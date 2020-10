Ajax ontvangt woensdag Liverpool, de finale die in 2019 gespeeld had moeten worden

Mohammed Kudus (hier in actie tegen Heerenveen) is een van Ajax’ nieuwe talenten met meerwaarde. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Supporters van Ajax waren op mobieltjes al naarstig met vluchten, hotels en kaartjes bezig voor de finale van de Champions League tegen Liverpool, op 8 mei 2019. Over twee wedstrijden stond het 3-0, bij rust van de tweede halve finale tegen Tottenham.

Iedereen weet hoe anders het afliep. Tottenham verloor de finale van Liverpool op 1 juni. De wedstrijd van Ajax tegen Liverpool komt nu alsnog voorbij, woensdag, dan als opening van de Champions League. In andere tijden, want de jacht op kaartjes en reizen is gestaakt in het voetbal, dat zich schrap zet tegen de tweede coronagolf. Aanvoerder Dusan Tadic herhaalde dinsdag wat hij toen al zei, na de uitschakeling: ‘Ik denk dat wij in de finale meer kans tegen Liverpool hadden gemaakt dan Tottenham.’ Mijmeren mag.

Het is alsof het al jaren geleden is, die ontknoping in 2019, alsof het een ander tijdperk betreft. Dat is ergens ook zo, omdat de Champions League is begonnen aan een vooralsnog vrijwel publiekloze uitgave, met spelers die zomaar kunnen ontbreken. Aanvaller Antony is niet beschikbaar woensdag. Corona? Daarover wil Ajax niets kwijt. Privacy.

Beste elftal van de wereld

Veel meer dan voor Liverpool is het een ander tijdperk voor Ajax. Liverpool is sindsdien alleen meer gelauwerd. ‘Het beste elftal van de wereld’, vindt trainer Erik ten Hag. ‘In 2019 is de Champions League gewonnen, in 2020 de Premier League.’ Liverpool zou het totale elftal van de finale van toen opnieuw kunnen opstellen, woensdag in Amsterdam, op de geblesseerde Virgil van Dijk na. Alle belangrijke spelers zijn gebleven. Logisch ook. Wie op de top van de berg staat, wil zolang mogelijk van het uitzicht genieten.

Hoe anders is dat bij Ajax, dat destijds dartelde over een heerlijk sappige heuvel. Maar aan de horizon lonkte het gebergte. Ajax vindt zichzelf bijna noodgedwongen telkens opnieuw uit. Sponsor Ziggo lanceerde deze week weer eens een kek filmpje. De gordijnen gaan open. Op het podium ontrolt zich een show van glorieuze momenten, met doelpunten in Madrid, Turijn en Londen, barstensvolle tribunes, emoties en met inmiddels over Europa uitgewaaierde sterren.

Bij Ajax zijn zes spelers uit de basis van toen, thuis tegen Tottenham, verkocht, met een totale opbrengst van een kleine 275 miljoen euro. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg, Lasse Schöne, Hakim Ziyech, Donny van de Beek.

Daarbij was André Onana en Nicolas Tagliafico afgelopen zomer min of meer beloofd dat Ajax niet te moeilijk zou doen bij serieuze belangstelling. Onana gaf al afscheidsinterviews. Al dan niet door corona is een transfer uitgebleven. Het voortdurende vertrek van topspelers is de prijs van het succes, van voetballen in opleidingsland Nederland. Ook in die zin is Liverpool huizenhoog favoriet. Betere spelers, beter ingespeeld elftal, meer weerstand gewend.

Ajax zag kwaliteit wegsijpelen

Gelukkig blijft het voetbal, al zag Ajax de kwaliteit dus wegsijpelen, in blokjes. De Jong, De Ligt, Schöne en Dolberg in 2019, Ziyech, Van de Beek en eigenlijk ook Joël Veltman, destijds geblesseerd, in 2020. Vorig seizoen was het voetbal minder dan de jaargang daarvoor, althans na de groepsfase was de uitschakeling daar.

Ajax heeft geld om te investeren, maar het is altijd afwachten of een nieuweling goed genoeg is om een vacature op te vullen. Lisandro Magallan en Razvan Marin zijn alweer van het toneel verdwenen, Edson Alvarez en Lisandro Martinez zijn nog niet onomstreden. Antony en Mohammed Kudus zijn de talenten met meerwaarde, met Davy Klaassen en Sean Klaiber haalde Ajax op het laatst ook mentale kracht in huis.

Ajax verhoogde salarissen om maar bij te blijven in de Champions League, maar het niveau van Liverpool is schier onbereikbaar. Mede door de coronacrisis stelt directeur spelersbeleid Marc Overmars dat het misschien een ‘tussenjaar’ is voor Ajax, dat bijvoorbeeld nog een spits had willen halen. ‘In plaats van één of twee stapjes vooruit, is op de rem getrapt’, aldus Overmars op de website. Tadic: ‘De verwachtingen zijn altijd hoog. We moeten alleen realistisch zijn en gewoon ons best doen.’

150 miljoen aan tv-rechten

Ajax is zwaarder getroffen dan Liverpool; niet alleen door de uittocht van spelers en het telkens deels moeten herbouwen van het elftal, ook omdat Liverpool jaarlijks een slordige 150 miljoen aan nationale televisierechten ontvangt en meer geld toucheert voor dezelfde prestaties in de Champions League. Dat geeft zekerheid.

Ajax krijgt 9 miljoen uit de veel kleinere nationale tv-pot. Net als bij andere Nederlandse clubs zijn de wedstrijdbaten van belang. Het lege stadion biedt woensdag weer een onwezenlijke aanblik, al troost Ten Hag zich met de gedachte ‘dat een groot deel van Nederland vanuit de huiskamers bij Ajax is.’

Normaliter waren de passepartouts voor de duels met Liverpool, Atalanta Bergamo en Midtjylland over de toonbank gevlogen, nu zijn geen kaarten verkocht, wat zeker twee miljoen per wedstrijd kost. Overmars spreekt in het interview zijn steun uit voor de supporters en de sponsors. ‘Zij trekken ons er doorheen.’

Liverpool is beter en verder, maar incasseerde al dertien doelpunten in vijf competitieduels. Ten Hag: ‘Dat zegt vooral dat ze niet onfeilbaar zijn, waar ze dat vorig jaar in een lange fase van het seizoen wel waren.’