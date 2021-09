Ajax neemt uiteindelijk ook ruim afstand van stug Groningen

Edson Alvarez kopt de 1-0 binnen. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Toch won Ajax opnieuw eenvoudig (3-0), door de machinerie van de tegenstander vakkundig uit elkaar te draaien, totdat die bijna letterlijk in barrels op het gras van de tevreden Johan Cruijff Arena lag. Oogverblindend is soms het voetbal van Ajax, dat nu vier punten voorstaat op PSV, voor het seizoen gezien als belangrijkste rivaal voor de titel. Na zeven duels is al dertig keer gescoord nu.

Zo snel als dat gaat, dat voetbal van Ajax, creatief en kunstig, met altijd een vrije man, altijd ruimte voor de combinatie, vaak ook via Steven Berghuis, echt een hele fijne nummer 10. Of anders over rechts met Antony, deze week voor het eerst opgeroepen voor de selectie van Brazilië. Dat is begrijpelijk. Maker ook van de 2-0 na een dribbel en een voortreffelijk schot van een meter of 25, heerlijk in de touwen, al viel het misschien een beetje tegen dat Ajax de bal niet uitschoot omdat Tomas Suslov op de grond lag, gestuit als hij was door Lisandro Martinez.

Vechtjassen

Maar dat had Groningen over zichzelf afgeroepen, door al dat tijdrekken, vallen en blijven liggen, alles om het ritme bij Ajax te slopen. Ajax wond zich al behoorlijk op voor rust, omdat de tegenstander alle snelheid uit het spel wilde halen. FC Groningen is een elftal van vechtjassen, getraind door een knokker van vroeger, Danny Buijs. Tomas Suslov bijvoorbeeld, een jongen van 19, heeft een fijn linkerbeen, is brutaal en technisch begaafd, snel ook en vorig seizoen doorgebroken. Maar hij houdt ook van provocatie, van even blijven liggen of lang blijven liggen. Hij is zo’n talent dat al een tijdje geleden debuteerde in de nationale ploeg van Slowakije. Hij doet meer dan voor de voeten lopen, maar hij riep ook irritatie op in de Arena.

Een nog grotere vechtjas is trouwens Edson Alvarez, Mexicaan van Ajax en controlerende middenvelder. Ja, hij krijgt wel eens kritiek omdat hij geen man van franje is, van tierelantijnen. Hij is een broodvoetballer pur sang die alles kan: schieten, koppen, organiseren, buffelen. Mede door hem kan Berghuis vooral aanvallen. Altijd acteert hij in dienst van het elftal. Zijn openingsdoelpunt was uiteindelijk ook nodig om het verzet FC Groningen te breken.

Defensie dichtgetimmerd

Dat duurde even, tot kort voor rust. Wessel Dammers en co timmerden de defensie zo goed en zo kwaad als dat kon dicht, zonder de illusie te koesteren dat Ajax geen kansen zou krijgen. Het verschil in spelaandeel was immens, hetgeen natuurlijk geen verrassing is. Ajax had ook zaterdag wel een keer of acht kunnen scoren. Het grootste nadeel van de aanpak van FC Groningen was dat het elftal in aanvallend opzicht weinig tot niets had in te brengen, al blokkeerde Daley Blind met een prachtige sliding een schot van Mo El Hankouri, bij 0-0. De afstand tot het doel bleef doorgaans veel te groot.

En meestal maakt de aanvallende ploeg dan op een gegeven moment ook wel een doelpunt, als een reeks kansen al onbenut is gebleven. Edson Alvarez, de vechtjas van Ajax dus, kopte de bal diagonaal in na een voorzet van Steven Berghuis, nadat doelman Peter Leeuwenburgh in eerste instantie het luchtduel won van Sébastien Haller.

Grof gezegd zijn er twee opties, qua spelopvatting in de Arena tegen Ajax: enigszins meedoen met de show. Lekker vrijuit voetballen dus. Dan is het eigenlijk min of meer aan Ajax hoe hoog de uitslag uitvalt. Cambuur verloor in Amsterdam met 9-0, Vitesse en NEC met 5-0. Of anders de speelwijze van FC Groningen: verdedigen, tegenhouden, vallen, blijven liggen, eigenlijk helemaal geen kans krijgen. En ook nu was de uitslag vrij royaal, want Noussair Mazraoui, de back die telkens op het middenveld verschijnt, scoorde prachtig door de bal na een gave pass van Martinez ineens langs de doelman te verlengen: 3-0.