Ajax overtuigend naar eerste zege (3-0) na sprankelende avond

Quincy Promes kopt de bal stijlvol naar de goal van Lille, het staat 1-0 voor Ajax. Gabriel is zijn man kwijt, keeper Mike Maignan kan de bal niet stoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het stadion zong, de spelers juichten op deze bijna perfecte avond in de groep met ook Chelsea en Valencia, over twee weken de volgende tegenstander in Spanje. Ajax begon overtuigend en vol vuur aan het avontuur dat ogenschijnlijk nooit zo mooi kan zijn als vorig seizoen, toen de ploeg in de halve finale tegen Tottenham Hotspur vijf seconden verwijderd bleef van de eindstrijd. Het Europese seizoen is als een zoektocht naar de vakantieliefde van vorig jaar, van wie het alleen de vraag is of ze weer op de plek van de romantiek vertoeft. Maar de eerste stap naar de roze horizon is met verve gezet.

Kwaliteit is ingeleverd, hoewel de uitverkoop meeviel. Kwaliteit is ook teruggekeerd, en niet zo weinig ook. Met name Lisandro Martinez maakte dinsdag indruk als controlerende linkshalf, in de leegte die het naar Barcelona vertrokken troetelkind Frenkie de Jong achterliet. De Argentijn paart overzicht aan hardheid, diepte aan rust, flair aan inzet. Zijn passing is formidabel. Ajax heeft bovendien meer ervaring dan vorig seizoen, haastte aanvaller David Neres zich deze week te melden, toen het om vergelijken ging tussen recent verleden en heden.

Spannend schouwspel

Ajax – Lille was bijna een uur spannend en fraai als schouwspel, omdat goede voetballers lieten zien wat ze kunnen. Zoveel snelheid en techniek, van beide kanten. Vinnigheid soms, hardheid bij vlagen, maar vooral: voetbalkunde. Tal van jonge voetballers in de bloei van hun loopbaan beklommen het hoogste podium in de sport, om zich in volle glorie aan het volk te tonen, begeleid door gezang van een dansend stadion.

Ajax is ook na het vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne een prachtig elftal gebleven, mede dankzij de miljoeneninvesteringen van de clubleiding. Oudgediende Joël Veltman is geen De Ligt, maar gewoon Veltman. Hij krijgt weleens kritiek, maar het is bijna niet te beschrijven hoeveel hij weghaalt, hoe hij dinsdag duels aanging met Victor Osimhen, de Nigeriaanse spits van 20 jaar, een van die vele talenten van Lille, nummer twee uit de vorige Franse competitie.

De Mexicaan Edson Alvarez en Martinez zijn de controleurs op het middenveld. In korte tijd zijn ze gegroeid tot een complementair duo. Ajax behield bovendien zijn typische kenmerken van het succesjaar. De ploeg van trainer Erik ten Hag laat de bal snel van links naar rechts gaan, is fel in het heroveren van de bal, kan razendsnel omschakelen en heeft altijd zijn creativiteit en individualisme.

Valencia heeft voor een verrassing gezorgd door Chelsea op Stamford Bridge te verslaan. De nummer 13 van La Liga won met 0-1 dankzij een doelpunt van Moreno Rodrigo, een kwartier voor tijd. Kort voor het einde miste Chelsea een penalty. Chelsea had in de eerste helft een groot overwicht tegen Valencia waar sinds het ontslag van manager Marcelino grote onrust heerst in de spelersgroep. The Blues kregen goede, maar geen uitgespeelde kansen. Chelsea verloor de jonge sterspeler Mason Mount door een smerige en slechts met geel bestrafte overtreding van Francis Coquelin. In de tweede helft kwamen de bezoekers beter in het spel, leidend tot het doelpunt van de Braziliaan Rodrigo die een vrije trap van Parejo binnenliep. Het team van de uiterst populaire manager Frank Lampard ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg vijf minuten voor tijd een uitgelezen kans. Fikayo Tomori kopte de bal tegen de arm tegen de Deen Daniel Wass en na het bestuderen van videobeelden gaf de Turkse topscheidsrechter Cuneyt Cakir een strafschop. Invaller Ross Barkley schoot de bal via de lat de tribunes in. In de slotminuten haalde oud-Ajacied Jasper Cilessen een schot van Marcos Alonso fraai uit het doel. Daarmee was de eerste Europese thuisnederlaag voor de Londenaren in vier jaar een feit. (Patrick van IJzendoorn)

Weergaloos was de actie waarmee Hakim Ziyech na ruim een kwartier twee tegenstanders tegelijk uitspeelde, waarna hij de bal tegen de paal ramde. Even later viel toch de 1-0, in de beste fase van Ajax voor rust. De voorbereiding was al fraai, de wijze waarop Ziyech de altijd ten aanval trekkende tiener Sergino Dest vrijspeelde. Diens lage voorzet miste zijn bestemming, maar de aanval kreeg een vervolg via de linkerflank. Nicolas Tagliafico slingerde de bal voor het doel, Quincy Promes kopte via de binnenkant van de paal in. Promes voetbalde achter spits Dusan Tadic.

Ajax wervelde en swingde

Ajax was beter, al bleef het voortdurend oppassen voor Lille, een ploeg met onwaarschijnlijk veel snelheid. Mannen als Boubakary Soumaré en Jonathan Ikoné zijn bijna niet bij te houden als ze eenmaal tempo maken. Het dichtst bij een Frans doelpunt was Ikoné, kort voor rust, toen tien Ajacieden waren uitgespeeld. De elfde was doelman André Onana, die op de doellijn fraai redde met de voet, zoals hij dinsdag vaker uitstekend werk deed. Na de pauze ging Ajax op jacht naar een snelle treffer en al na vijf minuten viel de 2-0, een fraai, diagonaal schot van Alvarez na een listig passje van David Neres, de Braziliaan die soms kan toveren, zo snel als hij kan draaien, zo onverwacht als zijn acties kunnen zijn.

Ajax wervelde, swingde en was een periode oppermachtig, ondanks opnieuw een noodzakelijke redding van Onana na een kopbal van Osimhen. De beslissing viel na ruim een uur, toen Tagliafico met zijn 1,73 meter weer eens raak kopte uit een hoekschop, nu van Ziyech. Wilskracht, sprongkracht en timing, zo legde de Argentijn zaterdag het succes uit, toen hij tegen Heerenveen ook al scoorde na een hoekschop, toen van Promes.

In de slotfase was Ajax wat slordig, maar de 3-0 bleef staan. Dezelfde uitslag als vorig jaar bij de openingswedstrijd tegen AEK Athene. Hoe anders het vervolg is, zal de tijd leren.