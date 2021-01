Ajax komt er niet uit met familie en juristen. Arbitrage gaat compensatieregeling Nouri bepalen

Abdelhak Nouri. Beeld anp

Waarom nu opeens, dat nieuws over die aanstaande arbitragezaak?

De NOS interviewde algemeen directeur Edwin van der Sar zondag op het veld, voor Ajax - PSV, en stelde op het eind bijna terloops een vraag over de situatie rond Abdelhak Nouri. Van der Sar antwoordde dat Ajax er helaas niet is uitgekomen met de familie en de juristen. Hij noemde dat ‘zeer jammer’. Een arbitragezaak is aanstaande.

In zo’n zaak, waarin specialisten zich over de materie buigen om tot een oordeel te komen, vragen familie en juristen om een onafhankelijke uitspraak, waaraan mogelijk een miljoenenbedrag is gekoppeld. Vorig jaar zei jurist en vriend van de Nouri’s Khalid Kasem, die een boek schreef over Nouri, dat de zaak in een impasse verkeert. Tien maanden na de golf van publiciteit rond de verschijning van het boek is nog steeds geen oplossing gevonden. Dat gaat ook niet meer gebeuren, zonder tussenkomst van de arbitragecommissie. Dat maakt de zaak nog schrijnender dan die al was.

Wat is er aan de hand?

Op 8 juli 2017 zakt Nouri in elkaar tijdens de eerste wedstrijd van een trainingsweek in Oostenrijk, tegen Werder Bremen. Bij de reanimatie zijn ernstige fouten gemaakt, geeft Ajax bijna een jaar later toe. Clubdokter De Winter en anderen hadden op het veld niet meteen in de gaten dat het om hartfalen ging. Door de verloren tijd liep Nouri ernstige hersenschade op, waardoor hij sindsdien bij laag bewustzijn leeft. Ajax nam afscheid van de dokter en erkende aansprakelijkheid.

Hoe is het met Nouri?

Nouri is verhuisd, in Amsterdam-West. Hij woont dichtbij zijn ouderlijk huis in een aangepaste woning en heeft voortdurend zorg nodig. Vrijwel altijd zijn familieleden bij hem, en anders externe zorgverleners. Hij zit overdag geregeld in een rolstoel en toont minimale gedragsreacties. Ajax heeft al veel geld uitgegeven, onder meer om de zorgkosten van de behandelingen en de verhuizing te bekostigen. Het contract van Nouri als voetballer is gerespecteerd. Dat liep tot het eind van afgelopen seizoen. Daarover gaat het geschil ook niet. Ajax heeft ook nog geregeld vriendschappelijk contact met de familie. De onenigheid draait om het verdere arbeidsleven van Nouri, het arbeidsvermogen.

Had hij nog kunnen voetballen als hij goed was behandeld?

Dat weet je nooit. Bij Nouri, zo bleek, was ook al bij de KNVB een aantekening gemaakt over het functioneren van zijn hart. Ajax stelt dat hij nooit meer op niveau had kunnen voetballen, ongeacht de behandeling op het veld. Hij had na eventueel herstel sowieso een ander leven geleid, als scout of trainer bijvoorbeeld. Daar ligt het fundamentele verschil van opvatting met de familie en de raadgevers. Zij beweren dat Nouri na zijn herstel weer topvoetballer had kunnen zijn, zonder precies aan te kunnen geven hoe goed hij was geworden. Hoewel de situaties verder onvergelijkbaar zijn, wijzen ze ook op de situatie met Daley Blind, die nadat hij was getroffen door een ontstoken hartspier met een kastje speelt dat het hart een schok geeft om het normale ritme te herstellen bij verstoring. Een topvoetballer, ook van Vitesse of Heerenveen, verdient aanmerkelijk meer dan een scout of een jeugdtrainer. Tot de pensioenleeftijd van een voetbalprof kan dat verschil behoorlijk oplopen. Het gaat hier om miljoenen euro’s.

Was Nouri zo goed dan?

Hij was aanvoerder van Jong Ajax op een middenveld met Donny van de Beek en Frenkie de Jong, en werd in seizoen 2016-2017 uitgeroepen tot beste speler van de eerste divisie. Riechedly Bazoer, tegenwoordig bij Vitesse, zei vorige week nog in een gesprek met de Volkskrant dat het moeilijk te accepteren was dat hij De Jong, Nouri en Van de Beek voor zich moest dulden. Bazoer is nu een van de betere voetballers in de eerste seizoenshelft.

Passend was ook het eerbetoon in DWDD in maart, met drie van Nouri’s beste vrienden. Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Donny van de Beek, inmiddels voetballers bij Barcelona, Tottenham Hotspur en Manchester United. Allemaal een miljoenentransfer gemaakt, langjarige contracten, topsalaris. Die weg had Nouri kunnen gaan. Anderzijds was Nouri nog niet doorgebroken in het eerste elftal, op zijn 20ste. Hij is klein van stuk en mede door zijn frivoliteit zagen sommigen meer een cultvoetballer in hem dan iemand voor de hoogste top. Bovendien was de status van Hakim Ziyech in het eerste elftal destijds onomstreden, een goede vriend maar in zekere zin ook een concurrent. Seizoen 2017-2018 was nochtans voorbestemd voor zijn doorbraak. Tot die achtste juli.