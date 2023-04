Ajax komt niet langs stugge Eagles en ziet landstitel uit zicht verdwijnen

Mohammed Kudus van Ajax in duel met Fredrik Oppegard van The Eagles. Beeld Pro Shots / Erik Pasman

Voor Ajax was het, na de verloren Klassieker tegen Feyenoord, de tweede tik op rij in de competitie. Koploper Feyenoord kan het gat met de Amsterdammers zondagmiddag vergroten tot acht punten, terwijl PSV na de overwinning op NEC in punten op gelijke hoogte kwam met Ajax.

Ajax verspeelde opnieuw punten tegen Go Ahead Eagles, dat zich de laatste jaren ontpopte tot ware Angstgegner. Sinds de terugkeer in de eredivisie van The Eagles in 2021 wist Ajax in drie voorgaande wedstrijden niet te winnen. En ook nu liep Ajax zich stuk op het hechte en hardwerkende Deventerse collectief.

Heitinga had Calvin Bassey en Owen Wijndal gepasseerd. Ook Bergwijn, niet geheel fit, begon op de bank. In hun plaats speelden Davy Klaassen, Brian Brobbey en Youri Baas. Heitinga sprak voor aanvang duidelijke taal: linksback Wijndal had hem nog niet voldoende overtuigd. ‘Je kunt vluchten en vechten. Hij moet nu vechten’, aldus Heitinga tegen ESPN over de back die nog niet zo lang geleden vond dat hij samen met Bergwijn tot de beste linkerkant van Europa behoorde.

Ajax had veelal de bal tegen het compact en opportuun spelende Eagles, dat vooral voor rust in de omschakeling regelmatig gevaarlijk was met de twee fysiek sterke spitsen Stokkers en Lidberg. Aan de zijkanten hadden de zwakke Ajax-backs Baas en Sanchez de nodige moeite met de beweeglijke Adekanye en Willumsson. Doelman Rulli redde knap toen Stokkers na een pass van Lidberg vrij voor hem opdook.

Ragfijne voorzet

Ajax zocht naar openingen, maar had moeite om gaten te vinden in de rood-gele muur. Brobbey creëerde zijn eigen kans door zijn sterke lichaam te gebruiken en in het strafschopgebied slim weg te draaien van zijn tegenstander. Maar van dichtbij schoot hij de bal tegen De Lange, de sterk keepende sluitpost van Go Ahead.

Na een half uur dacht Ajax toch op voorsprong te komen. Berghuis, die met simpel balverlies twee keer een gevaarlijke counter van Go Ahead had ingeleid, leverde een ragfijne voorzet af. Kudus kopte binnen, maar deed dat volgens de grensrechter in buitenspelpositie. De beelden leken iets anders te zeggen. Omdat de VAR geen lijn kon trekken, bleef de beslissing staan.

Na rust probeerde Heitinga met het inbrengen van Wijndal en Bergwijn een opening te forceren. Maar heel veel veranderde er niet aan het spelbeeld, al beperkte Go Ahead zich nog meer tot verdedigen. Ajax had de bal, maar wist nauwelijks kansen te scheppen. Zo raakte het kampioenschap nog verder uit zicht voor Ajax. De strijd om plek twee won aan spanning.

Woensdag treft Ajax opnieuw Feyenoord, dan in de halve finale van het bekertoernooi. In een rampseizoen lijkt het voor Ajax nog de enige kans op een prijs.