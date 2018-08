Ajax maakt met fijnzinnige passes en vlotlopende aanvallen de klus tegen Standard Luik af – nu wel

Ajax had een week eerder, in de uitwedstrijd bij Standard Luik, nog een riante voorsprong van twee doelpunten verspeeld. Dat mocht niet nog een keer gebeuren, was het vaste voornemen. En dat gebeurde in de return van dinsdag dan ook niet: 3-0.

Met heerlijke individuele acties, fijnzinnige passes en vlotlopende aanvallen rekende Ajax in de derde voorronde van de Champions League op imponerende wijze af met de Belgen. Juist op het moment dat het goede gevoel van de laatste weken dreigde plaats te maken voor negativisme, speelde Ajax een van zijn beste wedstrijden onder het bewind van trainer Erik ten Hag.

In aanloop naar het duel met de nummer twee van België had Ten Hag gezegd nog altijd op zoek te zijn naar de juiste balans in zijn elftal. Een lange voorbereiding en drie officiële wedstrijden hadden de trainer nog niet genoeg duidelijkheid verschaft. ‘Meestal vallen de puzzelstukjes pas na zeven of acht wedstrijden in elkaar.’

Wat dat betreft maakte de return tegen Standard waarschijnlijk veel duidelijk voor Ten Hag. Na de vele wisselingen in de competitiewedstrijd tegen Heracles (1-1) startte hij tegen Les Rouches weer met zijn – voor nu – sterkste ploeg. Evenals in Luik speelde Daley Blind in het hart van de verdediging. Frenkie de Jong, Lasse Schöne en Dusan Tadic vormden het middenveld. Hakim Ziyech had een vrije rol vanaf rechts.

Gewenste dynamiek

Plots viel de puzzel van Ten Hag feilloos in elkaar. Tadic zorgde vanaf het middenveld voor de gewenste dynamiek. De Serviër dook overal op waar nodig was en maakte met korte, simpele passes steeds de juiste keuze. Vanaf de rechterflank zocht een sublieme Ziyech zijn eigen ruimtes. De middenvelder, die nog altijd een vertrekwens heeft, deed alles goed en strooide met passes zoals alleen hij dat kan.

Het zorgde voor de ene na de andere aanvalsgolf van Ajax, dat vanaf het eerste fluitsignaal op zoek ging naar het doelpunt dat de ploeg – na de 2-2 in Luik – wat speling zou geven. Binnen tien minuten had Huntelaar de score kunnen openen na een fijne steekpass van Ziyech. De spits raakte uit balans toen hij wilde afwerken waardoor de bal naast rolde.

Twintig minuten later ontplofte de sfeervolle Johan Cruijff Arena alsnog toen Huntelaar zijn tweede kans wel benutte. Als een sluwe vos was hij naar de eerste paal geslopen toen Nicolas Tagliafico de bal vanaf links laag voorzette. De manier waarop Huntelaar de bal met de buitenkant van zijn voet beroerde, verraadde de klasse van een pure doelpuntenmaker.

Waar Ajax de voorsprong in Luik vorige week krampachtig probeerde te verdedigen, bleef het nu voetballen. Zelfs verdediger Matthijs de Ligt – met Ziyech de beste man van het veld – vond het nodig zich zo nu en dan aan het front te melden. Het was geen toeval dat de onverzettelijke 19-jarige aanvoerder uit een hoekschop de 2-0 achter doelman Guillermo Ochoa kopte.

Kater weggespoeld

Met het meer dan overtuigende optreden spoelde Ajax de kater van afgelopen week in één keer weg. Na de weggeven voorsprong in Luik (van 2-0 naar 2-2) en de mislukte competitiestart tegen Heracles oogde Ajax plotseling onzeker. Dat sentiment werd tegen Standard overtuigend de kop ingedrukt.

Niet in de laatste plaats door de razendsnelle 3-0 na rust. Terwijl de Standard-spelers een kwartier hadden kunnen bijkomen, draaide Tadic zich met een heerlijke passeeractie vrij in het strafschopgebied. Zijn afgemeten voorzet kon door David Neres eenvoudig in de verre hoek worden geschoven. Aan de andere kant raakte Paul-José Mpoku in kansrijke positie de paal namens Standard, dat pas richting het einde van de wedstrijd zo nu en dan opdook voor het doel van Andre Onana.

Met Dinamo Kiev wacht in de play-offs de laatste horde richting de Champions League. Drie voorrondes overleven leek vooraf een haast onmogelijke opgave. Nu gloort voor het eerst sinds 2014 een plek tussen de elite.

Het behalen van de Champions League zou niet alleen sportief maar ook financieel een enorme opsteker zijn. Bij deelname ligt een startpremie van 15,25 miljoen euro klaar. Ter vergelijking: de groepsfase van de Europa League levert de club 2,92 miljoen op.

Met het vertoonde spel tegen Standard Luik verdient de ploeg van Ten Hag na vier jaar een hernieuwde kennismaking met de Champions League.