Ajax overtuigend naar Champions League na winst op Apoel Nicosia (2-0)

Apoel Nicosia houdt lang tegen, maar buigt uiteindelijk voor een voor kopbal van Alvarez en een ziedend schot van Tadic. Ajax is alweer verzekerd van zeker 40 miljoen euro.

Het was woensdag een kwestie van geduld alvorens de doelpunten van Ajax waren ingevuld. Want natuurlijk plaatste landskampioen Ajax zich onder het dichte dak van de Johan Cruijff Arena voor de Champions League, ten koste van Apoel Nicosia (2-0), een elftal dat eigenlijk alleen kon tegenhouden.

Wat moet het een genot zijn om een bal te kunnen trappen zoals Hakim Ziyech de kunst beheerst. Achteloos, over veertig, vijftig meter. Diep of breed. Pjoew, als een streep door het zwerk, of anders juist vol gevoel, spelend met de zwaartekracht. Hoe Ziyech, voor de gelegenheid optredend als klassieke spelmaker, de vrije trappen voorlegde waaruit Ajax scoorde, was echt schitterend. Nou ja, één keer scoorde. Bij de tweede maal, toen Ajax dacht al op de zeker beslissende 2-0 te komen, bleek Joël Veltman een voetje buitenspel te staan, waardoor de treffer van Klaas-Jan Huntelaar niet telde en de spanning op papier aanhield, na de 0-0 van vorige week. Het tweede doelpunt viel uiteindelijk toch, tien minuten voor tijd, na een ziedend schot van aanvoerder Dusan Tadic.

Ajax bereikte derhalve doelstelling één van het nog jonge seizoen: net als vorig jaar deelnemen aan de Champions League, voor de sportieve eer, het prestige, de marktwaarde van voetballers en de clubkassa, waarin alweer zeker 40 miljoen euro zal stromen.

Donderdag is de loting van de groepsfase, met Ajax in pot twee. Dat de Europese topcompetitie tot prachtige emoties kan leiden, bleek vorig jaar met legendarische duels tegen Bayern München, Real Madrid, Juventus en Tottenham Hotspur. Ajax raakte verslaafd aan de bijzondere allure van de Europese avonden en de clubleiding richtte het elftal van seizoen 2019-2020 daarop in, met hoge salarissen en dure transfers, na het vertrek van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne. De voorrondes tegen Paok en Apoel waren alvast opwindend, al was dat meer om de spanning dan door het spel van de warmdraaiende machine Ajax.

Het spel is nog lang niet zo vloeiend als vorig seizoen, maar het is zoals trainer Erik ten Hag stelde aan de vooravond van de wedstrijd. Het ging woensdag louter om het bereiken van de groepsfase. De tijd zal de slijpsteen zijn voor de souplesse. Ten Hag, die Donny van de Beek miste door een blessure en Noussair Mazraoui door een schorsing, zei vooraf dat zijn elftal geen puzzel was. Toch husselde hij de stukjes behoorlijk. Het geeft aan hoeveel vertrouwen hij bijvoorbeeld heeft in Edson Alvarez, die voor het eerst in de basis stond.

Bovendien liet hij een andere nieuweling, de Argentijn Lisandro Martinez, van positie wisselen met Daley Blind. Martinez links op het middenveld, Blind weer veilig achterin, met Joël Veltman in het centrum. Tiener Sergino Dest was met al zijn flair rechtsachter, Hakim Ziyech stond ‘op 10’ in plaats van Van de Beek, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic vormden de aanval.

Tja, en toen kon het wachten op een doelpunt beginnen. Van Ajax, wel te verstaan. Hoe kon Apoel scoren? Dat kon eigenlijk niet, want Apoel had geen enkele intentie om aan te vallen. Alleen een Amsterdamse blunder had het elftal kunnen helpen. De afbraaktactiek werkte, bijna tot de rust. De pakweg acht verdedigers vertraagden, simuleerden, schoten ballen lukraak weg en bleven vrij eenvoudig overeind. Tot die vrije trap van Hakim Ziyech, in de 43ste minuut, indraaiend en fraai ingekopt door de in de basisploeg debuterende Mexicaan Alvarez, 21 jaar, international en voor ruim vijftien miljoen euro gekocht van Club América.

Een uitstekende kopper, een goede middenvelder ook, terwijl hij ook centraal achterin kan voetballen. Het was alleen een beetje vreemd dat hij bij hoekschoppen soms vlak naast Ziyech ging staan, met het voornemen de hoekschop kort te nemen. Voor het doel kon Ajax zijn kopkracht beter gebruiken.

Na de 1-0 moest Apoel ten aanval trekken. Bij Ajax was een tweede doelpunt welkom, want een toevalstreffer van de Cyprioten zou fataal zijn. Die tweede treffer leek snel te vallen, maar de VAR greep in, al blijft het de vraag welke toegevoegde waarde de videoarbiter hier heeft. Veltman nam totaal geen deel aan het spel. Nico Tagliafico kopte bij de tweede paal de vrije trap van Ziyech via de grond voor, waar Huntelaar inkopte nadat doelman Belec de bal nog raakte met één hand.

Het leek erop dat de VAR bestudeerde of de bal, die via de onderkant van de lat insloeg, achter de doellijn was geweest. Maar nee, die ene voet van Veltman was het probleem, terwijl die met zijn lichaam nota bene naar de andere kant leunde. Uiteindelijk stapte Ajax tamelijk overtuigend met twee voeten het walhalla van de Champions League binnen, en deinde het kolkende stadion van geluk en voorpret.