Ajax pakt in wonderlijke en zinderende slotfase alsnog winst op Lille

Invaller Brian Brobbey maakt vlak voor tijd de 1-2 tegen Lille. Beeld AP

Alsnog 1-2 dus, in plaats van 1-0. Een sensationeel eind. Nog geen redding had doelman Maarten Stekelenburg hoeven verrichten tot de 73ste minuut, toen Nicolas Tagliafico de bal terugspeelde en Timothy Weah over het hoofd zag. Weah, geboren in de Verenigde Staten als zoon van de huidige president van Liberia, voormalig wereldvoetballer van het jaar George Weah, had geen moeite te scoren.

Het was de redelijk bizarre ontwikkeling. Ajax liep, het zij gezegd, ook enig risico door het oneindige rondspelen van de bal. Dat ging heel vaak goed, maar eenmaal faliekant fout. Gelukkig voor Ajax was daar dat zinderende slot, toen de ploeg gewoon onbekommerd de aanval zocht.

Het duel in Noord-Frankrijk was lang een voorzichtige dans, als van een koppel dat bij zijn eerste date de grenzen verkent, met naarmate de avond vordert meer initiatief van de meest ervarene. Het was, in de eerste knock-outronde van de Europa League, een wedstrijd van respect. Ajax had vorig jaar twee keer van Lille gewonnen in de Champions League, maar was toen gewaarschuwd voor de snelheid van de Franse counters.

En dan staat Lille dit seizoen nog bovenaan in Frankrijk ook, met nauwelijks tegendoelpunten. Lille wist op zijn beurt dan weer dat Ajax koploper is, dat de ploeg belangrijke voetballers van vorig seizoen kwijt is, onder wie Ziyech en Van de Beek, maar dat ze in Amsterdam altijd wel weer nieuwe bronnen van kwaliteit weten aan te boren.

Lille valt helemaal niet aan, althans niet massaal. Niet in de competitie, ook niet in Europa. Geen behoefte aan. Lille viel tegen, mede door het op dat ene moment van Tagliafico na geconcentreerde spel van Ajax. Het voetbal van Lille is spel in een saai korset, gestoeld op degelijkheid en veel snelheid voorin. Zo was het een kwestie van voorzichtig geschuifel.

Ajax had verreweg het meeste balbezit en dacht: die snelle uitbraken van Lille, daar hebben we even geen zin in, dus speelde Ajax niet te ver van het eigen doel. Ajax dacht met rust, overleg en lang gesponnen combinaties aan de overkant van het veld te komen, wat af en toe lukte, met kansjes voor Antony vooral, voor rust, en voor Klaassen in de eerste fase na de pauze. De beste mogelijkheid was voor David Neres, die na een fraaie combinatie met Tadic en Klaassen van dichtbij de onderkant van de lat raakte.

Ajax, zonder de geschorsten Onana en Gravenberch, en zonder de per ongeluk niet ingeschreven spits Haller, oogde sober en ervaren. Met Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico en Edson Alvarez staan daar echte mannen uit culturen van overleven. Goede voetballers bovendien. Hoe Martinez passt, dat is toch een genot om te zien. Daley Blind was voor de gelegenheid weer middenvelder en verdeelde het spel, Dusan Tadic was spits.

Eindeloos speelde Ajax de bal rond, in driehoekjes, als in een soort van trainingsvorm. Vrij saai om te zien. Gewoon degelijk. Wie thuis twee duels op rij naar tv keek, eerst naar PSV en daarna naar Ajax, zag vooral het verschil met PSV. Daar is elke bal in de opbouw een potentieel gevaar. Het is voetbal zonder fundament. Bij Ajax is juist vastigheid in het spel geklonken en doen tieners als Jurriën Timber en Devyne Rensch gewoon mee, jongens met technische bagage, niet voortdurend bang om fouten te maken, om de doodeenvoudige reden dat ze weten wat ze kunnen.

Het ging allemaal vrij gemakkelijk, zonder dat er meteen een doelpunt zou vallen. Degenen die de frivoliteit moesten brengen, David Neres en Antony met name, waren niet in allerbeste vorm. Doelman Stekelenburg kreeg vrijwel niets te doen. Hij hoefde geen redding te verrichten. Zelfs aan dat doelpunt kon hij niets doen.

Ajax trok nu weer ten aanval, onder meer met het debuut van de onlangs gehuurde Oussama Idrissi. De buitenkans op de 1-1 kwam bij een strafschop, gegeven toen Tagliafico zijn been handig achter het been van Sanches gleed. De arbiter riep de hulp van de VAR in en liet zijn beslissing staan, hetgeen opzienbarend was, want hier was echt niets aan de hand. Maar de 1-1 was wel verdiend. Ajax won zelfs, met het thuisduel van volgende week te gaan, door een fijne aanval. De voorbereiding was van Tadic en Klaassen, de afronding van invaller Brian Brobbey.