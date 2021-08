Ajax ontmoet Sporting, Dortmund en Besiktas in Champions League

Voetballer Branislav Ivanovic toont het kaartje met Ajax tijdens de Champions League-loting in Istanbul. Ajax heeft tamelijk gunstig geloot. Beeld Reuters

Daar waar Porto en Benfica de grootste clubs van Portugal zijn, werd Sporting vorig seizoen verrassend kampioen. Het was een van de makkelijkste tegenstanders die Ajax kon treffen uit ‘kampioenspot 1’ bij de loting.

Dortmund, met sterspeler Haland en de Nederlandse spits Donyell Malen, is een sterke ploeg dat dit seizoen recordkampioen Bayern München opnieuw moet proberen van de troon te stoten. Toch ontloopt Ajax met Dortmund giganten als Real Madrid, PSG en Liverpool. In het seizoen 2012/13 speelde Ajax in de poulefase van de Champions League ook al tegen Dortmund, waar het toen twee keer van verloor.

De Turkse kampioen Besiktas complementeert poule C. Daarmee is het geen eitje voor Ajax om de knock-outfase van het toernooi te bereiken, maar de loting had veel zwaarder gekund. Zo treft Benfica, dat dinsdag PSV uitschakelde in de voorronde, Bayern München en Barcelona. Ook Barcelona van coach Ronald Koeman zal niet blij zijn met deze loting. Barcelona verloor in het seizoen 2019/2020 in de kwartfinale in eigen huis met 8-2 van Bayern.

All set for the 2021/22 season! 🤩



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 26 augustus 2021

Poule A valt samen te vatten als de poule die de Champions League promoveert van miljoenenbal tot miljardenbal. Grootmachten Manchester City en Paris SG wisten successen te behalen met peperdure spelers, betaald met oliedollars. RB Leipzig wist in tien jaar tijd van het vijfde niveau van Duitsland uit te groeien tot een topclub met het geld van energiedrankjesfabrikant Red Bull.

Bijzonder affiche

Een ander bijzonder affiche is Atlético Madrid-Liverpool. Atlético schakelde Liverpool vorig jaar in een bloedstollende wedstrijd uit. Met Porto en AC Milan is groep B sowieso een erg sterke poule. Villarreal en Manchester United treffen elkaar opnieuw, net als in de Europa League-finale van vorig seizoen. Toen was Villarreal de sterkste.

Het speelschema van de Champions League is nog niet precies bekend. De poulewedstrijden zullen tussen september en december van dit jaar worden gespeeld. Als Ajax de tweede ronde van de Champions League wil bereiken, zal het eerste of tweede moeten worden. Bij een derde plek gaat het door in de Europa League.