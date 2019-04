Ajax met prachtgoals simpel langs Willem II

Joel Veltman, Donny van de Beek, David Neres en Matthijs de Ligt na de 1-3. Beeld BSR/SOCCRATES

Ajax dus een punt voor, PSV een wedstrijd minder. Ajax nog vijf duels te gaan, PSV zes, Ajax een behoorlijk beter doelsaldo. Ajax trouwens al 100 keer gescoord in 29 duels. Maar vóór de volgende competitiewedstrijd, zaterdag thuis tegen Excelsior, voetbalt Ajax woensdag eerst thuis tegen Juventus, in de kwartfinales van de Champions League. De maand april is nu eenmaal zinderend van opwinding en spanning, en is voor Ajax uitstekend begonnen met woensdag ook al een simpele zege bij Emmen.

Aantrekkelijke ploeg

Willem II – Ajax was een kijkspel om te koesteren, een wedstrijd met grote aantrekkingskracht door de aanvalskracht van twee elftallen, al was de thuisclub dan kapot gespeeld na rust. De vroegere rechtsbuiten Adrie Koster, trainer van Willem II, propageert al jaren de aanval en hij heeft, zeker sinds de versterkingen in de winterstop zich meldden, ook een elftal dat kan dartelen, dat liever aanvalt dan tegenhoudt. Dat ook beter kan aanvallen dan tegenhouden. Willem II is echt een aantrekkelijke ploeg, met veel individuele kwaliteit.

Oh zo mooi waren de doelpunten van Ajax, het eerste vooral. Echt een kunstwerkje: dribbel Frenkie de Jong. Pass over de grond naar Tadic. Wippertje over de defensie heen. De Jong, inmiddels doorgelopen, kopt terug op Donny van de Beek, die de bal even na de stuit onberispelijk inschiet, en dus net als in Emmen de score opent.

Zo’n doelpunt is typerend voor het beste dat Ajax te bieden heeft. Ajax voetbalt niet eens zo goed geregeld, een beetje slordig vooral, maar dan opeens is daar die versnelling, dan stellen de topspelers hun techniek ten dienste van een vlotte aanval waaraan de tegenstander gewoon niets kan doen. Zo snel, bijna volmaakt loopt het spel dan.

Rare frats

Maar die slordigheid, daar had Ajax echt last van, zeker in de eerste helft. Doelman André Onana had al een rare frats uitgehaald die nog onbestraft bleef. Daley Blind maakte later een overbodige overtreding op Marios Vrousai, bij wie hij even op de voet stond na een lage voorzet. De veelbesproken spits Aleksander Isak, ook tegen Ajax voortdurend gevaarlijk, benutte de strafschop wederom ijzig kalm, zoals hij er vorige week tegen Fortuna drie maakte.

Donny van de Beek (Ajax), Jordens Peters (Willem II) en Lasse Schone (Ajax). Beeld BSR/SOCCRATES

Weer zo’n flits bracht Ajax opnieuw op voorsprong, met de hoofdrol voor David Neres, wiens lage voorzet in eigen doel werd gewerkt door verdediger Freek Heerkens. Ajax verzuimde in de laatste twee minuten voor rust al weg te lopen, met een kopbal van Van de Beek tegen de lat en een mislukt onderonsje tussen De Jong en Hakim Ziyech. Kort na rust viel de beslissing, nadat de mee geslopen rechtsachter Jöel Veltman een prachtige pass van Tadic in het doel volleerde. Voor Veltman, die zo lang was uitgeschakeld door een blessure, een mooie bijkomstigheid. De kans is groot dat hij woensdag veel te maken krijgt met Cristiano Ronaldo, als die tenminste is hersteld van een spierblessure.

Willem II, dat Ajax op 5 mei nog een keer tegenkomt in de bekerfinale en dat over drie weken ook PSV ontvangt, bleef de aanval zoeken en Ajax uitdagen. Maar na de 1-4, een kiezelhard schot van Ziyech met rechts, kon Ajax rustig uitbollen richting woensdag. Trainer Erik ten Hag wisselde Dusan Tadic, Lasse Schöne en Frenkie de Jong, wiens profloopbaan begon bij Willem II. Het publiek beloonde hem met een ovationeel applaus.