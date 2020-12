Ajax moet het tegen Atalanta in eigen huis laten zien

Lassina Traore en Christian Romero vechten om de bal, Atalanta-Ajax, 27 oktober 2020. Beeld EPA

Ajax moet woensdag winnen van Atalanta Bergamo om voor de tweede keer in drie jaar de laatste zestien van de Champions League te halen. Mede daarom is de spanning voelbaar van een finale, ook al is het dan een groepsduel.

‘De spotlights, daar houden wij van’, aldus Ten Hag over de mogelijkheid opnieuw bij de elite te horen. Al sprak directeur voetbalzaken Marc Overmars voor het seizoen van een tussenjaar, vanwege door corona geremde ontwikkeling, Ajax wil ‘erbij horen’. Spannend dus. Sowieso. Het nieuwe normaal is dan: testen op corona, voor de zoveelste keer, hopen dat iedereen negatief is, trainen, voorbereiden, zien wie fit is en wie afvalt.

Proberen om de loop van vorig seizoen te vermijden, toen Ajax eerst verloor van Willem II en daarna thuis van Valencia, wat de club veroordeelde tot de doorstart in de Europa League. Nu is zaterdag verloren van FC Twente, wat het aantal nederlagen deze maand brengt op twee uit twee (Liverpool-uit was op 1 december). De decemberdip vermijden is al moeilijk genoeg.

Met tien punten vloog Ajax vorig seizoen uit de Champions League. Dat is nu onmogelijk. Bij een zege heeft Ajax eveneens tien punten, maar dat is genoeg. ‘Het doel was overwinteren in Europa’, vermindert Ten Hag de druk. ‘De Europa League is ook een mooi evenement.’

In Europa uit beter

Ajax rendeert in Europa uit beter dan thuis, althans qua resultaat. Om deze staat tot het hoofdtoernooi van de Champions League te beperken, zijn in de laatste drie seizoenen elf duels gespeeld in de Johan Cruijff Arena, met een negatieve balans: vier gewonnen, waarvan drie tegen de uiteindelijke nummers vier in de groep: AEK Athene, Lille en Midtjylland. Benfica is de vierde. Vijf verloren (Real Madrid, Tottenham Hotspur, Chelsea, Valencia en Liverpool). Twee duels eindigden gelijk, tegen Bayern München en Juventus.

In twaalf uitduels was de nederlaag tegen Liverpool vorige week de eerste. Daar tegenover staan liefst zeven zeges, tegen AEK, Real Madrid, Juventus, Spurs, Valencia, Lille en Midtjylland, alsmede vier gelijke spelen, tegen Bayern München, Benfica, Chelsea en Atalanta Bergamo. Ajax heeft dus ook de statistieken te overwinnen.

Ten Hag: ‘In de regel geven we minder ruimte weg in uitwedstrijden. Het gaat om de goede balans in het aanvallen. Hoeveel mensen staan voor de bal? Het risico zit besloten in onze speelwijze. Het is zaak geduld te blijven houden, met een koel hoofd.’ Wie ook optrad als tegenstander in de Arena, vrijwel elke club kreeg behoorlijke kansen, tot mindere tegenstanders als AEK, Lille en Midtjylland toe. Vaak loopt het net goed af met Ajax, mede door de meestal uitblinkende doelman André Onana, die juist op Anfield in de fout ging. De wedstrijden zijn vrijwel allemaal aantrekkelijk. Beide trainers, Ten Hag en Gasperini, verwachten een spektakelstuk.

Daarbij komt dat Atalanta, door Ten Hag uitgebreid geprezen om de ontwikkeling in de laatste seizoenen tot een aantrekkelijke, offensieve, veel scorende ploeg, dan juist weer goed is in Europese uitduels. Dit seizoen gewonnen bij Midtjylland en Liverpool, met zes doelpunten voor en nul tegen. Thuis is slechts een puntje gehaald, tegen Ajax, na een achterstand van 2-0. Middenvelder Marten de Roon, die het duel in Bergamo miste door een blessure, weet ook niet precies hoe dat komt. ‘Thuisclubs moeten toch aanvallen. Dan ligt er wat extra ruimte voor ons.’ Daarnaast mist de thuisclub de steun van publiek. De Roon betreurt overigens de afgelasting van de wedstrijd van Atalanta afgelopen weekeinde, bij Udinese, vanwege regenval. ‘Ik kom juist in mijn ritme, als ik elke drie of vier dagen speel.’

Ten Hag probeert de druk te temperen. Bij uitschakeling is ‘geen man overboord’, al kost het Ajax dan een slordige tien miljoen euro, minimaal. Hij hoopt en denkt dat de decemberdip achterwege blijft. ‘Ik zie de nederlaag tegen Twente als een incident. We waren de laatste weken erg goed in vorm.’ De Roon, opgeleid bij Sparta, heeft trouwens een wens. ‘Ik maak niet zoveel goals en volgens mij heb ik nog nooit gescoord tegen Ajax. Het zou heel mooi zijn als ik woensdag een doelpunt maakte.’

