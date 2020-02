Ajax onderuit in wanstaltige vertoning tegen Getafe

Deyverson en Martinez in strijd om de bal. Beeld Getty

Op de avond dat de catwalk van de Champions League was ingeruild voor de loopgraven van de Europa League, liet Ajax zich wegzetten als een haveloos leger dat snakt naar verlossing. Getafe – Ajax (2-0) was een verschrikking, een schande voor het voetbal, een ritueel van aanstellerij en onbeschoftheid.

Het ontbrak er nog aan dat ze in het stadion met de naam Coliseum de leeuwen loslieten, dat de acteurs elkaar letterlijk verscheurden. Al scheelde het weinig. En dan te bedenken dat er nog een vertoning komt tussen de clubs, over een week in Amsterdam.

Ajax balanceert op de rand van uitschakeling, bij de laatste 32 van de Europa League. Zeker door de onnozele 2-0 in blessuretijd, een droog schot van Kenedy. Balverlies van invaller Perr Schuurs was symbolisch voor Ajax. Te traag, balletje opdrijven, balletje afgepakt, vier tegen twee, doelpunt.

Ajax speelde met rouwbanden, vanwege de dood van de legendarische Barry Hulshoff. Alleen al de combinatie. Hulshoff, de harde doch faire verdediger, had een mooier eerbetoon verdiend dan te worden herdacht in een wedstrijd die een plaats krijgt in het archief van wanstaltigheid.

Voetbal is vreselijk op deze manier, als vrijwel elke vorm van respect tussen acteurs ontbreekt. De domheid van toch ervaren Ajacieden, volledig uit hun spel gehaald door clubhistorie schrijvende mannen van stavast. De provocaties, de schwalbes van Getafe. Eigenlijk zou een scheidsrechter, de Fransman Buquet op deze avond, moeten kunnen zeggen: mannen, stop alsjeblieft met de aanranding van het spel. We loten wie naar de volgende ronde gaat. Een fijne avond verder.

Ajax kon totaal niet overweg met de felle speelwijze van Getafe dat, als het eens geen overtreding maakte, ongekend fel was. Nooit kwam Ajax in zijn spel. Aan opbouwen kwam de ploeg geen moment toe en opportunisme bood ook geen soelaas. Ajax liet zich verlagen en meeslepen door de provocaties van Getafe, een op elk vlak strijdvaardig ensemble. Overigens: Ajax kreeg dit seizoen al een stuk of dertig gele en rode kaarten in het Europese voetbal, dus zo braaf is de ploeg zelf ook niet.

Dieptepunten volgden elkaar in rap tempo op, met de kolderieke rolpartij van Ryan Babel, als nabootsing van simulatie van Nyom, als overtreffende trap. Ajax, dat vorig jaar imponeerde met mooi, gedisciplineerd voetbal, viel uit elkaar en verwerd tot een groep individuen zonder verbinding. Trainer Erik ten Hag had gemeld dat de vorm weer groeiende is, maar deze wedstrijd was een proeve van onbekwaamheid zoals die lang niet is vertoond.De een wist niet wat de ander wilde, wat de ander deed. Vrijwel niets creëerde Ajax, vrijwel geen aanval was de moeite waard.

Ajax, zo verwend in de grote theaters van het voetbal, ging in het stadionnetje buiten Madrid ten onder aan het provocatieve pressievoetbal van Getafe, een elftal van straatvechters, met de hoogste graad in toneel bovendien. Twee ploegen: Getafe, met een reputatie van ontregeling, overtredingen en gele kaarten. Voetballers, dromend van de kans van hun leven, alles gevend voor dat unieke avontuur in Europa. Ajax, verwend in de kampioenencompetitie, ongelukkig uitgeschakeld, veroordeeld tot het tweede niveau in Europa. Hooghartig.

Op deze avond openbaarde zich ook de vervelendste versie van Hakim Ziyech, de laatste aankoop van Chelsea, waar hij vanaf volgend seizoen voetbalt. Het misbaar, de gebaartjes, dat voortdurende gemekker, het was niet te doen, nog afgezien van zijn belabberde spel. Fysiek ook volledig afgetroefd. Vrijwel geen bal gaf hij goed. Geregeld bracht hij teamgenoten in gevaar met zijn onbezonnen passes.

Eigenlijk behaalde vrijwel geen Ajacied zijn niveau, op Daley Blind na, die rustig bleef en zuiver in zijn passing. Qua voetbal viel bijna niets te genieten, van ploegen die alleen naar elkaar keken, balverlies leden en het woord strontvervelend een nieuwe dimensie gaven. Als dan toch één elftal de zege verdiende op deze verloren avond, was het Getafe. Dat kreeg in elk geval kansen. In de 37ste minuut scoorde de ploeg van trainer José Bordalás na een ingestudeerde vrije trap, met een voorzet van Mathias Olivera en afronding van de Braziliaan Deyverson.

Deyverson provoceerde daarop voor het vak met Ajaxsupporters, werd geraakt door een aansteker en ging neer alsof het een mortier betrof. De arbitrage liet omroepen dat staking van de wedstrijd dreigde. Ajax zal een boete ontvangen van de Uefa, zoals de bond Nicolas Tagliafico zal schorsen na weer een gele kaart. Zo bleef het maar gaan, deze litanie van ongein, met een onrustig Ajax, waarbij de voor de geschorste André Onana spelende Bruno Varela behoorlijk keepte, al was hij als verwacht onrustig aan de bal.

In de tweede helft lag 2-0 meer voor de hand dan 1-1, al vergat Babel op goal te koppen na een misverstand met Donny van de Beek en schoot invaller Klaas Jan Huntelaar voorlangs. De 2-0 van Kenedy formaliseerde de eerste nederlaag van Ajax na veertien ongeslagen uitduels in Europa. En bij die veertien zaten aanmerkelijk betere tegenstanders dan Getafe.