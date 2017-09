Ajax profiteert van wisselend succes Huntelaar en Dolberg tegen PEC Zwolle

Bovendien blijft het vreemd dat niet alleen Ajax volhardt in de linksbenige aanvaller op rechts en de rechtsbenige op links, waardoor het aantal fatsoenlijke, op tijd gegeven voorzetten op de centrale aanvallers zwaar onder de maat blijft. Zeker als de vleugelverdedigers het niet aandurven om buitenom te komen. Van Veltman en Dijks werd in aanvallend opzicht niets vernomen.



Met andere woorden: PEC had het een kwartier moeilijk en liep daarna steeds gemakkelijker door de soms verlaten linies heen, met aardige kansen tot gevolg. De beste was voor Saymak, wiens schot met een krachtige sliding werd geblokkeerd door Veltman.



Misschien had PEC meer kunnen bereiken als het iets meer had geloofd in zijn kansen, want Ajax voetbalde een tijdlang zeer matig en wist zelfs geen raad met een strafschop. Invaller Kluivert werd bij zijn eerste actie neergelegd door Van Polen en verdiende een strafschop. Huntelaar dacht die te nemen, maar Ziyech nam de bal over en miste, net als afgelopen week in de WK-kwalificatiewedstrijd met Marokko tegen Mali. Even later scoorde Ziyech alsnog, op aangeven van Kluivert, na een mooie aanval via Younes en Huntelaar.