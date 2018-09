Ajax laat veel trucs zien, maar ook gemakzucht in duel tegen Groningen (3-0)

Ajax-spelers Hakim Ziyech , Dusan Tadic en Klaas Jan Huntelaar vieren de 3-0 overwinning op Groningen. Foto ANP

Ajax is ook de voetballende versie van een showballet. Het duel met FC Groningen (3-0) was afgezien van een zaterdagse exercitie in de eredivisie een demonstratie van trucs, passeerbewegingen en fijn strooigoed. Maar in het spel sloop ook gemakzucht, terwijl pas in de 66ste minuut de beslissende voorsprong was genomen.

Het duel was aangenaam tijdverdrijf voor de toeschouwers, al voltrok de wedstrijd zich dan in een niet al te hoog tempo. De uitslag viel menigeen misschien wat tegen, zeker in vergelijking tot de zevenklapper van PSV eerder op de avond in Den Haag.

Genieten

De liefhebber van technisch begaafd, stijlvol voetbal heeft dit seizoen genoeg te genieten bij Ajax. Welke club heeft bijvoorbeeld vier voetballers die zich de status van spelmaker kunnen aanmeten op het veld, en dat allemaal gelijktijdig? Ga maar na: Tadic is een soort spelverdeler, al voetbalt hij dan als hangende linksbuiten. Hetzelfde geldt voor de vrije rechtsbuiten Ziyech. De spelmakers drie en vier acteren op het middenveld, de linie waar dit type voetballer zich meestal ophoudt: Frenkie de Jong en Lasse Schöne. En dan is daar ook nog David Neres, die zich geen spelmaker mag noemen, maar die net als tegen Vitesse op de zogenoemde positie 10 speelde, de plek waarop menig vormgever zich gaarne uitleeft.

Allemaal hebben ze een mooie pass, zien ze diepte, kunnen ze tempo in het spel brengen of juist uit het spel halen. Maar ze krijgen de bal ook allemaal graag in het voetje aangespeeld. Wat je dan dus hebt? Mooi voetbal, fijne passes, leuke combinaties, tiki-taka van het polderland, doch af en toe weinig diepgang en relatief weinig kansen, afgezet tegen het onnoemelijke overwicht tegen Groningen. Het voetbal is ook een soort spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het Arenaland?

Flitsende combinatie

Ajax zag zaterdag in de volle Arena voor rust een doelpunt van Tagliafico afgekeurd vanwege buitenspel. Huntelaar scoorde daarna uit een strafschop, gegeven na duwen van Zeefuik in de rug van Tagliafico. Het was de 250ste competitiegoal van de 35-jarige spits, waarvan 127 in de eredivisie. Het bleef voor het goede alleen te lang 1-0. Groningen had bijna nooit de bal en was nauwelijks gevaarlijk, hoewel het elftal bij uitbraken één of twee keer enigszins in de buurt was van 1-1.

Huntelaar maakte in de 66ste minuut ook de 2-0, toen hij na een flitsende combinatie ziedend inschoot. Klus geklaard, al was de 3-0 dan wonderschoon. De passeeractie van Ziyech op rechts, diens ragfijne voorzet met een buitenkant van de linkervoet, de afwerking van Tadic; prachtig. Maar Ajax moet ook uitkijken, want een serie serieuze wedstrijden is aanstaande, met tegenstanders die meer weerstand zullen bieden dan Emmen, Vitesse en Groningen, de laatste drie opponenten in de competitie. Woensdag AEK Athene-thuis, in de ouverture van de Champions League. Zondag is de kraker tegen koploper PSV in de competitie, in Eindhoven.