigers te kunnen optreden in de Johan Cruijff Arena, omdat de opponent uit Tilburg zo graag zijn eigen, aanvallende spelletje speelt.

Dat mag, maar naïef is het zeker, en Ajax is na een half uurtje klaar met het officieuze deel van de wedstrijd (2-0, Dolberg en Frenkie de Jong). Wat volgt is een veredelde training, gehouden in een vol stadion, met duizenden mensen die blij zijn dat Ajax hun Ajax weer is, qua aantrekkelijkheid van het spel, doch wel eens zullen treuren dat de tegenstand door de bank genomen zo gering is.

Ajax is soms als de cabaretier die in de eerste sketches een paar geweldige grappen vertelt en vervolgens teert op de echo van de schaterlach. Hoewel? Bij middenvelder Frenkie de Jong is de lach even verdwenen na afloop. Voor de camera van FOX Sports speelt teleurstelling rond zijn mondhoeken. Vernietigend is zijn commentaar. Ajax was slordig. Iedereen doet maar wat na de 2-0. Iedereen speelt voor zichzelf. ‘Als we op doelsaldo geen kampioen worden, slaan we elkaar voor de kop.’

Trainer Erik ten Hag vond het ook niets, die tweede helft, maar hij toonde begrip. Het zijn drukke weken. Woensdag is de cruciale uitwedstrijd tegen Benfica, in de Champions League. Spelers sparen zichzelf, bewust of onbewust. Dusan Tadic is al een tijdje wat minder. Doelman André Onana: ‘Ik heb meer problemen dan ooit tevoren. Mijn schouder, mijn knie.’ Hij speelt met pijnstillers en wordt intensief behandeld. ‘De pijn is onder controle. Ik moet mijn voorbereiding doen en opletten. Nee, we krijgen weinig rust. Het is mijn job.’

Ajax mag te weinig scoren, het krijgt ook nauwelijks goals tegen. Vier pas in de competitie, waarvan drie in de verloren uitwedstrijd tegen kampioen PSV, toen de verdediging ontmand was door de afwezigheid van Matthijs de Ligt, die de ene na de andere spits in figuurlijke zin opvreet. Ajax incasseerde thuis nul doelpunten in acht duels op rij, in alle competities. Emmen, Groningen, AZ, Feyenoord en Willem II in de competitie, Go Ahead in de beker, AEK Athene en Benfica in de Champions League. Onana: ‘We zijn goed in vorm. Niet alleen ik, het hele team. We verdedigen goed, we zijn sterker dan ooit.’

Onana wil positief zijn. Het is zijn derde jaar in het eerste elftal. ‘We zijn volwassen. We hebben veel spelers die de wedstrijd kunnen lezen. Twee jaar geleden voetbalde ik gewoon om het spelletje zelf. Ik controleerde helemaal niets. Ook ik heb nu veel meer ervaring. We zijn een erg goed team, zeker als we vroeg scoren.’ Dan is ook hij kritisch: ‘We moeten alleen vaker scoren.’

Hijzelf let vooral op. ‘Ik moet blijven focussen. De bal is meestal aan de andere kant van het veld, maar die kan opeens komen. Ik moet altijd klaarstaan. Mijn teamgenoten doen fantastisch werk, dan is het aan mij om die ene save in huis te hebben die de wedstrijd voor ons kan winnen.’

Hetgeen de aandacht weer vestigt op de Champions League. Zo redde Onana twee keer schitterend in de openingsfase van het thuisduel met Benfica. En in München, bij de 1-1 tegen Bayern, reageerde hij met een reflex op een schot van James Rodriguez. ‘Dat soort tegenstanders heeft geweldige spelers, die misschien nog sneller zijn dan onze verdedigers. Op zulke momenten moet ik er staan. Iedereen weet dat Benfica-uit een totaal andere wedstrijd is dan thuis tegen Willem II. Het enige dat we zeker weten is dat we de mogelijkheid hebben om ons te kwalificeren voor de volgende ronde, door te winnen. We gaan dus om te winnen. En uit zijn we sterk. Iedereen beseft dat we dit seizoen een mogelijkheid hebben om door te gaan.’

Dat is nu even belangrijker dan het doelsaldo in de eredivisie. Het is ook moeilijk om in november aan doelcijfers te denken die mogelijk in mei beslissend zijn. Dat weet ook Frenkie de Jong. De Jong geeft toe dat hijzelf volop meedeed aan het festival van slordigheid. En verdediger Daley Blind: ‘Het is een punt van aandacht. We weten dat het belangrijk is, maar we moeten eerst zorgen dat we wedstrijden winnen.’

Waar PSV dit seizoen vaak juist doorging als het een snelle voorsprong had en zo een behoorlijk gat sloeg qua doelpunten, houdt Ajax geregeld in. Het verschil is vijf punten en negen doelpunten, in het voordeel van PSV. Ja, Ajax liep zaterdag één doelpuntje in, ondanks het gemor.