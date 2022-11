Ajax - PSV ontaardt in kooivechten zonder kooi

Ajax-keeper Remko Pasveer is kansloos bij de inzet van Érick Guitiérrez, die PSV op 2-0 zet. Beeld ANP

Het beeld van de laatste seconden van Ajax - PSV was typerend voor dit beschamende optreden van straatvechters. Mexicanen, André Ramalho, Davy Klaassen, bijna iedereen deed mee in het kooivechten zonder afrastering. Een verbijsterend tafereel.

De euforie bij PSV contrasteert met de crisis bij Ajax, dat deze competitie eerder van AZ verloor. Matig in de Champions League, eigenlijk vrij kansloos verloren van PSV, ondanks de spanning in de slotfase. Gierende onvrede in het stadion. Schreuder eruit, zong de fanatieke kant van de tribunes. In hun onmacht prezen de aanhangers nota bene Marc Overmars, de directeur die diende te vertrekken omdat hij voor een onveilig werkklimaat zorgde op kantoor. Juichen voor een wissel van Dusan Tadic was ook al zoiets weinig verheffends, vier jaar de eminente aanvoerder.

Pas na tal van wissels, in de slotfase, vond Ajax zichzelf enigszins terug en scoorde de Italiaanse pinchhitter Lorenzo Lucca voor het eerst dit seizoen in het eerste elftal. Ajax had misschien zelfs nog op 2-2 kunnen komen, in alle hectiek, al was de beloning voor het onsamenhangende spel daarmee veel te groot geweest.

Chaos en toeval

Het spel van Ajax is verworden tot voetbal van chaos en toeval, tot spel dat zelfs irritatie wekt. Gebrekkige speldiscipline ook. Elf spelers, geen team. PSV, dat de koppositie overnam met een duel meer afgewerkt, counterde en was gewoon beter aan de bal. PSV voetbalt soepeler samen en heeft een duidelijk systeem onder de lerende trainer Ruud van Nistelrooij. Spelers vertrouwen in elkaar, ze vormen een stevige ketting van redelijk betrouwbare schakels, terwijl bij Ajax alles en iedereen elkaar loslaat. ‘We willen Ajax zien’, zong de F-side, toen de nederlaag zich aftekende.

Dan is het dus goed mis in Amsterdam, al was van een normale wedstrijd eigenlijk geen sprake. Het was een bloedirritante partij voetbal, met weinig respect voor elkaar, met minuten van simulatie. Talloze onderbrekingen, aanstellerig gedrag en werkelijk gemeen gedoe. Tijdens de wildwesttaferelen van zogenoemde topsporters in de Spaghetti Western in Amsterdam Oost, toonden mannen weinig respect voor het spel en voor elkaar, zeker voor rust. Voetballen, ho maar. Naar de ander loeren in plaats van de eigen ontplooiing nastreven was het devies. Schoppen, schaven.

Vooral na rust, na de 0-2 van Érick Gutiérrez, weer eens na geknoei van Ajax bij een hoekschop, bleek opnieuw de machteloosheid van de landskampioen in topduels, dit seizoen. Die zijn nog allemaal verloren. Op Rangers na dan, pleegt trainer Alfred Schreuder te zeggen, maar Rangers is geen topploeg. Het komt al met al door gebrek aan kwaliteit na de leegloop deze zomer, maar ook door het ontbreken aan opbouw, door spelers die niet in vorm zijn. Ook is de hiërarchie zoek. Bij PSV is het duidelijk. Luuk de Jong en Cody Gakpo zijn de bazen. Ze hebben een aantal trouwe secondanten die bedreven zijn in het vuur van de strijd. Bij Ajax waren Dusan Tadic en Daley Blind de leiders. De een, Blind, is reserve, de ander is vormloos.

Opgefokt

Opgefokt is daarbij sowieso de relatie tussen Ajax en PSV, tussen de supporters zeker, en het kreeg zijn weerslag op het veld, waar scheidsrechter Danny Makkelie dacht dat het wel zou loslopen. In zekere zin had hij gelijk. Loslopend wild was het alleen, met een eerste vechtpartij na iets meer dan een half uur. Tja, hij had beter een stuk of vier rode kaarten kunnen geven, maar deed het af met geel voor Armando Obispo en Edson Álvarez.

Ajax had geen idee wat het deed, qua voetbal. Weinig lukte, met Steven Bergwijn voor rust op rechts, waar hij minder is, omdat Dusan Tadic nu eenmaal liever op links voetbalt. Na de pauze wisselden Tadic en Bergwijn, maar het maakte weinig verschil. Daley Blind bleef op de bank, terwijl Owen Wijndal geblesseerd is. Tja, Blind mis je pas als hij niet meedoet, een speler met intelligentie, die had Ajax goed kunnen gebruiken.

PSV vertraagde, was vervelend, en was dus beter aan de bal. De ploeg kreeg slechts één kans voor rust, maar toen was het meteen raak. Bergwijn was weer eens blijven liggen, omdat hij tegen Armando Obispo opliep, waardoor linksachter Philippe Max de aanval vrijuit kon opzetten. Klassiek was de treffer. Cody Gakpo passeerde rechtsachter Jorge Sánchez simpel en zette voor, Luuk de Jong kroop voor Calvin Bassey en gleed de bal knap binnen. In speltechnisch opzicht was die 0-1 een hoogtepunt, op een beschamende namiddag van wangedrag.