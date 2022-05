Ajax op spannende voetbalzondag op drempel van kampioenschap: ‘De schaal krijgen ze op z’n vroegst woensdag’

Dani de Wit (AZ) in duel met Jurriën Timber (Ajax), eerder dit jaar. Ajax schakelde AZ toen uit in de beker. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Ajax kan voor de 36ste keer de landstitel veroveren. Wat moeten de Amsterdammers daarvoor doen?

‘Heel simpel: Ajax moet winnen en PSV moet verliezen. Als Ajax wint, komt de club op een voorsprong van 7 punten. Als PSV daarna verliest, is Ajax met nog twee wedstrijden te spelen al kampioen. Als Ajax wint en PSV gelijkspeelt, komt Ajax op 6 punten voorsprong. Officieel is het kampioenschap dan nog niet binnen, maar omdat Ajax een veel beter doelsaldo heeft officieus wel.

‘Het is natuurlijk ook mogelijk dat Ajax verliest en PSV wint. Dan ligt de competitie weer helemaal open: het verschil tussen beide teams is dan 1 punt. Ik denk dat de competitie dan pas volgende week zondag (na een midweekse speelronde, red), op de slotdag, wordt beslist.

‘Aanvankelijk zou Feyenoord-PSV vandaag eerder op de dag gespeeld worden dan AZ-Ajax, maar omdat Feyenoord donderdag al in Marseille speelde hebben ze die wedstrijden gedraaid. Zo heeft Feyenoord iets langer rust. Dat is begrijpelijk, maar ook jammer. Het maakt de kampioensstrijd wat minder overzichtelijk.’

Hoe schat je de kansen van Ajax in Alkmaar in?

‘Als je naar de feiten kijkt, heeft Ajax na de wintersport maar een wedstrijd verloren, op bezoek bij Go Ahead Eagles. De rest hebben ze allemaal gewonnen. Iedereen zegt wel dat Ajax slecht speelt, maar ze hebben de afgelopen maanden de meeste punten gehaald van iedereen. Toen de winterstop begon stonden ze een punt achter PSV, nu staan ze er vier voor.

‘Ajax wint wel steeds met hangen en wurgen, met een doelpuntje in de laatste minuut. De ene wedstrijd gaat het nog moeilijker dan de andere. Omdat het zo moeizaam gaat, kan Ajax ook zomaar een keer verliezen.’

Bovendien kampt Ajax nu met veel geblesseerde spelers.

‘Ze missen inderdaad belangrijke spelers, zoals Lisandro Martínez en Antony. Die zijn dit seizoen van waarde geweest. De een was een steunpilaar in de verdediging, de ander was de meest sprankelende aanvaller die Ajax had, een Braziliaanse wervelwind in de voorhoede. Maar Ajax mag zich niet verschuilen achter een paar blessures. Ze hebben een brede spelersselectie.’

PSV heeft als voordeel dat Feyenoord in Marseille de zware halve finale van de Conference League speelde. Denk je dat PSV daarvan kan profiteren?

‘Die wedstrijd zullen de spelers van Feyenoord ongetwijfeld nog in de benen hebben zitten. Bovendien hoeft Feyenoord niet per se te winnen. De derde plaats van de Rotterdammers komt niet gauw in het gedrang: de voorsprong op Twente is vrij groot, al spelen de clubs deze competitie nog wel tegen elkaar.

‘Toch denk ik dat Feyenoord in de flow wil blijven, De Kuip zit ook helemaal vol vanmiddag. In hun hart zullen veel Feyenoord-fans wel blij zijn als Ajax geen kampioen wordt. Voor hen zijn twee dingen belangrijk: dat Feyenoord goed presteert en Ajax slecht. Maar ik denk niet dat Feyenoord er tegen PSV met de pet naar zal gooien.’

PSV heeft het altijd lastig in De Kuip, nietwaar?

‘PSV wint inderdaad bijna nooit van Feyenoord en Roger Schmidt wint nauwelijks topwedstrijden. Door in de bekerfinale en in de Johan Cruijff Schaal van Ajax te winnen, heeft PSV wel twee prijzen gepakt, maar in de competitie hebben ze in topwedstrijden bijna alleen maar nederlagen geleden. Blijkbaar ligt hen dat niet zo.

‘Ik kan me herinneren dat PSV in 2010 in eigen huis met 10-0 van Feyenoord won. In die wedstrijd werd Feyenoord totaal vernederd. Mario Been was daar toen nog trainer. Een paar maanden later, vlak voor het eind van dat seizoen, was het toen Feyenoord-PSV. Toen was Feyenoord gebrand op revanche: die wedstrijd verloor PSV met 3-1. Mede daardoor werd PSV geen kampioen.’

‘PSV en De Kuip is dus geen goede combinatie. Maar aan de andere kant: er komt altijd een kentering, er komt altijd een keer dat het wel lukt.’

Als Ajax aan het eind van de middag kampioen blijkt te zijn geworden, wordt het team dan vandaag al gehuldigd?

‘Nee, officieel niet. De kampioensschaal is ook niet in Alkmaar. Dat zou wel zo geweest zijn als de wedstrijden van Ajax en PSV andersom waren geprogrammeerd. Maar nu zou Ajax uren in het stadion moeten wachten. Dat gaat niet gebeuren.

‘Het leukste is als je kampioen wordt door zelf te spelen. Nu gaat Ajax na de persconferentie gewoon in de bus terug naar Amsterdam. De schaal krijgen ze op z’n vroegst woensdag.’