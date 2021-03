Ajax’ onverstoorbare jonge verdedigers maken zich op voor Europa Leagueduel tegen Young Boys

PSV'er Donyell Malen verliest van Ajacied Jurriën Timber, Daley Blind pikt de bal op. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ze zijn zo jong, Jurriën Timber en Devyne Rensch, dat ze zelfs nog nooit in een volle Arena hebben gevoetbald. Ze ontluiken als prof in het coronatijdperk en nemen en passant de vrijheid en onbevangenheid van jongens mee, zonder al te grote last van verwachtingen.

Jurriën Timber, wiens tweelingbroer Quinten ook geregeld bij de selectie zit: ‘We zijn onverstoorbaar, weten dat we kunnen voetballen en de ervaren jongens helpen ons goed.’ Devyne Rensch: ‘Ik ben heel rustig, ook buiten het veld. Cool. Volgens mij straal ik ook rust uit. Dankzij die rust durf ik ook dribbels te maken.’

Ze zijn speciale, moderne verdedigers omdat ze achterin op ‘meerdere posities’ kunnen spelen, zoals trainer Erik ten Hag stelt. ‘Ze komen goed tot hun recht in onze dynamische speelstijl. Op alle vier posities in de defensie kunnen spelen, is uniek, al hebben ze ook nog tekortkomingen. Maar ze hebben veel potentie en dat laten ze zien.’

Opgeleid

Ze durven aan te vallen als verdediger. Timber verscheen tegen PSV vrij voor de doelman en maaide in de lucht: ‘Ik heb het nog vaak gehoord. Het zag er gek uit. De volgende keer gaat zo’n bal erin, hopelijk.’ Rensch vertelt over een aanval tegen Lille. Hij is al vertrokken na de strakke pass van Martinez en verschijnt bijna als spits voor het doel. Dat gaat vanzelf. Zo is hij opgeleid. Waarom zou hij dat dan niet doen in het eerste elftal?

Rensch: ‘Ik zag ruimte tussen centrale verdediger Botman en de linksback en zei tegen Davy Klaassen: ‘’Trek eens meer naar binnen. Dan trek je die linker centrale verdediger mee’’. Dat deed Davy. Toen kwam er veel ruimte en ging ik diep. Ik had al met Martinez afgesproken dat hij de bal moest geven als hij mij zag gaan. Jammer genoeg was mijn aanname niet al te best, maar het was goed gezien door Martinez.’

Als Rensch, Timber en Ryan Gravenberch (18) donderdag spelen, in de achtste finale van de Europa League tegen Young Boys Bern, stelt Erik ten Hag zomaar drie tieners op in een elftal dat ook veel ervaring herbergt. Het is één van de sterke punten van Ajax: de samenklontering van leeftijden en kwaliteiten, met voldoende concurrentie ook. Timber is momenteel verder dan Perr Schuurs. Rensch kreeg als rechtsachter kansen door blessures van Noussair Mazraoui. Hij is aankoop Sean Klaiber voorbij. Rensch: ‘Het gaat veel sneller dan verwacht.’

Overal inzetbaar

Dat ze overal inzetbaar zijn, is hun voordeel. Timber: ‘Linksback, rechtsback, centrale verdediger. Dat heb ik meegenomen uit de jeugd. Trainers lieten mij ook altijd weten dat het belangrijk is dat ik op alle posities uit de voeten kan. Centraal achterin is favoriet, maar het is lekker dat ik ook aan de zijkanten kan spelen.’ Hij is met 1,79 meter niet eens zo groot, al neemt hij timing en duelkracht mee. ‘Ik kan goed duelleren. Met die duels compenseer ik veel.’ Ten Hag refereert aan Fabio Cannavaro, zonder meteen een vergelijking te trekken. De voormalige wereldkampioen uit Italië is 1,75.

Rensch: ‘In de jeugd speelde ik vooral links centraal, maar in de voorbereiding zette de trainer me linksback of rechtsback.’ Timber prijst leerschool Ajax en noemt verbeterpunten. De lange bal bijvoorbeeld. ‘Ik moet iets groter leren kijken.’

Timber zat eerst bij Feyenoord in de opleiding. ‘Het meest heb ik geleerd bij Ajax, over die laatste stap vooral, om echt een betere voetballer te worden. Dat duelleren had ik altijd, maar verdedigend heb ik hier zoveel geleerd. Over doordekken, over hoe je moet staan, hoe je een kopduel moet aangaan, of een duel op de juiste manier.’ Rensch: ‘Ik kwam relatief laat naar Ajax, maar ik heb al zoveel geleerd. Eerlijk gezegd besef ik niet helemaal hoe snel het gaat.’

Timber debuteerde een jaar geleden in Heerenveen, in het laatste duel met een vol stadion. ‘Ik weet nog elk moment van die dag. Van de warming-up tot aan het eind, en daarna met mijn familie. Ze waren er allemaal. En nu zijn we alweer een jaar verder.’ Tijdens een paar duels in het begin van het seizoen mochten nog plukjes mensen komen kijken, nu zijn de stadions weer leeg. Het is apart, een generatie die nauwelijks weet wat voetbal in een vol stadion inhoudt. Timber: ‘Ik denk dat het met publiek leuker is. Niet per se spannender. Maar als je een goal maakt, of een finale bereikt, dan is het toch veel mooier met publiek.’