Ajax nu wel moeiteloos langs Heerenveen (3-1)

Wie Ajax donderdag in de KNVB-beker tegen Heerenveen (3-1) 45 minuten de liefde zag bedrijven met het voetbal, op een kille avond in het Amsterdamse handelshuis, zal ook met gevoelens van melancholie zijn vervuld. Dit elftal, deze gemeenschap van mooie spelers, valt uiteen voor de werkelijke bloeiperiode.

Op de dag na de bekendmaking dat Barcelona minimaal 75 miljoen betaalt voor middenvelder Frenkie de Jong en het geruchtencircuit om andere spelers hilarische vormen aanneemt, voetbalde Ajax zolang het strikt noodzakelijk was mooi en zwierig, opgeluisterd met doelpunten van grote schoonheid. Alsof het elftal wilde verkondigen: geniet zolang het kan. Ajax speelde met Heerenveen en bereikte de halve finales van het bekertoernooi. Pas in de slotfase begon het geknoei, waardoor de Friezen tot 3-2 dachten terug te komen, doch doelman André Onana stopte een strafschop van Sam Lammers fabuleus: 3-1 dus.

De roodwitte tulpen van Ajax gedijen niet alleen in de kille Amsterdamse grond. Ze zijn bestemd voor de export. Geniet dus nog even van de imposante optredens van doelman André Onana, die tot opluchting van de voor tweederde gevulde Johan Cruijff Arena was uitgeziekt en Kostas Lamprou verving.

Geniet van de onverbiddelijkheid van aanvoerder Matthijs de Ligt, van de lichtvoetigheid van Frenkie de Jong of van de indrukwekkende passing van Hakim Ziyech. Weinig elftallen in Europa spelen met zoveel lef, zo stilistisch begaafd, individualistisch geschoold en toch ook samen. Maar de omloopsnelheid van een topelftal in een qua financiën klein voetballand is kort.

Laatste vier

Ajax, dat zondag verzuimde de koppositie in de eredivisie over te nemen van PSV door Heerenveen een spectaculair gelijkspel toe te staan (4-4), rekende nu gedecideerd af met de Friezen (3-1), in de kwartfinales van het bekertoernooi. Na een kwartier (2-0) was de zaak eigenlijk al bekeken, mede omdat Heerenveen niet de kracht en overtuiging bezat om opnieuw terug te komen uit geslagen positie.

Ajax, voor het laatst bekerwinnaar in 2010, schaarde zich dus onder de laatste vier, met Feyenoord, AZ en Willem II. De loting is zaterdag. De beker is misschien het ‘makkelijkst’ te winnen voor Ajax, dat ook nog volop meedoet in de strijd om de titel met PSV en in de Champions League. In Amsterdam vinden ze de beker beneden hun stand, doch het besef is ingedaald dat na bijna vijf jaar zonder platte prijs al te veel lichtzinnigheid ongepast is.

Het is dus zaak in elk geval één trofee te veroveren, alvorens de uittocht gestalte krijgt. Ondanks alle interesse besloten de kernspelers tot het einde van het seizoen bijeen te blijven. Maar het zal intussen over transfers blijven gaan. Fox Sports hield directeur spelersbeleid Marc Overmars voor de aftrap staande, en het fascinerende gesprek leek een weerslag van de beursberichten. De Jong dus weg. De volgende troef is de aanvoerder. De Ligt naar Juventus? Naar Paris SG? En boden de Chinezen werkelijk meer dan 43 miljoen voor David Neres? Ja, zei Overmars. Iets meer.

Zelfs Overmars, een man die alles weet van geld, beseft dat geld alleen niet gelukkig maakt . Wat heeft Ajax straks aan pakweg 250 miljoen opbrengsten uit transfers, als het hele elftal uit elkaar is gespat? Ja natuurlijk, spelers gaan en spelers komen, zeker als de rekening vol miljoenen staat. Het duurt dan vaak alleen weer lang voordat een trainer een mooi geheel heeft geboetseerd, met name omdat juist de spelers uit de opleiding de toon zetten. Daley Blind, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong zijn als cement voor het internationale gezelschap.

Robuust

Als voorschot op het vertrek van De Ligt debuteerde Lisandro Magallán uit Argentinië, onlangs aangetrokken van Boca Juniors. Hij is robuust, behoorlijk tweebenig en dus niet beschroomd om ook met links over afstand te passen. Het was een lekker wedstrijdje voor een debuut, al veroorzaakte hij dan de door Onana gestopte strafschop.

Na een kwartier stond het al 2-0 voor het elftal van Erik ten Hag, die zijn basisploeg op niet al te veel plaatsen had gewijzigd. Het opvallendst was het middenveldspel van Noussair Mazraoui, hoewel dat ook weer niet zo bijzonder was. De rechtsachter speelde voorheen altijd op het middenveld. Hij opende de score al na twee minuten, na een voorzet van zijn plaatsvervanger op rechts Kristensen en een overstapje van Van de Beek. Mazraoui viel nog in de eerste helft uit met een blessure.

Donny van de Beek, naar het schijnt in de belangstelling van PSG, scoorde nog voor rust twee keer. Eerst met een schot na een hoekschop, daarna van dichtbij, na stijlvolle passes van eerst Blind en daarna Tadic. Tja, Ajax had alle tijd om nog een beetje te spelen met Heerenveen, om wat uit te rusten voor zondag, voor de Klassieker in Rotterdam tegen Feyenoord, onderdeel van de achtervolging op PSV. De 3-1 van Pelle van Amersfoort maakte weinig meer los, op de strafschop na dan.