Ajax-leiding grijpt rigoureus in en ontslaat grootste gedeelte van technische staf

Kortst zittende Ajax-coach sinds 1988

De relatief onervaren Keizer was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Ajax. Hij was opvolger van Peter Bosz, die in juni besloot naar Borussia Dortmund te vertrekken. Bosz kon daar veel meer verdienen. Tevens ruziede hij intern over de invulling van de technische staf. Zo kon Bosz moeilijk overweg met Spijkerman en met Dennis Bergkamp, wiens rol binnen Ajax als cultuurbewaker nogal diffuus was. Bosz geldt voor velen nu als ideale opvolger van Keizer, omdat hij al is ontslagen bij Dortmund. Ook de spelers zien hem graag terugkeren. Met Bosz won Ajax geen prijzen, maar de ploeg liet spectaculair voetbal zien. Zijn eventuele rentree heeft een financiële component, want Bosz krijgt nog een tijdlang doorbetaald bij Dortmund.



De directie van Ajax speelt sowieso een opvallende rol, onder meer door toe te geven dat de van Jong Ajax doorgeschoven Keizer was opgescheept met een onvolwaardige selectie, na het vertrek van de dragende spelers Klaassen, Sanchez en Traoré. Van der Sar, over het ontslag: 'Marc Overmars en ik hebben veelvuldig gesproken over de blijvende wisselvalligheid van het eerste elftal. Wij hebben er onvoldoende vertrouwen in dat wij op deze wijze het niveau halen dat we bij Ajax nastreven.'