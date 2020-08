Ajax’ nieuwste aanwinst Antony scoort in zinderende stilte

De Braziliaanse aankoop Antony scoorde bij zijn debuut twee keer. Beeld BSR Agency

Normaal gesproken zou er geroezemoes van de tribunes zijn geweest, bij het debuut van Antony, Braziliaanse pingelaar van beroep. Elkaar aanstotende mensen, hunkerend naar hedendaagse en toekomstige dribbels. Zo van: hé, een nieuwe jongen, van ruim 15 miljoen euro, plus mogelijke bonussen. Eens zien wat we daarvoor krijgen tegenwoordig, op de voetbalmarkt.

Nu was er bijna niets in het lege, van hitte zinderende stadion waar je elke hé kon horen van spelers. Soms ging dat zo: hé. Hé. Hé. Hé. Het oefenduel Ajax – RKC (6-1) voltrok zich zonder publiek, omdat Amsterdam geen vergunning afgaf, zelfs niet voor plukjes mensen.

Daar was dus de invalbeurt in de rust van de 20-jarige Antony Matheus Dos Santos, gekomen van Sao Paulo, gekleed in nummer 22. Nico Tagliafico vertaalde op het veld instructies van trainer Erik ten Hag. Na ruim een kwartier maakte Antony een doelpunt, nadat het leek of Huntelaar de bal iets te ver naar buiten speelde. Antony nam de bal aan, trok naar binnen, wachtte, keek of iemand anders beter stond, legde de bal voor zijn sterkte linkerbeen en schoot hard tussen de benen van doelman Lamprou door.

Normaal was het stadion dan opgesprongen. Nu heerste stilte. Hij maakte gebaartjes naar landgenoot David Neres op de tribunes. Ze lijken iets op elkaar, qua spel. Linksbenige dribbelaars, pingelaars annex snelle combinatievoetballers. Antony iets expressiever, want hij stond meteen te wijzen hoe en waar hij de bal wilde. Een zwerver ook. Begonnen als linksbenige rechtsbuiten, vrijwel meteen veelvuldig naar binnen trekkend. Fijne voorzet ook. Een potentiële topspeler, al blijft het afwachten hoe lang wennen duurt. Routinier Daley Blind: ‘Ik kan nog moeilijk met hem praten, maar hij lacht veel op de training.’ Antony zakte na afloop op zijn knieën om te biden, gebed dat vlekkeloos overging in ‘Dit is mijn club’ van Kees Prins, schallend uit de boxen.

Het stadionvoetbal is terug in Nederland, al is het nog met mondjesmaat publiek. Helemaal geen publiek zaterdag, omdat volk op de Dam, in de Kalverstraat of op de grachten blijkbaar iets anders is dan een paar duizend in het stadion. Directeur van de Johan Cruijff Arena Henk Markerink vertelde over de dilemma’s van de gemeente, en zei dat burgemeester Halsema in overleg vrees had uitgesproken voor ‘verbrokkeling’ van de stad.

Bij het stadion was alles perfect geregeld. Bij de ingang was eerst een korte enquete over ziektebeeld, via een scan met de telefoon. Richtingwijzers. Een gesloten perskamer. Een pakketje met water en brood voor journalisten. De KNVB acht de Arena het meest geschikt voor voetbal in coronatijd, want alle interlands van 2020 zijn toegewezen aan de Arena. Markerink denkt geleidelijk op te schalen tot maximaal 14 duizend toeschouwers, met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Spelers en trainers zijn domweg gelukkig dat ze weer voetballen. Ze voelen zich als een kind dat langzaam al zijn blokken terugkrijgt om de ideale toren te bouwen. Daley Blind: ‘Heerlijk. Trainen was al lekker, maar een wedstrijd is fijner. We keken uit naar dit moment. We missen het publiek, maar het is wat het is.’ Spelers hebben gesprekken gevoerd met psychologen over hoe dat is, voetballen zonder publiek. ‘We mochten alleen eerst op afstand van elkaar trainen. Daarna met duels. Elke volgende stap hebben we met blijdschap begroet.’

De wedstrijd zei weinig, behalve dat een Ziyechloos Ajax soms best aardig voetbalde in een duel met veel wissels, bij Ajax een heel elftal na rust. Weet Perr Schuurs centraal achterin zijn kans te grijpen, nu Joël Veltman is vertrokken, een jaar na Matthijs de Ligt? Blind, gekscherend doch met een kern van waarheid: ‘Ik maak ze allemaal beter.’ Schuurs praat geregeld met assistent-trainer Winston Bogarde, voorheen een robuuste verdediger. ‘Dan gaat het vooral over duels en meedogenloosheid.’ Doelman Maarten Stekelenburg is terug. Hij redde bekwaam op een doorbraak van Mario Bilate. Doelpunten: Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar (2), Jurgen Ekkelenkamp en dus Antony twee keer, want ook Tagliafico liet hem scoren.

Bij RKC bleef oud-international Gregory van der Wiel nog aan de kant en was daar een kort optreden van de derde doelman, Mike Grim, zoon van trainer Henk Grim. En de 19-jarige Teun van Grunsven scoorde, vorig jaar nog amateur. Ten Hag vond het niveau meevallen voor een eerste wedstrijd. Ook hij had het voetbal erg gemist. ‘Voetbal is de normale gang van zaken in het leven. Als dat wegvalt, mis je het dagelijkse ritme.’