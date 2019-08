Ajax móét woensdag winnen: miljoenen en prestige staan op het spel

Ajax hoort thuis in de Champions League, zeker volgens Ajax zelf. Woensdag winnen van Apoel Nicosia en Ajax doet ook in 2019-2020 mee aan de miljoenencompetitie met wereldwijde uitstraling.

Soms sluiten Ajax-supporters even de ogen om flitsen van seizoen 2018-2019 op te roepen, het seizoen met eeuwigheidswaarde, frappant genoeg vooral vanwege die ene, niet gewonnen prijs, de Champions League.

Euforische beelden, afgewisseld met treurnis: het weelderige spel in Madrid, de kopbal van Matthijs de Ligt tegen Juventus, de ontzetting na de uitschakeling tegen Tottenham Hotspur, de trots om de prestaties tegen het grootkapitaal, de buikschuiver van directeur Marc Overmars in Turijn, het uitshirt dat de cultstatus verwierf door drie zeges op rij in Madrid, Turijn en Londen, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Donny van de Beek. De vrije trap van Lasse Schöne in Madrid. Het is te veel om op te noemen.

Herinneringen aan brutaal, gesmeerd, aanvallend voetbal, zoals Ajax het graag wil spelen, met resultaten die volgens velen niet meer konden in Europa omdat geld vrijwel elke ranglijst bepaalt. Illusies werden tot leven gewekt: meedoen in de top, met een hoog gehalte verslavingsgevoeligheid. Want Ajax wil opnieuw meedoen. Dat moet Ajax, zeker van zichzelf. Woensdag vanaf 21.00 uur, thuis tegen Apoel uit Nicosia, moet het gebeuren, na de 0-0 uit. Bij een zege is alweer minimaal 40 miljoen euro verdiend. Maar het seizoen is niet mislukt als het misgaat, oordeelt trainer Erik ten Hag. Dat is te sterk uitgedrukt. ‘Alleen: we weten hoe mooi het is. We hebben ervan geproefd. Het is fantastisch.’

Geldmachine

Wie de Champions League en zijn bedragen bestudeert, voelt het duizelen van de overtreffende trap in uitbetalingen. Imponerend is het totaalbedrag dat de UEFA beschikbaar stelt voor Champions League, Europa League en Super Cup samen: 3,25 miljard euro, waarvan een deel opgaat aan de organisatie. Wat overblijft is voor Champions League en Super Cup ruim 2 miljard, voor Europa League 510 miljoen.

Ajax verdiende ruim 90 miljoen euro bruto vorig seizoen, aan startgelden, premies, tv-gelden, recettes en via de zogenoemde coëfficiëntenranglijst, gebaseerd op de clubprestatie in de laatste tien jaar. De precieze verdiensten over afgelopen seizoen zal de UEFA binnenkort openbaren. Ruim 90 miljoen is een extreem bedrag voor een club die normaliter een begroting heeft van rond de 100 miljoen.

Voor Ajax is de Champions League in relatieve zin van groter belang dan voor bijvoorbeeld Barcelona, dat een jaarbudget van zo’n 750 miljoen heeft. En dat terwijl Barcelona bijna automatisch is geplaatst en Ajax als halve finalist van vorig seizoen twee voorrondes moet spelen. Directeur Edwin van der Sar rekende eens voor dat Ajax geregeld de 200 miljoen jaaromzet wil overschrijden. Dat kan alleen bij deelname aan de Champions League.

Ajax-spelers vieren Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Lasse Schöne, Joel Veltman en Hakim Ziyech in de gewonnen kwartfinale van de Champions League tegen Juventus. Beeld BSR Agency

Spelers

De spelers zijn verwend geraakt door afgelopen seizoen, waarin zij wereldfaam verwierven. De Ligt en De Jong zijn genomineerd bij de beste verdedigers en middenvelders van vorig seizoen, trainer Erik ten Hag is één van de kansrijke coaches voor de titel trainer van het jaar, tijdens een UEFA-gala van aanstaande donderdag rond de loting voor de groepsfase. Ajax nam zich informeel voor maximaal vijf spelers te laten vertrekken, wetende dat het grootkapitaal in Amsterdam zou komen winkelen. De Jong, De Ligt en uiteindelijk ook Schöne zijn verdwenen. Hoewel de schade dus meeviel in sportief opzicht, is de as ontregeld. Aanvoerder De Ligt was steun en toeverlaat van de defensie, De Jong en Schöne waren de belangrijkste opbouwers. Blind schuift nu steeds naar het middenveld, terwijl hij met De Ligt juist zo’n mooi koppel vormde.

De Ligt (Juventus) en De Jong (Barcelona) brachten samen 160 miljoen euro op, bijna twee keer zoveel als de totale verdiensten uit de Champions League. Ze waren niet zo prijzig omdat ze in de eredivisie goed speelden tegen Fortuna Sittard of zelfs PSV, maar omdat ze in de Champions League glorieerden. Omdat De Ligt scoorde tegen Juventus en Tottenham, omdat Frenkie de Jong snelheid en verrassing in het spel bracht, met de bijna iconische foto van de verslagen voetballer van het jaar Modric als exponent. Of omdat de Fransman Antoine Griezmann opmerkte dat hij de beste tegenstander in zijn loopbaan had getroffen, Frenkie de Jong dus, want ook interlands voeden de marktwaarde.

Zo is de Champions League direct en indirect verantwoordelijk voor inkomsten van pakweg 250 miljoen euro, nog afgezien van verhoogde en nieuwe sponsorcontracten en de opgelaaide wereldwijde belangstelling voor het merk Ajax. Daar staat tegenover dat veel geld is uitgekeerd aan premies en salarissen, dat ongeveer 60 miljoen is geïnvesteerd in nieuwe spelers. Een paar jaar geleden gold de grens van ongeveer twee miljoen euro bruto als loongrens. Dat Ajax bereid was die grens te overschrijden, bleek al bij het aantrekken van Blind en Tadic. Sindsdien zijn contracten van onder anderen Mazraoui, Ziyech, Tagliafico, Neres, Onana en Tadic opengebroken. De hoogste salarissen liggen nu naar het schijnt tussen de vier en vijf miljoen.

Opstelling

Ajax speelde in Nicosia zijn slechtste Europese duel onder Erik ten Hag. Toch bleef het 0-0. Gevoegd bij de wetenschap dat Ajax woensdag thuis speelt, is het aanlokkelijk te veronderstellen dat de kwalificatie te doen moet zijn. ‘Als we ons eigen ding doen, komt het goed’, voorspelt Hakim Ziyech. Noussair Mazraoui is geschorst, Donny van de Beek geblesseerd. De vraag is vooral of Blind weer middenvelder is, of terugkeert naar het hart van de defensie. Waarbij aangetekend dat het opstellen van twee linksbenige centrale verdedigers een zeldzaamheid is. Maar met de Argentijnse nieuweling Lisandro Martinez is ook al getraind op het middenveld. Hij kan ruilen met Blind. Ook de Mexicaan Edson Álvarez, inzetbaar als rechtermiddenvelder of centrale verdediger, is beschikbaar.

Ten Hag heeft nog steeds talloze opties. Perr Schuurs in het centrum, Tadic, Ziyech of eventueel Quincy Promes op ‘tien’. Ten Hag: ‘Het is geen puzzel.’ Ziyech: ‘Waar de trainer me nodig heeft, speel ik.’ Ten Hag relativeert de uitglijder van vorige week. ‘Het is dit seizoen één keer een uur minder gegaan, tot heel slecht.’

Coëfficiënten

Een verslaggever van weekblad Voetbal International lanceerde onlangs het woord coëfficiëntenpolonaise, als equivalent voor de aardige prestaties van Nederlandse clubs in de voorronden van het Europese voetbal. De afvaardiging naar Europa is afhankelijk van prestaties, vervat in coëfficiënten. Hoe beter de prestaties, hoe hoger de coëfficiënten. Afgezien van Ajax beleefde het clubvoetbal een treurig seizoen, zonder deelnemers in de Europa League. Nu maken Feyenoord en PSV een uitstekende kans op de entree in dat tweede toernooi, terwijl ook AZ nog serieus meedoet. Nederland is dankzij Ajax al vrijwel zeker van een directe plaatsing voor de Champions League volgend seizoen en van directe kwalificatie van de bekerwinnaar voor de Europa League.

Op de achtergrond loert de mogelijk nieuwe opzet van het Europese voetbal, met een extra toernooi en een bijna gesloten Champions League met 32 clubs, met veel meer groepswedstrijden en een haast gegarandeerd startbewijs voor 24 van de 32 ploegen. Ajax wil meedoen, als het zover komt. Tegen het plan bestaat aversie, zelfs van grote competities als Bundesliga en de Premier League. Ook trainer Jürgen Klopp van bekerhouder Liverpool veroordeelde deze week de plannen, in een gesprek met het Duitse blad Kicker. Hij vindt de huidige opzet in orde en stelt dat eerder dat er te veel voetbal is dan te weinig.