Ajax laat weer zijn lelijke nationale gezicht zien en verliest opnieuw, nu van AZ

AZ-speler Dani de Wit kopt de bal weg voordat Sébastien Haller gevaarlijk kan worden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het zijn twee elftallen, min of meer. Ajax 1, het elftal van de Champions League. Mooi aangezicht, scherp, glorieus. Trots. Dan Ajax 2, de ploeg voor de competitie, met veel dezelfde gezichten. Veel slapper, arrogant bijna, vol van zichzelf, doodgemoedereerd, behept met het gevoel dat het wel goedkomt.

Niet dus. De rauwe Alkmaarse overwinningskreet weerkaatste onder het gesloten dak van de Arena na 97 minuten voetballen, na de afgekeurde 2-2 (buitenspel) van Perr Schuurs diep in blessuretijd. AZ, dat in voorgaande jaren een gewoonte maakte van het winnen van topduels, liet zich op de groepsfoto zetten na de sensationele counterzege, na twee heerlijke tegenaanvallen, bekroond door Vangelis Pavlidis en Zakaria Aboukhlal.

Pijnlijk

Erik ten Hag, de trainer van Ajax, viel in herhaling: ‘De tegenstander wilde meer dan wij. We roepen het over onszelf af. Ja, dat is een pijnlijke constatering. Ik dacht dat we op de goede weg waren en dat de aandacht erbij was. Dit valt heel erg tegen. We hebben al een paar keer ons hoofd gestoten, en dan verwacht je dat we daarvan leren.’

Antony, pingelsensatie in Europa, is in de eredivisie soms de mekkerende dribbelaar die verongelijkt blijft liggen, huilend om een vrije trap. Dat is de symboliek. Ten Hag hekelde de aanvallers, die niet genoeg deden om de hechte defensie te ontrafelen, en de zogenoemde ‘restverdediging’. ‘Je moet gewoon je job doen.’ Verdediger Jurriën Timber viel zijn trainer bij. ‘Ik had het gevoel dat AZ feller was in de strijd, dat ze liever wilden.’ Voor de derde keer (FC Utrecht, Go Ahead, AZ) liet Ajax thuis punten liggen, een paar dagen na een gewonnen duel in de Champions League. Die wedstrijden zijn in zekere zin ook makkelijker om te spelen: Ajax is dan automatisch scherp en de tegenstander voetbalt offensiever.

Antony (l), pingelsensatie in Europa, is in de eredivisie soms de mekkerende dribbelaar die verongelijkt blijft liggen, huilend om een vrije trap. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het derde en vierde tegendoelpunt van Ajax in de competitie leidden uiteindelijk dus de tweede nederlaag in, na de 0-1 tegen FC Utrecht. Ajax haalt een optimaal ‘rendement’ uit zijn tegendoelpunten. Twaalf punten zijn verloren inmiddels, want er is ook drie keer gelijkgespeeld. Feyenoord staat in punten gelijk nu, met volgende week de Klassieker in de Kuip op het programma. PSV is na de zege op NEC (2-1) koploper in de eredivisie.

Het verschil tussen Ajax en de rest is te groot geworden, heet het dan in de commentaren. Ja, in financieel opzicht zeker, nu Ajax de kaap van 70 miljoen euro alweer is gerond en in spanning wacht op de loting voor de achtste finales van maandag. Verder is het nauwelijks te zien, in punten althans, al is het aantal doelpunten veel hoger dan dat van de concurrentie. Maar van evenwichtige verdeling van treffers is geen sprake.

Uitverkoop

Zes zeges in de Champions League, dat was de club nog nooit gelukt in de rijke historie. Europa vergaapt zich aan de ploeg uit dat kleine Nederland, die telkens weer uitverkoop houdt en de selectie aanvult. In Europa paradeert het elftal van Erik ten Hag in galakostuum over het podium, met de ene voorstelling na de andere, met doelpunten, met Sébastien Haller als topschutter; al tien treffers.

Haller uit zijn frustratie na een gemiste kans. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zet dat eens tegen de kans van Haller zondag, in de lege Arena, vrij kort na de 0-1. Helemaal vrij kon hij inkoppen, maar omdat hij geen hoek koos, gaf hij doelman Peter Vindahl-Jensen de kans op een redding. Even later was daar toch die gelijkmaker van de Ivoriaan, na het slimme voorzetje van Tadic en het handige intikken; zijn tiende in de eredivisie. Het leek alsnog goed te komen met Ajax.

In de competitie zijn veel duels eenvoudig gewonnen, met 5-0 als een soort standaarduitslag, maar toch gaan veel punten verloren onderweg. De wedstrijd van zondag was qua voetbal redelijk saai, met vrijwel geen kansen voor rust en AZ tactisch sterk, met veel passie. Het duel kabbelde voort, totdat AZ kort na rust de leiding nam. Yukinari Sugawara brak door op de linkerflank. Via het lichaam van Fredrik Midtsjø kwam de voorzet wat gelukkig voor de voeten van Pavlidis, die heerlijk uithaalde.

AZ kan goed combineren, heeft techniek en een plan, en trainer Pascal Jansen straalt immer rust uit. AZ trok zich ook steeds massaler terug, om af en toe snel uit te breken. Na de 1-1 leek Ajax nochtans te winnen, totdat AZ weer zo heerlijk counterde, met de voorzet van Owen Wijndal deze keer en het uitstekende afronden van Aboukhlal.