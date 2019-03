Ajax loot Juventus in kwartfinale Champions League

Ambassadeur van Juventus Pavel Nedved schudt de hand van Marc Overmars, technisch directeur van Ajax. Beeld AFP

De ploeg van coach Erik ten Hag zal het zwaar krijgen tegen de Italiaanse club. Juventus won in de achtste finales van Atlético Madrid, na in de groepsfase als eerste te zijn geëindigd in een poule met Manchester United. Juventus is al zeven keer op rij kampioen van Italië geworden. Sterspelers zijn Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic en Paulo Dybala, die dit seizoen al vijf doelpunten in Europa wist te maken.

In eerdere ontmoetingen heeft Ajax het altijd lastig gehad tegen Juventus, dat de Champions League twee keer eerder won. De laatste keer was in 1996 – de finale was toen tegen Ajax, Juventus won na strafschoppen. De Amsterdammers wisten de laatste negen ontmoetingen niet van Juventus te winnen. Als Ajax de kwartfinale wint, volgen begin mei de halve finales tegen Tottenham Hotspur of Manchester City. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni in Madrid.