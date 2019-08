Ajax loot Chelsea, Valencia en Lille in Champions League

Wesley Sneijder toont donderdagavond in Monaco een van de tegenstanders van Ajax: Chelsea. Beeld AP

Ajax sluit de groepsfase ook af met een thuisduel: op dinsdag 10 december komt Valencia op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Op 2 oktober speelt Ajax uit tegen Valencia en op 23 oktober thuis tegen Chelsea. Vervolgens gaat Ajax op 5 november naar Chelsea toe, waarna op 27 november de uitwedstrijd tegen Lille gepland staat. Alle duels beginnen om 21.00 uur, behalve de thuiswedstrijd tegen Chelsea. Die vangt al om 18.55 uur aan.

Chelsea is op papier de pittigste tegenstander. De club won vorig seizoen de Europa League en eindigde als derde in de Engelse Premier League. Ajax en Chelsea troffen elkaar nooit eerder in een officiële wedstrijd. De ploeg van coach Frank Lampard begon matig aan het seizoen: in de competitie werd slechts een van de drie wedstrijden gewonnen.

Bij Valencia speelt een oude bekende: keeper Jasper Cillessen verdedigde tussen 2013 en 2016 het Amsterdamse doel. Daarna vertrok hij naar Barcelona, waar hij veelal op de bank zat. Dit jaar vertrok hij naar Valencia, dat vorig jaar vierde werd in de Spaanse competitie.

De derde tegenstander, Lille, eindigde vorig jaar als tweede in de Franse competitie, op gepaste afstand van kampioen Paris Saint-Germain.

Ajax bereikte de groepsfase van de Champions League door in de voorronden af te rekenen met PAOK Saloniki en Apoel Nicosia. Daarmee verzekerde Ajax zich in ieder geval van 40 miljoen euro aan inkomsten.

Vorig jaar haalde Ajax verrassend de halve finale van het toernooi. Daarin was Tottenham Hotspur te sterk. De club uit Londen scoorde toen in de laatste minuut van de blessuretijd het beslissende doelpunt.

De finale is dit seizoen op 30 mei 2020 in het Atatürk Olympisch Stadion in de Turkse stad Istanbul.