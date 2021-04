Ajax lijdt in eigen huis onnodige nederlaag tegen AS Roma: 1-2

De Ajaxmuur springt, Davy Klaassen ligt, maar de vrije trap van Pellegrini treft wel doel, 1-1. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een paar minuten nadat aanvoerder en routinier Dusan Tadic een strafschop miste voor 2-0, ging de in Europa debuterende doelman Kjell Scherpen in de fout door een vrije trap van Pellegrini te laten glippen; 1-1 dus. Hij was met zijn 2,04 meter lange lijf de bal al min of meer voorbij na zijn val naar links. Dat was sneu voor de 21-jarige derde doelman van Ajax, die het verder behoorlijk deed en die nooit kan groeien in niveau als hij geen kans krijgt om te falen of om uit te blinken.

Die twee missers pasten op zich wel bij de wedstrijd, die rommelig was door het vele balverlies. Veel ging fout, bij allebei de ploegen, maar de wedstrijd was open, met genoeg kansen en met respect voor elkaars spelopvatting. AS Roma is een mooi, wisselvallig elftal, dat prachtige combinaties afwisselt met onbegrijpelijk geknoei, zoals het uitverdedigen door doelman Pau Lopez. Ook de inleiding bij de 1-0 in de 40ste minuut viel onder de noemer geklungel te scharen. Bijna als vanzelfsprekend was de treffer van ‘Mister 1-0’, de man die patent heeft op het openingsdoelpunt, Davy Klaassen dus.

Soms kan Klaassen zich bijna onzichtbaar houden en lijkt hij op een fantoom, met zijn blonde hoofd, om dan opeens ergens op te duiken waar de actie is, en bij wijze van spreken keihard boe te roepen. Dan is het al te laat voor de tegenstander. Een Amsterdamse aanval leek te sterven in kansloosheid, toen Diawara zacht terugspeelde naar Mancini, die twijfelde en Klaassen de kans bood tussenbeide te komen. Klaassen legde de bal af op rechts naar de meegelopen Tadic en kreeg die enigszins tot zijn verrassing nog terug ook, waarna hij inschoot met links.

Roma, net als Ajax zonder een aantal van zijn vaste spelers, was kort voor die treffer zijn beste voetballer kwijtgeraakt, toen linksachter Spinazzola met een blessure uitviel. Nou ja, linksachter. Spinazzola is een heerlijke, complete voetballer die de hele flank bestrijkt, versnellend met de passen van een gigant. Oranje wist zich geen raad met hem in de Nations League, eveneens in de Arena. Met fraaie rushes en afgemeten voorzetten had hij de aanval gevoed, waar oudgediende Dzeko op zijn kans loerde.

Door een overtreffende vorm van geknoei had Ajax dus op 2-0 kunnen komen, kort na rust, toen Devyne Rensch de Romeinse opbouw onderbrak en Tadic werd gevloerd door Ibanez. Doelman Lopez stopte de hard maar matig geplaatste strafschop van de Serviër, waarna Roma moed vatte en eerst op 1-1 kwam.

Doelman Kjell Scherpen, derde keeper, onderscheidde zich voor rust onder meer op een schot van Cristante. Scherpen verving net als zondag in Heerenveen de geblesseerde Maarten Stekelenburg, die op zijn beurt de geschorste André Onana afloste. Scherpen profileerde zich tot de rust, met zijn imposante gestalte. Hij kan ver gooien alsof hij een discuswerper is en zijn stem is overal in het stadion hoorbaar. Maar bij die vrije trap blunderde hij opzichtig.

Ajax speelde lang niet zo goed als bijvoorbeeld tegen Young Boys, waarbij aangetekend dat Roma een beter elftal is. De Zwitsers waren goed georganiseerd doch misten de pure klasse, Roma is juist een soort speelse chaos, terug te zien in de zevende plaats in de Serie A met 44 doelpunten tegen, maar heeft wel veel individuele klasse.

Na de 1-1 bracht trainer Eric ten Hag onder andere spits Brian Brobbey, om de beslissing te forceren. Brobbey en Antony hadden kunnen scoren, terwijl Roma steeds meer accent legde op de defensie en hoopte op een geslaagde counter. De winnende treffer viel uiteindelijk uit een hoekschop, weggekopt en prachtig op de borst gecontroleerd door Ibanez, die de bal snoeihard in de touwen joeg.

De 1-2 was teleurstellend maar zegt niet alles, want bij Ajax bestaat in Europees verband geen al te groot verschil tussen thuis en uit. Sterker nog: de meest indrukwekkende resultaten van de laatste seizoenen zijn behaald buiten Amsterdam. Het zal sowieso spannend zijn volgende week in de oude stad, ook omdat Roma mogelijk een paar van de afwezigen begroet, in elk geval de Nederlander Karsdorp, die donderdag geschorst was. Ajax staat voorlopig op achterstand, maar is nog niet verslagen.