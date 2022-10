Ajax moet blijven geloven in een scenario dat eigenlijk ongelooflijk is

Een rondootje leidt de afsluitende Ajax-training in voor het treffen met Liverpool van morgen in de Champions League. Beeld ANP

De eclatante 4-0 tegen Rangers, begin september, kort nadat de Schotten PSV uitschakelden in de play-offs, gaf Ajax de illusie dat de gerenoveerde ploeg van de nieuwe trainer Alfred Schreuder in elk geval kon aanpikken bij de Europese subtop. Misschien viel het mee met het verval, na de uittocht van topspelers en de ontmaskering van directeur spelersbeleid Marc Overmars.

Nog geen maand later vernietigde de machine van Napoli het gevoel van trots op voetballen in Europa voor Ajax; 1-6. Dat was nog nooit gebeurd. Zwartgalligheid verving euforie, met vroegtijdig uit het stadion vertrekkend volk. En nu komt dus Liverpool op bezoek, in een beslissend duel, met minimale kleine kansen voor Ajax op het bereiken van de laatste zestien in de hoogst gedoteerde competitie.

Geloof uitstralen

Met twee treffers verschil dient de landskampioen te winnen, om het onderlinge resultaat na de nederlaag (2-1) op Anfield in het voordeel om te buigen. En daarbij dient Ajax op de slotdag ook nog bij Rangers te winnen en moet Liverpool thuis verliezen van het al voor de achtste finales geplaatste Napoli. In sport kan veel, zeker, maar zelfs voor schrijvers van bonte scenario’s in het voetbal is dat vrij veel gevraagd. ‘We moeten geloof uitstralen dat het mogelijk is’, zei trainer Schreuder nochtans, zoals het een sportman betaamt.

Ajax is redelijk verwend in Europa de laatste jaren, wat een grauwsluier werpt over het huidige seizoen in de Champions League, nu al in speelronde vijf sprake is van een schier hopeloze inhaalrace. Sébastien Haller, de topschutter van vorig seizoen, trainde even in Amsterdam dinsdag, op weg naar herstel, nadat hij in Amsterdam was behandeld aan de gevolgen van een ziekte. Ja, ze waren weleens kritisch op Haller, nu bij Dortmund, want supporters van Ajax willen het liefst dat een spits alles kan, dat hij een beetje lijkt op Van Basten, of liever nog op Cruijff. Dat hij dus kan scoren en voetballen als de beste.

Het ging ook inhoudelijk even over Haller, hoe hij afgezien van zijn tien doelpunten in de groepsfase van vorig seizoen ook verdedigend meedeed en onder meer ballen wegkopte bij hoekschoppen. Nu heeft Ajax Brian Brobbey, de jonge spits die langzaam groeit in zijn rol, doch in de slotfase van de toch niet overdreven zware wedstrijd tegen RKC afgelopen zaterdag kramp kreeg.

Matige vorm Liverpool

Dan is Liverpool, een van de beste clubteams van de laatste jaren, een ander verhaal. Officieel verkeert het elftal van Jürgen Klopp in matige vorm, als middenmoter in de Premier League, hoewel het zomaar anders kan zijn, zo merkte Ajax bij het eerste duel op Anfield. Liverpool vermorzelde bovendien Rangers en won de topper van Manchester City. Het duel van afgelopen weekeinde tegen het laaggeklasseerde Nottingham Forest ging weliswaar verloren, maar het had makkelijk 1-6 kunnen zijn, constateerde Schreuder.

Doelman Remko Pasveer van Ajax kreeg de vraag hoe hij zich voelt na vijftien goals tegen in zes duels bij Ajax, sinds zijn debuut in Oranje tegen Polen. ‘Ik hoop dat ik woensdag niet de uitblinker ben’, antwoordde hij cryptisch. Schreuder verschafte uitleg over de zogenoemde restverdediging, over hoe het kon dat zelfs RKC een handvol kansen kreeg en soms zomaar dwars door de linies marcheerde. ‘Het is een kwestie van goed tellen’, zei hij. ‘Doordekken. Of zelf doen, of met een ander op die positie. Als de linksback mee naar voren is, moet de linkermiddenvelder blijven.’ Het zijn abc’tjes in het voetbal, maar bij Ajax is het blijkbaar niet logisch.

En zo is daar toch chagrijn, al zijn in de competitie vier punten voorsprong genomen op de gedeelde nummer 2, PSV en Feyenoord. Na woensdag is het misschien nog een hele klus om de derde plaats in de groep veilig te stellen, die na het WK toegang verschaft tot de Europa League.