Ajax na stroeve start naar 6-0 tegen VVV

(L-R) Danny Post van VVV Venlo, Frenkie de Jong van Ajax Beeld BSR Agency

Ajax vertoonde in de tweede helft van het duel met VVV flarden van het swingende voetbal dat voor de winterstop vaak handelsmerk was. Het hield tot de rust niet over, ondanks de ruimte uitslag. Ajax won dus zijn eerste competitieduel na de winterstop, van VVV (6-0), mede door drie treffers in de slotfase.

Ajax, dat in een speelronde vaak later in het weekeinde speelt dan rivaal PSV, was nu eens als eerste aan de beurt, en verkleinde de achterstand op de landskampioen weer tot twee punten. PSV ontvangt zondag Fortuna Sittard, om weer op vijf te kunnen komen, met dan nog veertien duels te spelen. Ajax, met de van een blessure teruggekeerde, in mentaal en speltechnisch opzicht belangrijke linksachter Nicolas Tagliafico ruim een uur in de ploeg, voetbalde tot de rust zeer matig. Daarna, toen het verzet van VVV snel gebroken was, volgde verbetering.

Bij Ajax vielen afgelopen week ‘harde woorden’, nadat vijf punten in de competitie verloren gingen tegen Heerenveen en Feyenoord, met tien geïncasseerde treffers. Trainer Erik ten Hag en zijn Ajacieden spraken af terug te keren naar de basis, naar het opofferingsgezinde gedrag waarbij spelers bereid zijn het loopwerk te doen dat hoort bij de risicovolle speelwijze. Ze willen terug naar het aantrekkelijke spel van voor de winterstop. Ze namen zich voor besognes over transfers en wat dies meer zijn opzij te zetten en slechts met de missie van succes in het achterhoofd te blijven voetballen.

Dat is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Voetbal is ook een mentaal spel. Ajax voetbalde tot de rust matig en wekte ook niet de indruk dat het besef van moeten winnen om bij te blijven volledig was ingedaald.

Het is trouwens moeilijk voetballen tegen VVV, een elftal met een aantal reuzen, van mannen van boven de 1,90 meter, van wie sommigen nog razendsnel zijn ook. VVV stelde zich zeer defensief op en ramde de bal soms gewoon naar voren. Het elftal van Maurice Steijn, dat doorgaans knap meedoet in de eredivisie, is fysiek de mogelijk sterkste ploeg van de eredivisie, maar mist hier en daar verfijning, zoals bij die ene keer toen Jay-Roy Grot uitbrak en de bal verzuimde tijdig naar de volledig vrije Post te spelen.

Ajax passeerde de geelzwarte muur voor de rust alleen toen het letterlijk een muur was, door een fraaie vrije trap van Hakim Ziyech, na 35 minuten. Scheidsrechter Allard Lindhout gaf de vrije trap misschien wat makkelijk, toen Grot botste met Ziyech. Ajax begon fel na rust en besliste het duel snel, met een zeer fraaie treffer. Spits Kasper Dolberg nam het bijna laconiek gegeven passje van Donny van Beek keurig aan op de borst, waarna hij op acrobatische wijze scoorde, van dichtbij, met de buitenkant van de voet.

Ajax speelde nu met snelheid en combinatievermogen. De 3-0 was van Tadic, die goed oplette toen doelman Lars Unnerstall de schuiver en Kristensen vallend naar de zijkant tikte. De 4-0 was van invaller David Neres, van dichtbij, de 5-0 van een andere invaller, Klaas-Jan Huntelaar, na mooi werk van Ziyech en Neres. VVV had de strijd toen allang opgegeven en incasseerde nog een treffer, een schitterend geplaatst schot van Donny van de Beek. Zo werkte Ajax weer aan zijn doelsaldo en hield het voor het eerst dit kalenderjaar de nul.