Ajax niet door in Champions League in stadion waar vreugde, verdriet, ontroering en verbazing om voorrang streden

Ajax was daarop een fase haast niet te stoppen. Kluivert bleef een plaag voor de gewilde Nice-back Sarr, Ziyech was goed, Van de Beek geweldig, zijn volley kort na rust van twintig meter verdiende een beter lot dan de vuisten van Nice-doelman Cardinale, maar Ajax liet ook enorme ruimtes.



De 2-1 van Sánchez, die een voorzet met het hoofd van een andere verdediger, Viergever, binnengleed, was niets minder dan terecht. Fraai was weer het voorwerk van Ziyech.



Nice lag op de rug en de in de wedstrijd groeiende spits Dolberg kon de zaak beslissen, maar schoot voorlangs. Plots vloeide dan toch de concentratie wat weg. Nice-invaller Marcel maakte er elf minuten voor tijd slim gebruik van en tikte handig de 2-2 binnen. Naar later bleek een doelpunt met fatale waarde.



Ook vorig seizoen was meestal een waar golfslagbad te aanschouwen bij Ajax' Europese thuiswedstrijden. Telkens trok Ajax dan aan het langste eind. Dat het gisteravond net niet lukte in een Arena waar de emoties in de rondte vlogen, na al een maand vol slecht nieuws, was best voorstelbaar, al deed het de spelers zichtbaar pijn. 'We willen voor Appie doorkomen', zei Van de Beek vorige week al. De slotronde langs de tribunes voltrok zich in mineur, terwijl de F-side nog een laatste verbaal eerbetoon aan Nouri bracht.