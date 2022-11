Ajax mist kans na kans en blameert zich met 2-2 tegen Vitesse

Lorenzo Lucca redt de eer van Ajax en scoort de 2-2, Ferro sprigt mee maar is machteloos. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax had de koppositie kunnen heroveren, maar staat nu een punt achter PSV en kan donderdag ook een punt achter Feyenoord staan. De crisis nadert compleetheid, nu Ajax ook al begint te knoeien tegen matige elftallen. Ongelooflijk, wat een besluiteloosheid voor het doel spreidde Ajax tentoon, als uitvloeisel van gebrekkige concentratie, van gebrek aan samenhang en daadkracht. Van de weigering om te verdedigen ook, met negatieve hoofdrollen voor Jurriën Timber en doelman Remko Pasveer, die bijna geen moeilijke bal meer tegenhoudt. En dan was er ook pech, met twee ballen tegen de lat en twee tegen de paal. Ajax dwong de pech af.

Schreuder rot op, zongen sommigen weer, omdat je nu eenmaal niet elf spelers kunt laten oprotten. De laatste thuiswedstrijd van 2022 was een bizarre vertoning. Het gaat te ver om van werkweigering te spreken, want Ajacieden bewogen en trapten tegen een bal, maar de kampioen miste tot het te laat was passie en meedogenloosheid. En, als belangrijkste: het scorend vermogen ontbrak. Kansen benutten is ook een kwestie van concentratie, van gewoon iets doen als het moet. Invaller Lorenzo Lucca maakte de 2-2.

Nee, dit was vooral gedrentel van mannen op kousenvoeten die naar het WK willen, die blessures trachten te vermijden, die op hun elf en dertigste dachten te winnen en zich vrijwillig lieten geselen door gefluit van het publiek. Verdedigen deden ze nauwelijks, zodat het zwakke Vitesse nota bene geregeld gevaarlijk was en zelfs dreigde te winnen, na de tweede geslaagde uitbraak van Million Manhoef.

Onvrede

Ajax - Vitesse was een inhaalduel, omdat Ajax onlangs een weekend vrij kreeg voor het duel met Rangers. Vol stadion op woensdag, groeiende onvrede door die hele reeks nederlagen in topduels. De toeschouwers weten ook niet meer precies waar ze met hun onvrede heen moeten. Ajax wint dit seizoen nooit een topduel en in topduels onderscheiden de gewone voetballers zich van de speciale voetballers.

Eerst schreeuwen supporters dus om het slachtofferen van Daley Blind, omdat hij te traag is. Zit hij op de bank, roepen ze om een basisplaats, omdat hij onmisbaar is in de opbouw. Maar allerlei beschouwingen waren woensdag onnodig geweest. De ideale tegenstander kwam op bezoek om de koppositie te heroveren; Vitesse, een van de minste elftallen van de eredivisie, nu vrijwel alle topspelers zijn vertrokken en de restauratie onder de nieuwe trainer Phillip Cocu tijd kost.

Bovendien kreeg Ajax wat het wilde: een snelle voorsprong, door Dusan Tadic, na een voorzet van Steven Bergwijn. Tot dan verliep alles naar wens. Vervolgens was daar een reeksje kansen, van Davy Klaassen en Mohammed Kudus. En dan opeens de gelijkmaker, vanuit het niets. Jurriën Timber passte verkeerd op Devyne Rensch. Max Wittek onderschepte de bal en speelde diep op Million Manhoef. Die had nog een hele weg af te leggen, meer dan een half veld.

Timber sjokte eerst achter hem aan. Met dat lanterfanten van Timber was de hele avond van Ajax samengevat. Zo van: dat loopt wel los. Maar het liep niet los. Timber versnelde en ontdekte dat hij te laat was. Manhoef schoot diagonaal achter doelman Remko Pasveer, die sinds zijn debuut in Oranje doorgaans zwak keept.

Toenemende wanhoop

Natuurlijk, op dat moment had Ajax al een keer of vier kunnen scoren, maar dat gebeurde niet. En elke keer kon Vitesse hele lappen veld oversteken, want Ajax viel uit elkaar. Zeg maar: twee of drie man standaard achter de bal en de rest ervoor. En dus greep Schreuder in, door Owen Wijndal, Kudus en Klaassen na iets minder dan een uur in te ruilen voor Blind, Brian Brobbey en Francisco Conceição. Lucca viel ook weer in, net als tegen PSV.

Ja, Ajax had daarna vaker moeten scoren, maar als het eenmaal fout gaat, gaat het ook allemaal fout, en dan neemt de wanhoop na elke gemiste kans toe en gaat de tijd dringen. Dat weet iedere topvoetballer, en niet-topvoetballers weten het trouwens ook, maar toch trappen ze eens in de zoveel tijd in de val van de apathie. En dan is het veel harder werken om nog resultaat te behalen.

Manhoef verbijsterde het stadion door net als bij de 1-1 te scoren uit een tegenaanval, opnieuw na balverlies van Timber. Ajax gooide alles op de aanval en redde het vege lijf door in elk geval gelijk te spelen. Steeds meer supporters zongen hun nieuwe lijflied: Schreuder rot op.