Ajax. Of AZ. Of Feyenoord. Of toch PSV - Wat gaat het nieuwe voetbalseizoen brengen?

Hakim Ziyech, toenmalig Ajaxied, neemt een vrije trap tegen Vitesse in het seizoen 2018/2019. De drie Ajacieden in het midden (vlnr Van de Beek, Ziyech en Veltman) hebben de club inmiddels verlaten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bij het invullen van lijstjes met prognoses leek het simpel, een paar weken geleden: Ajax kampioen, als de rijkste club. De grootste. De beste. Maar het elftal dat nog geen anderhalf jaar geleden trots door Europa schreed, is inmiddels ontmanteld door de prijs van het succes.

Van de basisploeg van toen vertrokken na Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne deze zomer opnieuw belangrijke pionnen: Hakim Ziyech en, onlangs, Donny van de Beek en Joël Veltman, terwijl doelman André Onana en linksachter Nicolas Tagliafico vlassen op een transfer voor het sluiten van de markt op 6 oktober. Daley Blind kampt met hartproblemen.

Natuurlijk, er zijn aankopen gedaan en jeugd ontluikt, maar het kan even duren voordat nieuwelingen van ver en jongelingen samen gedijen in Ajax 1, zelfs als ze mooie staaltjes hebben laten zien in de voorbereiding. Antony en Mohammed Kudus beloven veel. Ajax is als een puzzel waarvan de stukjes door elkaar zijn gegooid en onder het tapijt zijn geschoven. Met zijn brede, kwalitatief rijke selectie blijft Ajax favoriet voor de titel, maar of alles meteen in elkaar grijpt is onzeker.

Zoals alles onzeker is in coronatijden. De eredivisie begint dit weekeinde aan een steriel avontuur, aan een reis door het ongewisse, waarvan de eerste wedstrijd (FC Utrecht – AZ) al werd uitgesteld, al was dat om de Europese besognes van AZ ruimte te geven. Het verloop van de competitie is gewikkeld in een deken van protocollen. De KNVB knoopte zelfs een vangnet, om niet nog een keer verrast te kunnen worden door een plotselinge gedwongen staking, zonder te weten hoe een eind te breien aan het seizoen, zoals afgelopen maart gebeurde.

Ook Onana lijkt te vlassen op een transfer voor 6 oktober. Beeld ANP Sport

De competitie is pas tot ronde 22 gepland en verloopt atypisch, met eventueel duels in andere stadions dan dat van de thuisclub en een zwaartepunt qua topduels in januari, als de clubs hopen dat hun stadions weer mogen volstromen met publiek. Vooralsnog zitten zo weinig toeschouwers in de arena’s dat het meer kost dan het opbrengt, vanwege logistieke operaties in de samenleving op anderhalve meter, die zo moeilijk verenigbaar is met massabijeenkomsten.

Er is geen uitpubliek toegestaan. Alles is steriel. Looproutes wijzen de weg. Overal is zeep om handen te wassen. Zingen is verboden. Het volle stadion als samenballing van energie, van de catharsis van vreugde of woede, is voor later. Voor ooit. Voetbal is vooralsnog een geprogrammeerd uitje.

Maar goed, het positieve is: na ruim een half jaar is de eredivisie terug, met Ajax als prooi, achtervolgd door zeker drie serieuze jagers. Is AZ kampioenkandidaat? Waarom niet? AZ waande zich afgelopen seizoen bij het afbreken al eerste, op grond van het betere onderling resultaat tegen het in punten gelijk geëindigde Ajax. AZ heeft alle toptalenten behouden en mag weer in het eigen stadion voetballen, al is het dak nog niet gemonteerd. Verdediger Stijn Wuytens is vervangen door Timo Letschert, een type stoere, harde bink. Schrijf dus maar op: Ajax kampioen, of AZ kampioen.

En Feyenoord dan, het best presterende elftal sinds de entree van trainer Dick Advocaat, die in november de ontslagen Jaap Stam opvolgde. Waarom niet? Advocaat vroeg telkens om versterking en die is ook wel gekomen, zij het niet in bosjes. Bryan Linssen en Mark Diemers zijn uitstekende voetballers. De selectie is niet zo breed als die van Ajax en de druk is groter dan vorig seizoen, toen Feyenoord uitdager bleef. Anderzijds: Marco Senesi is al gewend, Steven Berghuis is gebleven, Orkun Kökcü is international van Turkije, Robert Bozenik is vanaf de start beschikbaar, Nicolai Jørgensen is wie weet weer eens echt fit, Leroy Fer doet meteen serieus mee. Met andere woorden: Ajax kampioen. Of AZ. Of Feyenoord.

Feyenoordspelers Bryan Linssen (l) en Mark Diemers op het veld van trainingscomplex 1908. Beeld ANP

Wacht eens even. PSV dan? Toen Roger Schmidt net was aangesteld als trainer wiens reputatie hem was vooruitgesneld, leek het een lastig verhaal. Agressief pressingvoetbal met spelers als Lars Unnerstall, meer een lijnkeeper dan een meevoetballende doelman, Jorrit Hendrix, Pablo Rosario, Erick Gutierrez en Nick Viergever, hoe moest dat in hemelsnaam lukken? Schmidt observeerde een tijdje zijn selectie en warempel, de laatste weken drukt hij nadrukkelijk zijn stempel op het transferbeleid. Doelman Yvon Mvogo, gekomen van Leipzig, komt graag en goed uit. Linksachter Philipp Max dendert onvermoeibaar naar voren. Weet Schmidt uit te voeren wat in zijn hoofd groeit, dan blaast PSV menig tegenstander van het veld. Samengevat: Ajax kampioen. Of AZ. Of Feyenoord. Of PSV.

Daarbij wil FC Utrecht serieus meedoen met de top, is de subtop breed, dienen talenten zich weer aan en keren spelers uit vroegere gloriejaren als Arjen Robben (FC Groningen), Maarten Stekelenburg (Ajax), Eljero Elia (FC Utrecht) en Gregory van der Wiel (RKC) terug. Nog meer oude glorie? Na het overstappen op natuurgras door VVV en PEC Zwolle zijn nog slechts drie matten van het vermaledijde kunstgras overgebleven.

Dat hele wereldvoetbal is hartstikke interessant, maar voor de Nederlandse liefhebber gaat niets boven de eredivisie, qua herkenning en spanning. Bij kampioen van Frankrijk kunt u alvast invullen: Paris SG. Duitsland: Bayern München. In Nederland: Ajax. Of AZ. Of Feyenoord. Of PSV.