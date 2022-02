Ajax opereert soms naïef, al hoort die spelopvatting bij het wezen van de club

Ajacied Antony permitteert woensdagavond zich een frivole actie tegen Grimaldo van Benfica. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dusan Tadic vatte het chaotische spektakelstuk Benfica - Ajax (2-2) samen in een fraaie zin: ‘We moeten rust in het hoofd houden en warmte in het hart.’

Met die warmte zat het best goed in Lissabon, waar zich een intense, aantrekkelijke strijd voltrok. Ajax verloor de rust in het hoofd door Portugees opportunisme en strijdlust, matig verdedigen, veelvuldig balverlies en disbalans. Het was mooi te zien in Estádio da Luz, hoe Benfica soms snel oprukte en een Amsterdamse minderheid trof. Geregeld liep het net goed af, op de 2-2 na dan.

In elk geval zijn de vooruitzichten interessant voor 15 maart, met een plek in de kwartfinales van de Champions League als inzet. De in uitduels gemaakte treffers zijn geen bonus meer waard bij gelijke stand, nu de dubbeltelregel is afgeschaft. Als het straks in de uitverkochte Arena na 90 minuten 0-0 staat, of welke gelijke stand ook, volgen verlenging en eventueel strafschoppen.

Ten aanval!

De wedstrijd leverde genoeg stof voor discussie op, ook over de instelling van de Amsterdammers om te blijven aanvallen in plaats van te consolideren. Daar was weer even de herinnering aan Tottenham-thuis in de halve finales van drie seizoenen geleden, toen verdedigers ook bij een ruime voorsprong mee naar voren bleven trekken.

Dat is nu eenmaal de aard van Ajax. Mede daarom is de club internationaal geliefd en zijn veel wedstrijden een feest om te aanschouwen. Alleen: als het een keer fout gaat, is daar steevast kritiek. Het zoeken naar balans is een eeuwige opdracht voor Ajax, zeker omdat vrijwel altijd jonge spelers meedoen, volop in ontwikkeling en opgeleid met de aanval als leidmotief.

Ajax wilde dus liever 1-3 maken dan de 1-2 verdedigen, en daarom was het bijna grappig en bizar tegelijk om de verder uitstekende Jurriën Timber als een soort spits te zien opduiken. Hij kreeg geen strafschop, bleef even liggen en huppelde terug, terwijl de 2-2 ging vallen.

Ook de ervaren Daley Blind, die het clubrecord van Jari Litmanen brak qua wedstrijden in de Champions League, dacht vooral aanvallend. Steven Berghuis, voorheen een aanvaller, nu middenvelder, was nota bene het dichtst bij doelpuntenmaker Jaremtsjoek, die een matig door Remko Pasveer gestopt schot krachtig inkopte, zijn shirt uittrok en de drietand uit het wapen van zijn vaderland Oekraïne toonde aan de wereld, een paar uur voor de invasie van zijn land door de Russen.

‘De 2-2 was een vorm van naïviteit’, vond trainer Erik ten Hag, die ‘schitterende aanvallen’ had gezien en ‘mooie goals’, maar ook constateerde dat Ajax wankelde in de tweede helft. De tegendoelpunten vielen uit een hoekschop en een counter, waarvoor was gewaarschuwd.

Pasveer of Onana?

De discussie in de komende weken zal ongetwijfeld ook gaan over de doelman. Feit is dat Ajax met André Onana een van de beste doelmannen ter wereld op de loonlijst heeft staan. De Kameroener, die op de Afrika Cup een paar vreemde blunders maakte, is in de basis een betere doelman dan Pasveer. Hij raakte op het tweede plan door een dopingschorsing en zijn weigering om bij te tekenen. Maarten Stekelenburg raakte geblesseerd, Pasveer greep zijn kans. Hij kweet zich meestal uitstekend van zijn taak. Woensdag was zijn optreden matig, net als in het groepsduel bij Sporting. Toen had een fout geen gevolgen, door de uiteindelijke 1-5.

Bij de 1-1 viel hij over de bal, waarna spits Sébastien Haller een knullig eigen doelpunt maakte. Het uitglijden van Noussair Mazraoui was van zeker zo groot belang als het foutje van Pasveer, wiens zicht beperkt was. Bij de tweede treffer, het zwabberende, harde schot van Ramos, was zijn redding met de vuist onvoldoende, zodat Jaremtsjoek kon inkoppen, terwijl Pasveer ogenschijnlijk traag was opgestaan. Het zal op vele fronten spannend zijn, tot en op 15 maart.