Ajax mag dan de ambitie en het geld hebben, de vrouwen van Twente scoren

Ajaxspeelster Nadine Noordam in duel met Suzanne Giesen van Twente. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Mijn ambitie dit jaar? Sowieso kampioen worden.’ Victoria Pelova laat er na afloop geen misverstand over bestaan wat haar doel is. Dat ze met Ajax net de topwedstrijd tegen Twente verloren heeft (0-1), doet daar niks aan af. ‘Anders word ik helemaal gek.’

Zo uitgesproken als Pelova is niet iedereen bij Ajax, maar het is duidelijk dat de druk dit jaar in Amsterdam is opgevoerd. De laatste twee keer werd Twente kampioen van de eredivisie bij de vrouwen en daar zat nog een afgebroken coronaseizoen tussen, dus de Amsterdammers wachten al sinds 2018 op de schaal.

‘Ook ik wil het kampioenschap, natuurlijk’, zegt trainer Danny Schenkel. ‘En de club ook. Die druk voel ik.’ Vorig jaar eindigde Ajax als derde, waardoor het ook nog de voorronde van de Champions League misliep.

En dat terwijl Ajax werkt met veruit de hoogste begroting van de eredivisie. Het precieze bedrag wil Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal, niet noemen. ‘Omdat je dan ook kunt zien wat het gemiddelde salaris is van de spelers. En dat wil ik niet.’

Meer dan 1.5 miljoen euro

In 2019 werd nog een bedrag van 1,5 miljoen genoemd. ‘Ik wou dat ik het ervoor kon doen’, zegt Koster nu. ‘Het is hoger.’ Bij tegenstander Twente gaat om ongeveer 8 ton.

Voor de wedstrijd moppert Twente-manager René Roord nog een beetje. De topper tegen Ajax valt precies tussen de twee wedstrijden tegen Benfica, die bepalen of Twente de groepsfase van de Champions League in mag. Dat zou de club 4 ton aan startpremie opleveren. ‘Dit heeft de KNVB heel slecht gepland, want die wedstrijden zijn heel belangrijk voor ons. Ook omdat we het geld goed kunnen gebruiken.’

Danique Ypema van FC Twente en Nadine Noordam (Ajax) zijn de bal kwijt. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Niet dat geld alles bepaalt, zeker in het vrouwenvoetbal koop je een kampioenschap niet zomaar bij elkaar. Bij een overstap van spelers gaat het niet alleen om de financiën. De salarissen zijn niet zo hoog – ook niet in het buitenland – dat partners of gezinnen mee kunnen verhuizen. Nederlandse internationals die vanuit het buitenland terugkeren, doen dat niet zelden in eerste instantie omdat ze weer bij hun familie willen zijn.

Salaris speelt wel mee

‘Maar als ze dan terugkomen, hebben Ajax en ook PSV ze wel meer te bieden’, zegt voetbalanaliste Leonne Stentler, die van 2012 tot en met 2015 bij Ajax speelde. ‘Natuurlijk gaat het niet alleen om het salaris, maar inmiddels speelt dat wel mee.’

Bij Ajax kwamen vorig jaar Stefanie van der Graft over uit Barcelona en Sherida Spitse uit Noorwegen. ‘Ik denk dat veel spelers best een goed gevoel hebben bij Twente en er graag zouden willen spelen’, zegt Stentler. ‘Spitse heeft er vroeger nog gespeeld, maar zij kiest nu toch voor Ajax.’

De hogere begroting van Ajax zie je mede daarom ook wel degelijk terug in de selectie. ‘De wisselspelers van Ajax zouden bij elke andere club in de basis staan. Kijk maar naar Caitlyn Dijkstra, die bij Ajax weinig meer speelde. Nu staat ze bij Twente gewoon weer in de basis.’

Vorig jaar kreeg de rivaliteit tussen de rijkste club en underdog-kampioen even onsportieve trekjes. De twee clubs troffen elkaar twee keer in een week en volgens Twente-trainer Tommy Stroot benaderde Ajax precies in die week twee van zijn spelers. ‘Een bullshit-verhaal’, reageerde Ajax-trainer Danny Schenkel.

Troostende zoen

Maar op de Toekomst is daar zondag weinig meer van te merken. Op het veld staan vrijwel allemaal profs, de wedstrijd wordt live uitgezonden door ESPN, maar de topper in het vrouwenvoetbal heeft ook nog de charme van de kleinschaligheid die je bij het amateurvoetbal ziet. Families maken foto’s voor het Ajax-logo op de De Toekomst, Ajax-trainer Danny Schenkel krijgt na de wedstrijd een troostende zoen van zijn partner en als er wordt gescoord klinkt dit uit de speakers: ‘We hebben doelpuntenmaker helaas niet kunnen zien.’

Het was Twente-spits Kayleigh van Dooren die voor elkaar kreeg wat de Ajax-aanvallers zondag niet lukte: rustig blijven voor het doel en de bal erin schieten. Verdiend was het niet, want Ajax had niet alleen het meeste balbezit, de ploeg kreeg ook veruit de meeste kansen. De grootste was na een half uurtje voor Nikita Tromp, die vrij voor doel net naast schoot.

‘We zijn vergeten ons zelf te belonen’, schudt trainer Schenkel na afloop het hoofd. Dat Ajax vorig jaar geen kampioen werd, lag volgens hem vooral aan een blessuregolf aan het eind van het seizoen. Maar uit de analyse van dat mislukte seizoen kwam ook dat er wat moest veranderen aan het team.

‘We hebben nu meer balans in het elftal, vooral op het middenveld met iemand als Nadine Noordam’, vindt Schenkel. ‘En ook voorin hebben we gewonnen aan creativiteit en scorend vermogen. ’

Over het spel van zijn vrouwen is hij tevreden. ‘Maar we moeten dit jaar wel de stap maken van net niet naar net wel.’