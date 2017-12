Ajax loopt door 3-1-zege op Excelsior verder in op PSV, maar verliest twee verdedigers

Vrije trap

Bijna nam de aanvallende middenvelder na rust met een prachtige vrije trap in dubbel opzicht de honneurs waar voor de geschorste Schöne. De lat voorkwam de 2-1 voor Ajax en Siem de Jong meldde zich gretig, toen Excelsior-middenvelder Faik de bal wegsloeg en arbiter Janssen Ajax een penalty toekende. Dolberg liet zich die kans echter niet ontnemen. De Deense spits ramde de bal snoeihard vanaf elf meter achter keeper Zwarthoed: 2-1.



Toch bleef Ajax kwetsbaar in het systeem met drie pure verdedigers en had Excelsior meer moeten doen met de geboden ruimte. Caenepeel schrok van zijn vrijheid na een flitsende uitbraak en zag bovendien Van Duinen over het hoofd. Trainer Keizer reageerde door rechtsback Zeefuik in te brengen, waardoor Ajax weer met een viermansdefensie opereerde en Frenkie de Jong na de wissel met naamgenoot Siem weer op het middenveld kwam te spelen.



Zo kreeg Ajax met een dubbele zege PSV weer in het vizier, maar meer dan een teken is het vooralsnog niet.