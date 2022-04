Ajax loopt uit op PSV, maar wil niet spreken van beslissende zege

Davy Klaassen heeft Ajax zojuist naast FC Groningen geschoten (1-1). De Amsterdammers zouden met 3-1 in Groningen winnen. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Het geluid van de tv gaat uit, als Erik ten Hag de perskamer in Groningen binnenwandelt. De tussenstand in de hoek van het beeldscherm is onverbiddelijk: FC Twente - PSV 3-0. Als het zo blijft, is Ajax dan bijna kampioen, luidt de vraag, nu de moeilijke uitwedstrijd in het noorden is gewonnen (1-3)?

Trainer Ten Hag is voorzichtig. Natuurlijk antwoordt hij nee, al is het virtuele verschil op dat moment vijf punten, met nog zes duels te spelen. Ten Hag zegt wat een trainer in zo’n fase van het seizoen gewoon is te doen. Dat iedereen nog ergens voor strijdt; voor de titel, voor Europese plekken, om degradatie te voorkomen. Elke wedstrijd is lastig en, hoewel hij dat verzwijgt, dat geldt zeker voor Ajax, dat geen duel makkelijk wint de laatste tijd. Sterker nog: Ajax heeft de beslissing in de slotfase tot specialiteit verheven. Dat is trouwens niet per se een kwestie van geluk. Het is ook een zaak van toenemende intensiteit, van de tegenstander blijven omsingelen, van het uitbaten van het surplus aan kwaliteit.

Tegen RKC, Cambuur en Feyenoord was de vorige maand een laat doelpunt beslissend, een late treffer die niet wilde vallen in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica. In Groningen vallen alle drie doelpunten in blessuretijd. Twee voor rust, eentje op het eind.

Het blijft trouwens niet zo, in Enschede, met die voorsprong van FC Twente. Als Ajax allang in de bus zit, trekt PSV de stand gelijk (3-3), zodat de voorsprong van Ajax vier punten bedraagt, plus een veel beter doelsaldo. ‘We mogen het niet meer weggeven’, vindt Davy Klaassen, die weer eens het eerste doelpunt van Ajax maakte.

Gunstige avond voor de kampioen

Zo is het een niet algemeen voorspelde, gunstige avond geweest voor de kampioen. Ajax boog sinds de winterstop een achterstand van een punt om in een voorsprong van vier punten en won alle competitieduels op de wedstrijd bij Go Ahead na, terwijl de topvorm al een tijdje ontbreekt. Goede fases en perioden van afwachtend, bijna apathisch en traag spel, lossen elkaar af, ook deze zaterdag, met de twintig minuten na de 1-0 van Groningen als dieptepunt.

Steeds weet het dan uitstekende Groningen de vrije man te vinden en het middenveld over te steken. Ten Hag schuift driftig met magneetjes over het witte bord. Het blijkt lastig om de balans te herstellen. Dat gebeurt onder meer met het inbrengen van middenvelder Edson Alvarez, die een slapeloze nacht beleefde door de terugreis na kwalificatie voor het WK met Mexico.

Ajax strompelt min of meer op de titel af, en juist daarom had PSV, dat aardig in vorm was, dienen te winnen. Daarbij had Ajax al twee jaar op rij verloren in Groningen. Het moment ging voorbij en de vraag is of het nog terugkomt voor PSV, dat het bovendien drukker heeft door de besognes in de Conference League.

Duidelijke taal van Ten Hag

Ten Hag spreekt wel duidelijke taal over het uitfluiten van aanvoerder Dusan Tadic. De Serviër voetbalde van 2010 tot 2012 voor FC Groningen en vertrok voor bijna acht miljoen euro naar FC Twente. In eerdere jaren was hij ook wel uitgejouwd, maar niet zo intens als nu. Tadic is buiten Amsterdam weinig populair, omdat hij vaak kermend neergaat, en omdat hij onlangs de weer in het veld stappende Antony omver duwde, om tijd te rekken tegen Feyenoord.

Nu zingen aanhangers onaardig over zijn moeder. Het gescheld lardeert de opvallendste fase van de wedstrijd, de blessuretijd van de eerste helft, als Ajax na de treffer van Jørgen Strand Larsen, in een uitstekende fase van FC Groningen, gelijkmaakt en een voorsprong neemt. Damil Dankerlui maakt voor de 1-2 hands bij een voorzet. Scheidsrechter Bas Nijhuis fluit voor rust. VAR Rob Dieperink noodt Nijhuis naar het scherm. Tadic scoort, provoceert het publiek en krijgt een beker bier tegen zijn hoofd.

Het boeit hem niet, al zegt hij na afloop dat het hem tegenvalt van de supporters van FC Groningen. ‘Ik snap niet hoe ze in Nederland met hun sterren omgaan’, vindt Ten Hag, die ten onrechte denkt dat zoiets alleen in Nederland voorkomt. Bij PSG bijvoorbeeld floten ze Messi en Neymar hartstochtelijk uit na de uitschakeling de Champions League.

Daley Blind werd onlangs zelfs door het publiek in de Arena uitgefloten in het duel met Feyenoord. Ten Hag en Klaassen zagen hoeveel pijn dat deed bij clubman Blind. Ze begrepen dat Blind niet meeliep in de ereronde. ‘Ik denk dat er geen huidige speler is met het palmares van Daley’, zegt Ten Hag, voordat hij in de bus stapt.