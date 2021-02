Ajax komt met een punt goed weg in armetierige topper tegen PSV

Dusan Tadic (10) heeft ruzie met Denzel Dumfries (22) na het benutten van de penalty die de eindstand op 1-1 brengt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Opnieuw incasseerde PSV in de laatste minuut een doelpunt (1-1), waardoor het verschil met koploper Ajax zes punten blijft, met een duel minder voor de vermoedelijke aanstaande kampioen Ajax. Als het spel met de bal zondag net zo goed was geweest als het opspelen van hormonen, had zich een ware topper voltrokken.

De apotheose van PSV - Ajax was voetbal onwaardig, met profs en hun oprispingen van wangedrag. Het begon, bij 1-0 en nog een paar minuutjes te spelen, met de domme overtreding van Donyell Malen in de hoek van het veld, in een fase dat Ajax weinig klaar maakte en geslagen leek.

Vervolgens de vrije trap, de scrimmage, het schot van Davy Klaassen, de wanhopige armzwaai van Denzel Dumfries (‘alle hens aan dek’) waarmee hij de bal stopte die anders vrijwel zeker in het doel was gegaan. Hands.

De strafschop dan. De onsportiviteit alleen al. Dumfries probeert de stip uit te graven met zijn schoenzool. Tadic: ‘Hij maakte een kuiltje. Hij zei dat ik een pussy was, geen leider, dat ik zou missen.’ Tadic schiet daarop gewoon raak en roept naar het schijnt iets over de moeder van Dumfries. ‘Dat weet ik niet meer precies’, aldus Tadic. ‘Maar het is duidelijk dat ik hem niet ga bedanken dat hij mij een pussy noemt. Je moet dit ook nooit doen bij Serviërs. Wij putten kracht uit provocaties.’

Mannen onder elkaar

Dumfries reageert zo boos dat ze hem na afloop in bedwang moeten houden. Hij gooit zijn aanvoerdersband weg. Even later is hij voor tv alweer opmerkelijk rustig. ‘Mannen onder elkaar’, vindt hij. Maar zeker in zo’n leeg stadion zonder publiek, waarin je veel hoort, is het werkelijk armoedig, dergelijke vertoningen. Zeker als daar zo weinig voetbal tegenover staat, op een veld dat goed spel bijna onmogelijk maakt.

Enfin, PSV had de zege verdiend, want PSV was minder slecht en trof Ajax in een van zijn zwakste duels dit seizoen, waarbij het altijd de vraag is in hoeverre dat aan PSV lag en waar aan Ajax. PSV speelde vol passie, dat zeker. ‘We waren ook gemotiveerd door onze supporters die ons voor de wedstrijd naar het stadion begeleidden. We hadden verdiend te winnen’, vond doelman Yvon Mvogo.

Eran Zahavi, wiens vier doelpunten tegen Olympiakos niet genoeg waren voor een plaats in de achtste finales van de Europa League door een Grieks doelpunt in de slotminuut donderdag, dacht tot kort voor het einde dat hij matchwinner was, dankzij een fraaie vrije trap in de eerste helft. Zahavi speelde goed en fanatiek, en voelde dat Lisandro Martinez in de tweede helft moedwillig op zijn been ging staan, ook zo’n teken van wangedrag dat een smet wierp op de wedstrijd.

Zo moeilijk als de eerste tien minuten waren voor PSV, met een dreigende overrompeling en kansen voor de verdedigers Devyne Rensch en Jurriën Timber, zo knap vocht het elftal van de veelbesproken trainer Roger Schmidt zich in de wedstrijd. PSV durfde, viel waar mogelijk aan met steeds meer overtuiging, en dankte Zahavi.

In de korte hoek

De wat typische spits, die vaak vanaf het middenveld kwam, benutte de vrije trap schitterend. Het was vrij kort voor rust, na een overtreding, na het zoveelste balverlies van Ajax. Precies was te zien hoe hij het ging doen, over de muur in de korte hoek, en toch lukte het perfect.

PSV zette goed druk en had dat ook in voorgaande duels tegen Ajax getoond, al was dat dan over te korte fases. Nu gaf Ajax de tegenstander alle gelegenheid. Schmidt heeft wel een goede zet gedaan door Olivier Boscagli naar het middenveld door te schuiven. De Fransman is geen meedogenloze verdediger, maar hij durft te passen en linies over te slaan. Boscagli was na een uur dichtbij 2-0, maar zag zijn inzet na een hoekschop prachtig gestopt door Maarten Stekelenburg.

Ajax moest na rust op jacht naar minimaal de gelijkmaker. De 2-0 van PSV ging niet door, omdat de VAR had gezien dat Yorben Vertessen de bal tegen de arm kreeg na de carambole met Stekelenburg, en in aanvallende zin is het dan hands. Vrijwel niets wist Ajax af te dwingen, op een kopbal van Haller na.

En toen, toen de wedstrijd verloren leek, kreeg Ajax die strafschop, die de weg naar de ontsnapping opende, en Ajax in een fauteuil richting titel zet. ‘We kunnen onszelf verwijten dat we 2-0 en 3-0 niet maakten’, zei trainer Roger Schmidt van PSV. Collega Erik ten Hag van Ajax: ‘We wonnen met 1-1.’