Ajax ontsnapt aan blamage tegen Willem II

Davy Klaassen scoort de 1-0. Beeld ANP

Voetballen, zouden de mannen hebben geantwoord, al zou dat moeilijk te bewijzen zijn geweest. Dat kon iedereen wel zeggen. Het was alsof ze dachten, pas na een waarschuwing: nou, vooruit. Zo spande Ajax zich na rust meer in, wat Willem II tot een reactie dwong. Ajax won ternauwernood, vooral door de invallers Dusan Tadic en Brian Brobbey, waarmee het met PSV ook de winnaar was van de midweekse speelronde.

Want tegenover zeges van Ajax en PSV stonden nederlagen van Vitesse, AZ en Feyenoord, zodat Ajax een behoorlijk gat heeft geslagen, drie dagen voor de uitwedstrijd tegen AZ: vier punten op PSV, zes op Vitesse, tien op AZ en twaalf op Feyenoord.

De bevoorrechten die om 21.00 aftrapten, zijnde de koploper van de eredivisie tegen de nummer 17, lieten weinig indruk achter, door honderden mislukkingen en traag spel. Willem II verdiende lof, door de strijdvaardigheid. Willem II, voor het eerst zonder de ontslagen trainer Adrie Koster, trok onder leiding van voormalig assistent Gery Vink een muur op. Die opstelling vroeg om tempo, creativiteit en nauwkeurigheid bij Ajax. Die aspecten ontbraken, zodat Willem II eenvoudig overeind bleef.

Ach, zoveel mislukkingen, zoveel slordigheden, zoveel passes van A naar B en terug naar A, breed of achteruit. Ontluisterend was vooral Davy Klaassen, als aanvallende middenvelder. Zo onbenullig soms, zoals hij verzuimde de van de lat terug springende bal tot doelpunt te verheffen, omdat hij dacht dat Jurriën Timber dat zou doen. Klaassen herstelde zich na rust enigszins, zeker door de openingstreffer, een handige omhaal na een hoekschop van invaller Dusan Tadic en doorkoppen van eerst Sébastien Haller en daarna Edson Alvarez.

Willem II gokte op een snelle tegenaanval via Che Nunnely of de Duitser Mats Köhlert. Duidelijk bleek dat Willem II behoorlijk kan voetballen, hetgeen vorig seizoen al bleek met plaatsing voor Europees voetbal als beloning. Dit seizoen zat veel tegen, tot en met de voor Koster fatale wedstrijd tegen PEC afgelopen vrijdag, waarin spits Kwasi Wriedt eerst scoorde en later een onterechte rode kaart kreeg. Daarop won Zwolle alsnog, ontsloeg de club zijn trainer en seponeerde de KNVB de kaart, zodat Wriedt kon meedoen in de Johan Cruijff Arena. Hij had zijn aandeel in de onverwachte 1-1, toen Willem II speels door het centrum van Ajax combineerde, met koelbloedige afronding van de Griek Pavlidis.

Brian Brobbey scoort de 2-1. Beeld ANP

Bij Ajax had aanvoerder Dusan Tadic rust gekregen, maar in de tweede helft moest hij dus alsnog opdraven. Winnen lukte net, nadat doelman Jorn Brondeel eerst nog geweldig redde op een kopbal van Haller. Ajax trok massaal ten aanval in de slotfase. Invaller Brian Brobbey, net ingevallen, rondde in de 83ste minuut de voorzet van Tadic fraai af en behoedde Ajax voor een blamage. Tadic maakte ook nog 3-1, zodat het optisch nog ergens op leek.