Ajax - PSV: meesterwerk van spanning, van felheid en slimheid, van scorend vermogen en counterkunst

Quincy Promes scoort de aansluitingstreffer voor Ajax, dat PSV snel op een 2-0 voorsprong was gekomen. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Een topper was het zondag, met recht zo te noemen. Of, zoals trainer Roger Schmidt van PSV zei, na zijn doop in een duel tussen traditionele topclubs in Nederland. ‘Het was een zeer goede wedstrijd, dynamisch, met mooie persoonlijke duels en superdoelpunten.’

Zo is dat. Heerlijke strijd, een confrontatie van stijlen ook. Koploper Ajax, de beste club van het land de laatste jaren, de club die nog even een spits van 22,5 miljoen aantrok vorige week. Alles om de beste te blijven. En dan PSV, ploeg in opkomst van de Duitser Schmidt.

Hij krijgt de kans om te bouwen, oogt ontspannen, bracht een selectie met talloze nieuwelingen bij elkaar en ziet het niveau groeien, terwijl hij Mario Götze miste. Hij beschikt met name in aanvallend opzicht over heerlijke klasse, al kwam van aanvallen vrijwel niets meer terecht na de flitsende openingsfase en deed PSV op een paar oprispingen na weinig anders dan tegenhouden.

Hier in de Arena leek het een halve helft of een mogelijke machtsovername aanstaande was, hoewel het sowieso te vroeg is voor conclusies, zo relatief kort in het seizoen. PSV stond in Amsterdam met 2-0 voor na ruim twintig minuten en was virtueel koploper, maar viel na de openingsfase ver terug en liet zich volledig in het defensief drukken. Ajax kwam met bravoure terug tegen de ‘counterploeg, de omschakelploeg’ zoals trainer Erik ten Hag PSV noemde.

Donyell Malen en Eran Zahavi vieren de vroege voorsprong van PSV. Malen gaf de bal mee aan Zahavi met een magnifiek hakje. Beeld BSR Agency

Ontluikend talent

Ajax - PSV was een meesterwerk van spanning, aanvallen en verdedigen, van felheid en slimheid, van scorend vermogen en counterkunst, van ontluikend Nederlands talent ook. De zinderende snelheid van Donyell Malen en de gratie van Ryan Gravenberch, met zijn lange benen swingend en slalommend langs tegenstanders.

‘Ik had in beide kuiten kramp’, zei Gravenberch na afloop. ‘Het was een zware wedstrijd.’ Zo bezien vielen twee andere talenten, Cody Gakpo en Mohammed Ihattaren van PSV, wat tegen.

Ajax hield aankoop Sébastien Haller een helft op de bank. Ten Hag vond het blijkbaar nog te vroeg voor de spits. ‘Vier, vijf dagen geleden had hij nog geen idee dat hij voor Ajax ging spelen. Het was hectisch.’ Zakaria Labyad speelde tot de rust, hetgeen niet zo verstandig bleek, want Haller was wel klaar voor deze wedstrijd, zo was duidelijk. PSV was vol zelfvertrouwen, hoewel dat vreemd genoeg na de 0-2 vrijwel verdween.

Ach, wonderschoon waren de doelpunten van PSV, beide van Eran Zahavi, de Israëliër die op voorspraak van Schmidt naar Nederland kwam. Fabuleus was het hakballetje van Malen in de tweede minuut, waarmee hij de pass van Olivier Boscagli panklaar voor Zahavi legde, wiens afronding uitmuntend was.

En dan die 0-2, na het misverstand tussen Antony en Davy Klaassen. Ibrahim Sangaré onderschepte de bal, Malen en Zahavi combineerden razendsnel, Zahavi schoot de bal onberispelijk binnen. Pure klasse van de spits die zich zo graag wil bewijzen, doch die in de eerste maanden te maken kreeg met onder meer corona en een blessure.

Toch speelde PSV bepaald geen gewonnen wedstrijd. Het elftal trok zich wel heel ver terug. Veel te ver eigenlijk. Schmidts elftal zet soms uitstekend druk, waarbij steeds meer spelers meedoen en dapper naar voren lopen. Maar vanaf het tweede deel van de eerste helft was het toch vooral wachten op wat komen ging.

De spelers van Ajax vieren de gelijkmaker van Antony. Beeld EPA

Groot verval

Het verval was opnieuw veel te groot. De gewijzigde verhouding was ook de verdienste van Ajax dat het middenveld in handen nam en nog voor rust een doelpunt maakte door knap doorzetten van Nicolas Tagliafico, een voorzet van Dusan Tadic en afronden van Quincy Promes.

Met een van zijn eerste balcontacten scoorde Haller na rust, maar hij had zelf al gezien dat hij buitenspel liep. Met Haller heeft Ajax een aanspeelpunt, een schutter, een speler voor de combinatie. Ook de 2-2 was deels te danken aan doorzetten van Tagliafico. Diens voorzet werd geweldig aangenomen door Haller, die aflegde op Antony. De Braziliaan, die een zeer matige eerste helft afwisselde met flitsend spel na rust, scoorde beheerst.

PSV trok zich weer heel erg ver terug, met uiteindelijk nog maar één aanvaller in het veld, Noni Madueke. De vleugelverdedigers Denzel Dumfries en Philipp Max, normaliter cruciaal in het aanvalsspel, kwamen nauwelijks in het spel voor in offensief opzicht, al had Max een paar geweldige vrije trappen, gered door doelman André Onana.

Het was al met al een prachtig startschot van de maand januari, waarin de ene topwedstrijd de ander in een noodtempo opvolgt.