Ajax neemt koppositie over via omstreden treffer van Mazraoui

De omstreden 1-2 van Noussair Mazraoui (r). De vraag was of even daarvoor de bal niet over de zijlijn was gegaan. Beeld ANP

Ja, nog tijdenlang zal het gaan over de beslissende 1-2, over de heerlijke treffer van Noussair Mazraoui, een inslaand schot met links. Nou ja, niet zozeer over die treffer zelf, meer over de inleiding, namelijk of Daley Blind de bal nu binnen hield of juist niet bij de zijlijn. Uiteindelijk keurde scheidsrechter Danny Makkelie de treffer goed, na langdurige consultatie van de VAR.

En ja, de stuiterende bal leek uit, zeker. Maar als de bolling van de bal ook maar enigszins boven de lijn komt, al is het een millimeter, is het doelpunt geldig, en de VAR mag het doelpunt alleen afkeuren als het volstrekt duidelijk is. Dat was het niet. Het is een van de kwetsbare kanten van de videoarbitrage, dat loodrecht boven de zijlijnen geen camera’s hangen, dat het beeld soms niet definitief kan zijn.

Enfin. Het duel is nog even vooral onvriendelijk daarna, in het laatste kwartier. Over dat ene moment valt ook bijna meer na te praten dan over de wedstrijd. Die is vrij armoedig. PSV - Ajax (1-2), het topduel om de koppositie in de eredivisie, het voorspel op de titel, is als kijkspel soms schrikbarend onaantrekkelijk. Zeker voor rust. De koploper voor de aftrap, PSV dus, beseft diep in zijn hart, of misschien zelfs niet eens zo diep, dat Ajax beter is. Over de hele linie heeft de kampioen net wat betere voetballers. Er zit meer lijn in het systeem, meer vastigheid in de ploeg. Ajax is beter aan de bal, al blijkt daarvan te weinig zondag in Eindhoven. Ajax is ook harder. Mentaal en fysiek.

Uitstekende wedstrijdmentaliteit

PSV stelt daar onverschrokkenheid tegenover na rust, en vechtlust. Slimheid ook. Groeiend vertrouwen in succes. Dat Ajax geen koploper was tot zondag, komt vooral door Ajax zelf, door op soms onbegrijpelijke wijze verspeelde punten in thuisduels. Ajax is een machine die soms pruttelt of afslaat, PSV is een ploeg van oprispingen, van volharding, van doorgaan tot de laatste minuut. Een uitstekende wedstrijdmentaliteit heeft PSV ver gebracht en levert mogelijk zelfs de landstitel op, al is die kans aanmerkelijk kleiner door de nederlaag.

PSV heeft een list nodig, zondag. En dus wapent trainer Roger Schmidt zich met een zelden gebruikt systeem, met twee echte aanvallers, met Mario Götze als vrije aangever, met drie controlerende middenvelders. Schmidt, de man die bekendheid verwierf met Vollgasfussball, is aanvankelijk vooral van de remmingen. Ja, het is lastig voor Ajax om door de drukte te voetballen. Zo gebeurt eigenlijk niets, lange tijd. Dan is voetbal opeens een vervelend spel, althans om naar te kijken, zeker in zo’n leeg stadion. En net als de Ajacieden zich beginnen te ergeren aan het lage tempo, aan de tegenstander, gewoon aan de hele middag, valt de treffer die het duel als amusement kan redden.

Brian Brobbey scoort in de 34ste minuut met een kopbal, zijn laatste actie van de middag. Het is in zekere zin heldhaftig, want Brobbey is een paar minuten blijven liggen na een duel met Obispo. Hij loopt nog even door, nou ja, hij strompelt, het wachten is op de wissel voor Danilo als hij nog één keer naar het front loopt om de perfecte voorzet van Tadic in te koppen, waarmee hij Obispo en Mauro Junior wel heel gemakkelijk de baas is in de lucht. Misschien hadden ze hem niet meer verwacht, de aangeschoten soldaat.

PSV zoekt na rust de aanval

En dus is het 0-1, dus moet PSV na rust iets meer doen, de aanval zoeken bijvoorbeeld. Dan is Ritsu Doan enigszins in de buurt van een treffer, zoals Olivier Boscagli dat voor rust was bij een hoekschop. PSV heeft een fout van Ajax nodig om tot scoren te komen. Jurriën Timber verspeelt de bal, Cody Gakpo neemt over. Via Joey Veerman gaat het razendsnel naar Mario Götze, die simpel wegdraait bij Edson Alvarez en de bal in de hoek prikt.

Dat is het bijna, qua PSV, al redt Timber nog met een mooie tackle op een dreigende doorbraak van Doan. Ajax krijgt betere kansen, maar PSV is nu in de modus van geloof in succes geraakt. PSV loopt, vliegt, jaagt op soms goede momenten, verliest het ontzag. Ajax krijgt betere kansen via Berghuis en Gravenberch, en wint dus door dat fantastische schot van Mazraoui, plus de minutieuze bestudering van de beelden en negen minuten extra tijd.