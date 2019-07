Ajax manifesteert zich wederom als nummer 1 van Nederland met winst Johan Cruijff Schaal op PSV

Donny van de Beek (Ajax) en Pablo Rosario (PSV) tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Beeld VI Images

De waarde van de Johan Cruijff Schaal is betrekkelijk, voor Feyenoord bleek de zege op PSV vorig jaar bepaald niet de opmaat naar een flonkerend seizoen. Maar Ajax deelde zaterdagavond in de overdekte Johan Cruijff Arena toch een morele tik uit aan PSV, dat zich al leek op te maken voor de return tegen FC Basel in de kwalificaties voor de Champions League.

Het Ajax zonder de vertrokken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong is voorlopig al verder dan het PSV zonder boegbeeld en topscorer Luuk de Jong, al sluit de transfermarkt pas op 1 september en kunnen beide teams nog een metamorfose ondergaan.

Ondanks een ultrakorte voorbereiding stond Andre Onana na de voor zijn vaderland Kameroen mislukte Afrika Cup weer in het doel bij Ajax. Het hart van de defensie gevormd door Perr Schuurs en Lisandro Martinez, Jöel Veltman en Sergino Dest waren de backs.

Op Wimbledon was Schuurs nog de grootste fan van zijn zusje Demi, die als tennisster de toptien van de wereld in het dubbelspel heeft bereikt. Zaterdagavond was Schuurs een betrouwbare secondant van de Argentijn Martinez, die hetzelfde gif in de duels legt als zijn nog ontbrekende landgenoot Tagliafico.

De Nederlandse Amerikaan Dest illustreerde dat coach Ten Hag iets te kiezen heeft, al is de puzzel nog lang niet compleet. Dusan Tadic heeft op de rechterflank minder rendement dan op links, waar aankoop Quincy Promes nauwelijks opviel.

Daley Blind speelde tegen PSV een uur lang als verdedigende middenvelder. Ook in die rol is hij een voetballer met zijspiegels, een speler die het spel soepel verplaatst met zijn verfijnde techniek. Met een formidabel afstandsschot besliste Blind de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Maar Frenkie de Jong heeft natuurlijk een leemte achtergelaten en met Razvan Marin oogde de middenlinie van Ajax wel erg sober. En wat doet Ajax als Hakim Ziyech en Donny van de Beek alsnog vertrekken bij Ajax? Ziyech lijkt zich vooralsnog senang te voelen in Amsterdam. Hij sloot na de Afrika Cup opvallend snel aan bij Ajax en maakte bij zijn invalbeurt een gretige indruk.

Van de Beek is met zijn diepgang een meerwaarde voor Ajax, zoals hij al na welgeteld 36 seconden benadrukte. Met zijn loopactie na de pass van Veltman trok Van de Beek de defensie van PSV uit elkaar, waarna Derrick Luckassen mistastte na de voorzet. Eindelijk scoorde Kasper Dolberg weer, in het seizoen waarin hij zich definitief moet bewijzen bij Ajax dat zich in twee voorronden moet zien te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League.

Voor PSV zijn de cruciale weken in het seizoen al aangebroken, nu de ploeg in drie voorronden moet zien aan te sluiten bij de elite in de Champions League. Formeel had ook coach Mark van Bommel het belang van de Johan Cruijff Schaal benadrukt, maar zijn basisopstelling verried de werkelijke prioriteit. De 3-2 zege op FC Basel is immers geen geruststellende marge voor de return, dinsdag in Zwitserland.

En dus hield Van Bommel aanvankelijk spits Donyell Malen, sterspeler Hirving Lozano en verdediger Nick Viergever aan de kant. Ook PSV heeft een nieuw gezicht gekregen, nu Malen en de van Heerenveen teruggekeerde Sam Lammers de erfenis van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong mogen beheren.

De aanvoerder was met 28 treffers gedeeld topscorer van de eredivisie met Tadic, waarvan 13 met het hoofd. De Jong had de bal voor rust ongetwijfeld tussen de palen gekopt, op aangeven van de als linksback spelende Sadilek. Nu knikte Lammers naast. PSV miste vorig seizoen creativiteit op het middenveld, de nog niet fitte aanvoerder Ibrahim Afellay moet zijn ploeg nieuw elan bezorgen.

PSV mocht zich gelukkig prijzen dat het met elf spelers de rust haalde, want arbiter Higler had Jorrit Hendrix minstens twee keer de gele kaart kunnen tonen. De vrijdag gepresenteerde Timo Baumgartl zal ongetwijfeld snel de positie van de naar Duitsland teruggekeerde Schwaab innemen, want de PSV-defensie was opvallend kwetsbaar.

Scheidsrechter Higler toonde na rust wel de moed om de 2-0 voor Ajax goed te keuren, nadat het publiek voor het eerst via het beeldscherm werd geïnformeerd over de analyse van de VAR. Check doelpunt door de videoscheidsrechter werd gevolgd door: overtreding aanvaller?

Tadic raakte de bij PSV debuterende verdediger Boscagli lichtjes in het gezicht, toen hij zich breed maakte. Higler zag er geen kwaad in en gaf zijn zegen aan het fraaie doelpunt van Blind in de rebound. De Johan Cruijff Arena voelde met het gesloten dak – vanwege de dreigende weersomstandigheden – aan als een sauna en na de tweede drinkpauze miste Malen de grootste kans voor PSV.

Gelaten incasseerde PSV de nederlaag tegen de landskampioen, de belangrijkste missie wordt dinsdag vervolgd.