Ajax neemt afscheid van Heitinga als hoofdcoach, onduidelijk of hij in andere rol bij club blijft

John Heitinga tijdens een persconferentie. Beeld ANP

Dat meldt Ajax in een persbericht. Technisch directeur Sven Mislintat zegt in de verklaring dat hij Heitinga wel graag voor de club wil behouden. In welke rol dat zou zijn en of Heitinga dat ook ziet zitten, is nog niet duidelijk. Hij heeft nog een contract tot 2025.

Wie de nieuwe trainer van Ajax wordt, is evenmin bekend. Heitinga werd benoemd als interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder in januari. Na het seizoen, dat afgelopen zondag ten einde kwam, zou Ajax een besluit nemen over het al dan niet aanblijven van Heitinga.

De derde plaats in de eredivisie, waarmee Ajax komend seizoen Champions League-voetbal misloopt, is duidelijk niet wat de clubleiding gehoopt had. Ook de vroege uitschakeling in de Europa League tegen Union Berlin en de verloren bekerfinale tegen PSV zullen niet tot tevredenheid hebben gestemd. ‘Ik heb de conclusie getrokken dat Ajax nu een meer ervaren trainer voor de groep moet hebben’, zegt Mislintat. ‘Voor de fase waarin we zitten en om Ajax beter te laten presteren dan het afgelopen seizoen, is dat van groot belang.’

Weer een kopstuk weg

Het vertrek van Heitinga als hoofdcoach betekent dat de zoveelste wisseling van de wacht bij Ajax aanstaande is. Dinsdag maakte algemeen directeur Edwin van der Sar bekend op te stappen, Ajax zoekt nog een opvolger. Technisch directeur Mislintat begon slechts enkele weken geleden. Ook in de raad van commissarissen en op de posities van hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding zijn recent nieuwe mensen begonnen.

Voor de positie van hoofdtrainer zingen meerdere namen rond, zoals die van Peter Bosz. De Nederlandse trainer was in het seizoen 2016-2017 al succesvol bij Ajax. Zijn team haalde de finale van de Europa League. Hij vertrok na één jaar vanwege onenigheid met onder anderen Van der Sar. Bosz heeft momenteel geen club en heeft in de media meermaals laten vallen open te staan voor een terugkeer. Maar ook PSV, waar Ruud van Nistelrooij vorige week opstapte, zou interesse hebben in Bosz.

Ook zou Ajax buitenlandse trainers overwegen. Zo meldde De Telegraaf dat de club interesse heeft in van de bondscoach van het Deense nationale elftal Kasper Hjulmand.