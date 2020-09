Ajax kreeg nooit greep op pijlsnelle verdediger Sergiño Dest, die naar Barcelona verkast

Sergiño Dest tijdens Ajax-Vitesse, 2020-2021. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het wordt schattig gevonden als jongetjes van 9 jaar met hoge stemmetjes zeggen dat ze ‘een ster’ willen worden. Dat ze bij ‘de allergrootste clubs met de allerbeste voetballers’ willen samenspelen. En dat ze ‘meer dan 100 miljoen’ waard willen worden.

Als een jongen van 19 jaar met een basstem precies hetzelfde oreert, oogst die doorgaans hoon. Op die leeftijd zou meer realiteitszin dan wel bescheidenheid moeten zijn ingedaald.

Sergiño Dest heeft daar maling aan. In gesprek met Het Jeugdjournaal en MTV afgelopen zomer flapte de vleugelverdediger het er allemaal uit. Zijn doelen gaan voorbij de hoogste wolkenkrabbers van New York, de lievelingsstad van de in Almere geboren zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder. Dat hij na 38 wedstrijden Ajax inruilt voor FC Barcelona past in die lijn.

Dest kostte Barça geen 100, maar 20 miljoen euro. Wel gaat hij straks samenspelen met Lionel Messi. Dat Barcelona in een transitiefase zit en Messi vanwege zijn vertrekwens de boel telkens verbaal in lichterlaaie zet, maakt de overstap bepaald niet minder uitdagend.

Geloof in jezelf

Volgens Dest is zelfvertrouwen de sleutel voor alles. Tijdens een door hemzelf georganiseerde scholentour drukte hij kinderen op het hart in zichzelf te geloven. Ook al doen anderen dat niet. ‘Geloof in jezelf is het belangrijkste, daardoor ben ik wie ik nu ben.’

Hij vertelt graag aan kinderen over zijn persoonlijke groei. Dest kwam op zijn 11de bij Ajax en stond geregeld op het punt weggestuurd te worden. ‘Voetballen kon hij wel, maar zijn gedrag was uiterst merkwaardig’, vertelt Gery Vink, trainer van Dest bij Ajax onder 17. ‘Veel creatieve, eigenzinnige spelers bouwen als puber een dossier met misstappen op, maar dat van Sergiño is wel heel bijzonder. Hij had ontzettend veel moeite met gezag, maar ook met zichzelf. Hij wilde anders zijn dan de rest. Kwam hij ineens met een witte zweetband aanzetten zoals basketbalster Lebron James die draagt, of een afwijkend shirt. Daar wilde hij dan wedstrijden mee spelen.’

Dest rende eindeloos veel strafrondjes. Vink: ‘Niemand drong tot hem door, op school was hij al even onbenaderbaar. Ik vind het superknap dat hij nu toch op dit niveau is gekomen. Sergiño was niet te coachen. Nul. Je moest er echt bovenop zitten. Winston Bogarde, die toen de verdedigers trainde, en ik waren keihard voor hem. Dat was de enige manier.’

Vanuit de omgeving van Dest wordt dat beeld bestreden. Het was eerder Ajax dat de voetballer niet goed aanvoelde en waardeerde. Dest, die veel in extra trainingen buiten de club investeert, voelde zich vaak achtergesteld, onbegrepen en gekleineerd.

Bal aan voet gekit

Hoe dan ook presenteerde hij zich vorig seizoen als een raket in het eerste. Met de bal aan zijn voet gekit denderde hij onophoudelijk over de rechter- of linkerflank naar voren. Hij passeerde tot op de achterlijn tegenstanders, had dan nog lucht voor een goede eindpass en raasde vervolgens weer terug om daar tragere liniegenoten te helpen. Zo kon het gedrongen loopwonder zelfs als back een wedstrijd kantelen.

Het Nederlands elftal wenkte, maar Dest koos een jaar geleden voor het Amerikaanse elftal. Een opvallende keuze die de tiener ‘op gevoel’ nam. Dest voelt zich gewaardeerd door de Amerikaanse bond die hem telkens opriep voor (jeugd-)interlands waar de KNVB hem lang negeerde. Daarbij is voor een succesvolle atleet de Amerikaanse markt heel groot. Het maakt zijn profiel interessanter.

Vervolgens vochten ook clubs om zijn handtekening. Ajax probeerde zijn tot 2022 lopende contract open te breken. Maar Dest dacht verder, zeker toen na het amechtig hengelende Bayern München ook Barcelona zich meldde. Momenteel is Barça misschien geen gespreid bedje, maar Ronald Koeman is er trainer en oud-ploeggenoot Frenkie de Jong loopt er rond. Vink: ‘Hij past daar met zijn speltype. En wat ervaring betreft; als je goed bent, ben je goed.’

Commercieel gewin

Dat hij Amerikaans international is, opent deuren voor Barcelona dat graag de Amerikaanse voetbalfan wil inpalmen voor commercieel gewin. Ook daarom zal er wat frustratie zitten bij Ajax, want dat heeft dezelfde plannen. 20 miljoen lijkt een mooi bedrag voor een speler die dit seizoen in de opgeleefde Noussair Mazraoui stevige concurrentie heeft. Maar met meer topwedstrijden achter zijn naam en een langer lopend contract was de waarde van Dest waarschijnlijk nog flink gestegen.

Niet voor het eerst kreeg Ajax geen grip op de supersnelle verdediger die eind vorig seizoen nog opzichtig op zijn nummer werd gezet door aanvoerder Dusan Tadic, maar geen krimp gaf. Over zijn eigenzinnige aard zei Dest tegen Het Jeugdjournaal: ‘Iedereen mag zijn mening geven, maar ik bepaal echt zelf wat ik doe. Het is mijn leven.’